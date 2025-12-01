El mensaje de David Bisbal a su padre, enfermo de alzheimer, al cumplir 84 años: "Echo de menos poder conversar con él"

David Bisbal junto a una imagen de su padre, de joven, en un fotomontaje.

El cantante almeriense David Bisbal (46 años) ha compartido este lunes, 1 de diciembre, en su cuenta de Instagram, un emotivo mensaje dedicado a su padre, José Bisbal -conocido por su entorno como Pepe-, con motivo de su 84º cumpleaños.

En sus palabras, el artista no sólo recuerda la trayectoria deportiva de su progenitor, sino también la profundísima impronta personal que ha dejado en su vida y en la de toda su familia.

"Feliz cumpleaños al primer campeón de España de boxeo nacido en Almería. Siete títulos en una época dura, cuando era muy fácil que te engañaran. A veces me lo imagino corriendo por La Molineta, o subiendo el Tibidabo de Barcelona", comienza el post.

"También cuidando cada detalle, comiendo su trozo de ternera y sufriendo con el peso antes de la próxima pelea. Ese sacrificio que solo conocen los verdaderos campeones. Echo de menos poder tener una conversación con él", agrega el intérprete de Ave María.

Con gran dolor, concluye: "Echo de menos aquellas entrevistas que le hacía, donde decía con una claridad preciosa que él era de Almería. Hoy reconoce algo muy importante todavía, el poder de un abrazo".

Huelga puntualizar que José Bisbal fue el primer campeón de España de boxeo nacido en Almería, un título que lo convirtió en referente de una disciplina que en los años 60 y 70 vivía momentos de gran dureza.

Con siete títulos en su palmarés, su carrera se desarrolló en una época en la que, como recuerda su hijo, "era muy fácil que te engañaran". El sacrificio, la disciplina y la pasión por el deporte marcaron su vida, y esos valores se transmitieron a su familia, especialmente a David.

El cantante evoca imágenes de su progenitor entrenando en lugares emblemáticos como La Molineta, en Almería, o el Tibidabo de Barcelona, escenarios que forman parte de la memoria colectiva de quienes vivieron aquella etapa del boxeo español.

David Bisbal abrazado a su padre, hace un tiempo.

La vida de la familia Bisbal ha estado marcada, recientemente, por dos grandes dramas. El primero, la enfermedad de José Bisbal, que padece alzheimer desde hace años. Un duro mazazo que todos los miembros Bisbal Ferre encaran con entereza y unidad.

Esta dolencia ha limitado la capacidad de comunicación del exboxeador, lo que explica la nostalgia de David al recordar las conversaciones que ya no pueden mantener.

El cantante ha hablado en varias ocasiones de cómo la enfermedad ha afectado a su padre y de la importancia de acompañarlo con cariño y paciencia en esta etapa.

El segundo golpe llegó cuando el hermano mayor del artista, José María, sufrió en 2023 una lesión medular que lo dejó en silla de ruedas. Tras una misteriosa desaparición, se confirmó que el accidente había cambiado por completo su vida y su movilidad.

Este hecho supuso un duro revés para toda la familia, que se volcó en apoyarlo y en adaptarse a una nueva realidad marcada por la discapacidad. David ha reconocido que estas experiencias han fortalecido los lazos familiares y le han enseñado a valorar aún más la resiliencia.