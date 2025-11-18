Rocío Crusset presenta a su nuevo novio, Charlie Schein, un apuesto hombre americano que ya conoce a Mariló Montero

La vida de Rocío Crusset (31 años) es una de las más discretas de la familia de Mariló Montero (60).

Este lunes, 17 de noviembre, se ha celebrado en RTVE la final del programa MasterChef Celebrity, una final que ha estado muy reñida y que se ha debatido en un duelo entre Miguel Torres (39) y Mariló Montero, que resultó la ganadora de la noche.

El duelo de chefs ha llevado a que la familia de cada uno de los participantes visitase el plató del concurso de cocina.

Paula Echevarría (48), junto a su hijo y su suegra, visitaron a Torres y, por su parte, Alberto Herrera (33) junto a su mujer, Blanca Llandres (30), y Rocío Crusset junto a su pareja, Charlie Schein. Este último era la primera vez que asistía a un acto público y se ha convertido en su presentación en sociedad.

Charlie Schein es un apuesto hombre americano de pelo largo que parece haber conquistado el corazón de la hija de Mariló Montero.

Schein está totalmente integrado en la familia de la modelo y diseñadora de joyas, tanto es así que fue presentado como "yerno de Mariló" en la final del famoso programa de televisión.

El americano, que se confirma como la pareja de Crusset, ha contado en el programa que su "suegra" cocina muy bien y que ya había probado alguna de sus creaciones, en concreto el velo de pacharán, un postre con el que cerró el menú de la gran final Montero y que está acompañado de salsa escabeche de fresas y yogurt. Parece que se trata de uno de los platos estrella de la presentadora y que le ha dado el éxito en el programa de RTVE.

Charlie Schein en el programa 'Masterchef Celebrity'. RTVE Play

"Es muy generoso", ha confesado Montero tras las palabras de su yerno. Pero, tras su primera aparición pública, Pepe Rodríguez ha querido interesarse por su nivel de castellano y le preguntó si le gustaría que su "novia" cocinase, algo que afirmó sin ningún tipo de dudas, mientras que Rocío Crusset añadía entre risas: "Es lo que más desea".

Aunque Montero en ese momento reconoció que deberían aprender los dos a cocinar porque se trata de un plan de parejas muy divertido y les encantaría. "Sí, yo también", ha reconocido Charlie tras las palabras de Mariló antes de conocer que se convertía en la ganadora.

Pero la buena relación de la familia con Schein es evidente. Al ser preguntado por su nivel de castellano, su cuñado, Alberto Herrera, le tradujo entre risas: "Está llegando, está trabajando en eso", ha dicho divertido y sonriendo cómplice a su cuñado.

Charlie Schein y Elizabeth Gilpin en la presentación de su libro 'Stolen' en California. Gtres

Esta aparición pública de Crusset con su nueva pareja ha sorprendido a todos, no solo porque sea un apuesto hombre americano, sino porque se trata de la primera imagen del hombre que le acompaña en su vida, tras la ruptura con su anterior pareja durante 2025.

Crusset conoció a Maggio Cipriani en Nueva York durante el año 2023 y, tras manifestar su deseo de casarse, en 2025 lo negó; meses más tarde se conoció la noticia de la ruptura amistosa con el italoestadounidense.

Por ello, ahora esta presentación pública de su nuevo novio, Charlie Schein, marca un antes y un después en su relación, dejando ver que se encuentra feliz y enamorada de este nuevo chico. Aunque por el momento se desconoce a qué se dedica y más detalles sobre su vida personal.