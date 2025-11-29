Jesulín de Ubrique triunfa con su negocio de combustible: los datos que reflejan que es su inversión más rentable

Este 2025 se cumplen 30 años de la corrida Va por ellas, que Jesulín de Ubrique (51 años) celebró en la plaza de El Puerto de Santa María para 14.000 mujeres. Mucho ha llovido desde aquel 1995 en que el diestro gaditano llenó los tendidos de féminas como icono de hombre valiente y sex symbol del albero.

Los sujetadores y la ropa interior que le lanzaban en los tendidos son hoy un recuerdo lejano que sentó las bases de lo que vino a denominarse un torero mediático. Tras él hubo muchos, pero Jesulín de Ubrique fue el único que dio un paso más que el resto.

Su sencillez y llanura conquistó no sólo en las plazas, también en los medios, que le encumbraron a él y a su alter ego, el tigre de Ambiciones, a fenómeno mediático del momento.

Jesulín de Ubrique, en una imagen de archivo.

Algo que el diestro aprovechó para convertirse en uno de los toreros más solicitados en las plazas, habiendo toreado a los 22 años más de 700 corridas. Arrancó su carrera con 16 años por pura necesidad, la de rescatar a su padre de la ruina que le había generado su carrera fallida como promotor de conciertos.

Al año de comenzar su carrera, Jesús -como le gusta que le llamen ahora-, pagó la deuda de su padre, compró la finca Ambiciones, una furgoneta y una casa en Ubrique a sus padres.

No era de extrañar: Jesulín era, con diferencia, el matador que más toreaba y el más caro en su caché. El diestro cobraba la tarde a razón de ocho millones de pesetas (48.000 euros hoy).

Teniendo en cuenta que entre los años 1994 y 1995 toreó 314 tardes, harían un total de 15 millones de euros (153 y 161 corridas respectivamente). Con estas cifras, el de Ubrique pulverizó el récord que tenía 'El Cordobés' con 121 corridas toreadas en 1970.

Jesulín de Ubrique en 2023. Gtres

Con el paso de los años, ese interés desmedido de los empresarios por tenerle como reclamo en sus carteles se convertiría en recelo entre sus compañeros y le costaría más de un disgusto.

Su estrella se fue apagando a medida que su vida personal y los escándalos de sus escarceos amorosos convertían al personaje en una persona cada vez más hosca y huraña con los medios.

Una forma de escapar del juguete roto en que se había convertido tras años de exposición mal calculada, que le pasaron factura. Su cambio de actitud coincidió con la llegada a su vida de la que hoy es su mujer, María José Campanario (46), que le hizo sentar la cabeza y convertirse en un hombre familiar y opaco a los medios.

Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Gtres

Al tiempo que recogía cable en su profesión -donde ahora torea solo unas pocas tardes al año en plazas de segunda categoría- invirtió su patrimonio en negocios de lo más variopinto, desde la ganadería, la organización de espectáculos y la inmobiliaria, pasando por los alojamientos turísticos y las gasolineras.

12 gasolineras

Precisamente el negocio del combustible es el que más alegrías le ha dado de todas sus inversiones. Su sociedad Taurovox SL, que acaba de presentar las cuentas del ejercicio 2024, así lo refleja.

Aunque nunca se ha conocido con exactitud cuántas gasolineras tiene Jesús, la pista la dio hace unos años Belén Esteban (52) en la casa de Gran Hermano VIP. Según comentó: "Jesús tiene 12 gasolineras en Ubrique".

Jesús Janeiro apostó por el negocio de las gasolineras fundando la empresa en 1996, en pleno apogeo de su carrera. Dedicada al "comercio al por menor de combustible para automoción", el negocio ha sido desde hace años su inversión más rentable.

Los números lo avalan: en los últimos tres ejercicios, Taurovox SL ha cerrado siempre en positivo, alcanzando en el último de ellos 84.919 euros antes de impuestos, quedándose tras Hacienda en 62.283 euros.

Jesulín de Ubrique acudiendo a un acto en Sevilla. Montse Amodeo GTRES

Los números reflejan también que Taurovox posee un patrimonio neto de 811.308 euros, con fondos propios que superan los 805.000 euros y unas reservas de 737.519 euros. Su deuda es mínima: 5.504 euros a corto plazo. Incluso se ha visto reducida con respecto al año anterior (6.148 euros en 2023).

La rentabilidad anual del negocio alcanza el 9,86%, superior a la media del sector. La empresa tiene un 29,75% más de activos que la media de gasolineras del mercado y sus ingresos de explotación fueron un 64,53% superiores a los de su competencia.

No ocurre lo mismo con otros negocios. Jesulín es presidente de Lodoja SRL (alquileres y compraventa inmobiliaria en Castellón); administrador único de Correcostas 121 SL (servicios taurinos); y copropietario de Explotaciones Ganaderas de la Sierra El Rosalejo SL, localizada en Cádiz.

Ambiciones, 'La Cantora' de Jesulín

Una gran parte de su patrimonio está invertida en ladrillo. Además de varios pisos en Ubrique, el epicentro de su imperio fue durante años la finca Ambiciones, comparable a otras fincas icónicas como El Lerele de Lola Flores, La Yerbabuena de Rocío Jurado o Cantora de Isabel Pantoja (69).

Jesulín de Ubrique el día de su 38 cumpleaños en la Finca Ambiciones. Gtres

La finca -que lleva el nombre del primer toro que mató- cuenta con 300 hectáreas en pleno Parque Natural de Grazalema. Costó 90 millones de pesetas (unos 550.000 euros actuales) y hoy está valorada en cinco millones.

Incluye producción agrícola, una plaza de toros y una capilla. Tras ser la residencia familiar, fue puesta en alquiler en 2020. Ese mismo año hubo un intento de convertirla en un espacio para eventos de lujo, con web y vídeo promocional incluidos, pero el proyecto fracasó.

Otra propiedad importante es su domicilio actual en la urbanización Arcos Gardens, en Arcos de la Frontera, donde vive con su mujer y dos de sus hijos (Jesús Alejandro, nacido en 2007, y Hugo, en 2022). La vivienda cuenta con tres plantas, jardín y piscina privada.

Su antigua casa, un alojamiento rural

El diestro también convirtió su antigua casa en un alojamiento rural: Casa el Torero. Es un chalet en la urbanización El Bosque, disponible para alquiler.

Con capacidad para 11 personas, 350 m², cinco habitaciones (dos con baño privado), dos salones -uno con chimenea-, patio interior, calefacción central, cocina, comedor, cuatro baños, wifi y garaje para dos coches. En el exterior hay un jardín de 150 m² y una gran piscina.

La casa es muy solicitada: ya está reservada para las próximas Navidades (del 23 de diciembre al 1 de enero). Un fin de semana cuesta 660 euros.