Jesús Quintero, sin homenaje público en el tercer aniversario de su muerte: sus hijas preparan un evento especial para 2027

Este viernes, 3 de octubre, se cumplen tres años del fallecimiento de Jesús Quintero. 1.092 días sin El loco de la Colina, el hito de la televisión, el rey de las entrevistas y los silencios. Su voz se apagó para siempre aquel lunes de otoño dejando un profundo vacío en su círculo más cercano y en quienes siguieron su extensa y exitosa trayectoria.

Una labor intachable que sigue vigente gracias a sus dos hijas, Andrea (32 años) y Lola. Desde el primer momento, ambas han buscado mantener vivo el legado de su padre, a quien admiraban profundamente. Desde su fallecimiento, han sido varios los homenajes que le han hecho al comunicador. Algunos, coincidiendo con la fecha de su pérdida.

Sin embargo, este año, en el tercer aniversario de su fallecimiento, será distinto. Según ha podido saber EL ESPAÑOL "no va a haber ningún acto conmemorativo".

Jesús Quintero en una fotografía tomada en 2017, en Ubrique. Gtres

Este viernes, Andrea Quintero tiene programada una charla sobre su padre y Antonio Gala, en Córdoba. Pero como explican a este periódico, "no se trata de un homenaje en sí".

Sus hijas le recordarán en familia y a través de sus redes sociales. Para Andrea y Lola, como para el entorno de Jesús Quintero, el 3 de octubre "sigue siendo un día triste".

En octubre de 2023, en el primer aniversario de la muerte de Quintero, sus hijas publicaron Memoria del silencio. El mundo desde la colina, un libro que abarca la vida y obra del periodista. Entonces, en el lugar de origen del presentador, San Juan del Puerto, provincia de Huelva, también se celebraron diferentes tributos a su celebérrima figura.

Un año más tarde, por el segundo aniversario del fallecimiento del comunicador, Andrea Quintero preparó "un documental sonoro" en formato de podcast y titulado La Colina del Loco: la radio que inventó Quintero, con el que trajo de vuelta la mítica de voz del locutor.

Andrea Quintero, hija del fallecido presentador, en la inauguración del busto de su padre en Huelva. Gtres

"Mi padre siempre soñó con volver a la radio y lo hemos conseguido: durante seis episodios, su voz y sus silencios volverán a sonar en las madrugadas de La Ser con una selección de sus mejores momentos en El loco de la Colina", explicó entonces la primogénita del legendario periodista.

Asimismo, El loco. Los silencios de Quintero, un documental que vio la luz en RTVE, noviembre de al año pasado, que contaba con el testimonio de las hijas y la exmujer del comunicador, Joana Bonet (59).

Este 2025, en el tercer aniversario de la pérdida del comunicador, Andrea y Lola han hecho una excepción. No existe un acto conmemorativo ni un homenaje como tal.

Las hijas de Quintero han centrado sus esfuerzos en un tributo mucho más grande. Tal y como deslizan a este periódico, todo apunta a que verá la luz en 2027, cuando se cumplirán cinco años de la muerte de El loco de la Colina. "Será muy, muy positivo y contribuirá al mundo de la cultura y del periodismo", adelantan a este medio.

Reconocimiento perenne

Aunque este 2025 no se ha preparado un homenaje por el aniversario de su muerte, el recuerdo del periodista onubense se mantiene vigente gracias al incesante trabajo de sus hijas. Sobre todo el de Andrea, la primogénita, periodista de profesión y quien lleva el timón del reconocimiento perenne a la figura de su padre.

A día de hoy, Andrea tiene una sección en Radio Nacional de España, donde rescata entrevistas y entrevistados de su padre, tanto en radio como en televisión. Un espacio dentro de El último tren, programa de Isabel Gemio (64), que se emite cada martes.

A su vez, Andrea dirige la Fundación Jesús Quintero. Tal y como indica su perfil de LinkedIn, ejerce como directora desde septiembre de 2023.

Las hijas de Quintero

En los últimos años, y al margen de los constantes reconocimientos, Andrea Quintero ha llevado a cabo otra serie de proyectos relacionados con el mundo de la comunicación. Este verano, entre el 21 de julio y el 19 de agosto y junto a Isabel Lobo, estuvo al frente de Por Fin Onda Cero, mientras su conductor, Jaime Cantizano (52), se encontraba de vacaciones.

Como profesional de la comunicación, Andrea también ha sido guionista del podcast de Vicky Martín Berrocal (52), una gran admiradora de Jesús Quintero.

Andrea nació en 1992 fruto del amor entre el presentador y Ángeles Urrutia, una mujer de origen catalán que se trasladó a vivir a Sevilla y trabajó en su productora. En 2010, Andrea se matriculó en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona.

La más pequeña de las hermanas, Lola Quintero, nació de la longeva relación entre el mítico presentador y la periodista Joana Bonet.

A diferencia de Andrea, no ha seguido el camino de la comunicación. Estudió Políticas y Sociología en Reino Unido y a día de hoy, como revela en su biografía de X, defiende la acción climática y los derechos humanos, abogando por un futuro sostenible y equitativo en Leilac Global, empresa tecnológica que busca descarbonizar el cemento y la cal para acelerar la transición hacia un mundo neutral en carbono.