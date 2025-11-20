María Palacios, la 'reina del silencio' que lleva 26 años apoyando a Alessandro Lequio en sus peores momentos

El fulminante despido de Alessandro Lequio (65 años) de Mediaset España, donde ha trabajado durante casi 30 años, ha conmocionado al mundo de la televisión y la crónica social.

El pasado miércoles, 19 de noviembre, la cadena audiovisual ha prescindido del italiano tras casi 30 años como colaborador de programas. La razón de su cese es el testimonio de malos tratos que hizo público el mes pasado su exmujer y madre de su primer hijo, Antonia Dell’Atte (65).

Al ex de Ana Obregón (70) le dieron la noticia de su marcha nada más terminar la emisión de Vamos a ver, en Telecinco. Lo cierto es que el runrún llevaba sonando con fuerza -a nivel interno- en los pasillos de la empresa de Fuencarral. Si él lo veía venir o no, es algo que, de momento, se desconoce.

No cabe ninguna duda es que se ha llevado un enorme disgusto. Después de tres décadas siendo un referente de las tertulias de Telecinco, se queda en el paro. En solo un instante ha pasado de ser una de las estrellas de la televisión a un desempleado. Su mayor y principal consuelo ahora su mujer, María Palacios (47), con la que lleva casi el mismo tiempo que ha estado frente a las cámaras.

Alessandro Lequio y María Palacios llevan juntos desde 1999. GTRES

María Palacios, el mayor apoyo de Lequio

El despido de Lequio vuelve a situar a la figura de María Palacios en la primera línea de la actualidad. Y es que la periodista ha sido, y sigue siendo, el principal bastión sobre el que se apoya Lequio desde hace décadas.

Palacios fue su paño de lágrimas cuando recibió el varapalo más terrible de su vida: la muerte de su hijo, Álex Lequio, fallecido el 13 de mayo de 2020 a la temprana edad de 27 años, víctima del cáncer.

Ella ha sido también quien, en la sombra, lo ha acompañado en el doloroso via crucis en el que se tornó su existencia tras perder a 'Aless', como llamaban en casa a su vástago.

María Palacios, poco dada a apariciones públicas, ha sido la fiel compañera de Lequio en las buenas y en las malas... que no han sido pocas.

Cabe recordar otros momentos complicados para el excolaborador. Y que pusieron a prueba la fortaleza de la pareja. Uno de ellos se remonta al año 2016, cuando Olvido Hormigos (54) afirmó públicamente haber mantenido relaciones íntimas con Lequio.

Álex Lequio junto a sus padres y María Palacios. Gtres

Juntos contra Olvido Hormigos

La que fuera concejal socialista de Los Yébenes, famosa tras salir a la luz un vídeo íntimo que envió a un amante en 2012, llegó a ofrecer detalles de supuestos encuentros en la casa familiar, cuando Lequio ya estaba casado con María Palacios.​

Ante estas afirmaciones, el matrimonio presentó una demanda por intromisión ilegítima en su derecho al honor y a la intimidad.

Los tribunales les dieron la razón en todas las instancias, incluida la Audiencia Provincial y, finalmente, el Tribunal Supremo en 2024.

Hormigos fue condenada a pagar una indemnización de 60.000 euros al combo formado por Lequio-Palacios y a hacerse cargo de las costas judiciales.

El caso, en que ambos se enfrentaron juntos a acusaciones sobre una supuesta infidelidad, acabó reforzando a la pareja. Además, sentó un precedente sobre los límites en la difusión pública de detalles de la vida privada y sentimental de personajes conocidos.​​

Lequio, que siempre negó la relación con Hormigos, declaró que tanto él como María Palacios terminaron "hartos de tantas mentiras y del oportunismo" de las palabras de la expolítica, por el daño que hicieron a su familia.

Alessandro Lequio y María Palacios han compartido una imagen de su hija Ena jugando en el mar. GTRES

Su apoyo en la sombra

María Palacios también ha estado al lado del italiano cuando una de sus exparejas habló sobre él, dejándolo en bastante mal lugar.

El pasado mes de enero, Sonia Moldes (52) le acusó en televisión de grabar sin permiso a sus parejas y de tener material comprometedor de famosos y personas influyentes.

Aquello llevó a Lequio a emitir comunicados legales desmintiendo las acusaciones y a enfrentarse públicamente al tema.

