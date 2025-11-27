Iñaki Urdangarin, en su charla más personal: qué va a contar y su objetivo de ensalzar a Ainhoa Armentia: "Le dará su lugar"

Hace tiempo que Iñaki Urdangarin (57 años) tomó la determinación de vivir su vida, de coger las riendas de su existencia y no mirar atrás. Desde que quedó en libertad plena en abril de 2024, tras haber cumplido la totalidad de su condena por el caso Nóos, Iñaki mira sólo por su felicidad.

En esa línea, se enamoró de Ainhoa Armentia (43) e instaló su residencia en Vitoria, muy próximo a su madre, Claire Liebaert (90). En este tiempo, Urdangarin se ha propuesto encontrar trabajo y creó una marca de coaching para el ámbito deportivo, empresarial y personal.

Bajo el nombre de Bevolutive, el exduque ha hallado una ocupación que promete granjearle grandes alegrías. El coaching le apasiona y quiere que se convierta en su fuente de ingresos. Para ello sabe que la exposición mediática es fundamental. Es consciente de que la visibilidad es clave.

Iñaki Urdangarin en una imagen tomada en Irún, en diciembre de 2023. Gtres

El pasado mes de junio, Iñaki concedió una entrevista para dar promoción de su marca. Fue un paso al frente que llamó la atención de propios y extraños. Él, nada dado a los medios de comunicación dijo 'sí'. Se trató de una entrevista cuidada. Y ahora volverá a reaparecer.

Iñaki va a hablar, y lo va a hacer en un programa de televisión. Será el próximo 11 de diciembre, en el espacio Pla Seqüència, en La 2 Cat. Este programa lo presenta un buen amigo del que fue jugador olímpico de balonmano, Jordi Basté (60).

EL ESPAÑOL confirma que esta amistad ha sido clave en la negociación. Iñaki tenía dudas en un principio, pero se disiparon rápidamente cuando fue Basté quien le comentó la oferta. A este diario se define como "charla", más que entrevista, lo que se producirá entre Iñaki y Jordi.

Son dos amigos "hablando de todo un poco". Se insiste en que el que fue cuñado de Felipe VI (57) va a abordar pasajes de su vida, "de lo que le ha pasado. Ya está bien que lo haga en primera persona”. Iñaki pasa revista por sus 57 años y lo hace "desde la serenidad".

El exduque de Palma en una instantánea de archivo. Gtres

Hay un nombre que aparecerá en esa charla: el de Ainhoa Armentia. En la parte del presente del exduque, la administrativa es fundamental desde que se enamoraron en un despacho de abogados. Iñaki se siente en la necesidad de "ponerla donde se merece".

"Le dará su lugar". Entiende Urdangarin que es la mujer que lo ha "amado sin pedir nada a cambio". En lo tocante a los hijos, quien lo sabe desliza que Iñaki se explaye hablando de Pablo (24), el único vástago que sigue sus pasos en el mundo del deporte.

"El orgullo de padre es increíble", detallan. En otro orden de cosas, en las últimas horas han cobrado especial intensidad los rumores de que Urdangarin va a escribir sus memorias. Un extremo que, por otro lado, ya adelantó la periodista Pilar Eyre hace unos meses.

La experta en Casa Real sostuvo entonces la publicación está prevista para enero de 2026 y el manuscrito ya estaría casi terminado.

En estas memorias, Urdangarin no dejará ningún tema pendiente. Hablará de sus años más felices junto a la infanta Cristina y su matrimonio; de su carrera en el balonmano, el nacimiento de sus hijos y sus negocios, algo que, según él, acabó descontrolándose.

Además, según recogió en junio Lecturas, el exmarido de Cristina de Borbón (60) hablará de su decepción con el rey emérito Juan Carlos (87). "Me sacrificó, me dejó caer", asevera Pilar que Iñaki ha comentado a su entorno.

Eyre aseguró, además, que la infanta Cristina está al tanto de la existencia de esta autobiografía y que podría mostrar la cara B de uno de los casos de corrupción más mediáticos de los últimos años.

Iñaki y Ainhoa, gran solidez

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, en una imagen de archivo. Europa Press

Convive el exbalonmanista con su razón de amor, en la misma urbanización que Liebaert, en la zona de Ciudad Jardín.

Iñaki y Ainhoa viven en un piso alquilado, próximos a Claire, de la que Urdangarin -y sus hermanos, Mikel y Clara- está muy pendiente. EL ESPAÑOL pudo conocer, el pasado mes de enero, que Iñaki centra su día a día en el cuidado de su madre.

Se destaca que Claire siente un gran "orgullo" por su hijo Iñaki, pues entiende que no ha tenido una vida fácil. Durante su época privado de libertad, Iñaki comenzó a estudiar un máster de psicología de coaching y bienestar emocional. No se pone Iñaki grandes metas en esta empresa.

Busca clientes de todos los ámbitos, desde políticos hasta empresarios, y prefiere la calidad a la cantidad. "Sabe que al principio va a costar. Tiene que derribar también algunos prejuicios que pesan sobre él", deslizó quien informa.

"Ahora sólo quiere ser simplemente Iñaki", se apostilló. ¿Está al tanto la infanta Cristina de esta nueva aventura profesional de Iñaki y de la entrevista que ha dado? La respuesta que se traslada es sí. "Se la avisó".

Destacó la persona con la que contactó este medio que Urdangarin está en un período bueno, en el que todo en su vida está en orden. Lo más importante es que tiene a su lado lo que más quiere: a su familia, a su querida Ainhoa y a sus hijos.