Entonces, su mujer no dijo ni mu sobre el asunto. Pero huelga decir que no fue plato de buen gusto escuchar tales alusiones a su compañero sentimental. Una vez más, la empresaria arropó a Lequio desde la más absoluta discreción, como ha venido haciendo desde que se enamoró de él.

María Palacios.

Licenciada en Comunicación, María Palacios, al igual que su marido, también ha trabajado en el ámbito de los medios de comunicación.

A lo largo de su carrera ha desarrollado su actividad profesional en sectores vinculados a la moda y la comunicación. Ha sido representante exclusiva en España de la firma de ropa italiana Sucrette y ha colaborado en la expansión internacional de la conocida revista del corazón ¡HOLA!.

Nacida en el seno de una familia de la alta sociedad, en la actualidad coordina el programa digital La red social de María.​ Y aunque forma parte de una de las cabeceras más destacadas del país, jamás se ha pronunciado sobre las numerosas polémicas que ha protagonizado Lequio.

Valgan como ejemplo las declaraciones públicas que deslizó una dolida Ana Obregón a principios de 2024, en el aniversario de la muerte de su hijo.

La actriz y presentadora señalaba entonces que su ex "no ayudó con los gastos de la enfermedad de Aless", insinuando falta de apoyo material y emocional tanto durante el proceso de la enfermedad como posteriormente con la fundación. La confesión no fue del agrado de la pareja, pero, como siempre han hecho, aguantaron el chaparrón juntos lo más discretamente posible.

Alessandro Lequio y María Palacios el día de su boda.

Palacios conoció a Lequio a finales del verano de 1999 en un evento en Mallorca, cuando ella tenía 22 años y él 39. Los 17 años de diferencia de edad entre ellos nunca fueron un obstáculo en su idilio, no exento de altibajos.

Su relación tuvo un breve paréntesis en 2007, pero retomaron el noviazgo. Se casaron el 15 de noviembre de 2008 en el monasterio de Santa María la Real de Sacramenia, Segovia.​

Ocho años después de darse el 'sí, quiero' en una ceremonia íntima, el 17 de agosto de 2016, nació Ginevra Ena, su primera hija en común. Y la tercera para el italiano.

Alessandro Lequio, colaborador de 'Vamos a ver'. Mediaset España

Lequio, en el paro

La noche del pasado martes, 18 de noviembre, Mediaset España recibió el duplicado de un auto emitido por el juzgado número 35 de Madrid en julio de 2004, cuando Lequio interpuso una querella contra Dell'Atte por calumnias.

En el escrito, la magistrada señala que la defensa legal de “exceptio veritatis” era suficiente para desestimar la denuncia de Lequio. O lo que es lo mismo: que la exmodelo había aportado pruebas suficientes para demostrar que decía la verdad al acusar a su exmarido de “maltratador”.

Ha sido este miércoles, día 19, cuando la cadena ha ejecutado medidas relacionadas con un documento que se emitió hace 21 años. Este, cabe puntualizar, no es una sentencia condenatoria. El verdadero trasfondo han sido las explosivas declaraciones que vertió Antonia Dell'Atte el pasado 11 de octubre.

El mes pasado, la italiana se expresaba con enorme dureza sobre la violencia machista que sufrió por parte de Lequio, cuando estaban casados, a finales de los años ochenta.

antonia dell atte

Dell'Atte: "Una victoria de las mujeres"

"La primera patada que me dio Lequio, estando embarazada, fue a la vuelta de la luna de miel", decía en una entrevista que concedió Dell’Atte al periódico propiedad del Grupo Prisa.

Dell'Atte ha sido, precisamente, la primera en reaccionar al despido de Lequio. "Esto es una victoria de las mujeres. De las que han muerto, de las que no han tenido voz. Es una victoria de todas las mujeres asesinadas a manos de un hombre", ha espetado en directo a Carlota Corredera (51) en su espacio de Ten.

Falta por conocer ahora qué piensa de todo esto el protagonista de la noticia. Muy probablemente, meditará sus próximos pasos de manera sopesada. Y en la inquebrantable compañía de María Palacios, quien nuevamente ejercerá un papel fundamental como esposa y sostén emocional... sin mentar palabra ante la opinión pública.