Raúl Prieto, de la mano de otro hombre en Formentera tras su ruptura con Joaquín Torres: así vive este delicado momento

"Estoy muy triste", "Ha sido un palo", "Las dos personas se tienen que sostener sobre una base sólida. Al menos esa es mi idea de las relaciones de pareja. En nuestro caso no ha sido así", son algunas de las palabras que Joaquín Torres (55 años) ha manifestado a EL ESPAÑOL.

El arquitecto, con gran generosidad, atendía la llamada de este periódico y reconocía que sí: que Raúl y él ya no están juntos. Que el amor se terminó y que, al menos en su caso, no hay visos de reconciliación posible. Fue hace casi cuatro meses cuando Prieto "dejó" la relación.

Torres dejaba traslucir en sus declaraciones cierta decepción. Y mientras Joaquín asume públicamente su tristeza, el exdirector de Sálvame ha sido fotografiado con un hombre, cuya identidad es un misterio.

Joaquín Torres y Raúl Prieto, el día de su boda. Gtres

Raúl está en silencio y él mismo ha confesado a EL ESPAÑOL que nada tiene que decir sobre esta separación. Y en esa línea, Prieto continúa con su vida en un verano que, inevitablemente, está siendo difícil. Eso sí, cargado de planes de asueto.

Las fotografías de Raúl de la mano de otro hombre, en realidad, no son recientes. Han salido a la luz ahora, pero están tomadas el pasado 6 de julio.

El profesional del entretenimiento fue captado por los objetivos de la agencia Gtres en Formentera, disfrutando de una jornada de playa junto a un atractivo acompañante.

Las fotografías, publicadas en exclusiva por Look, muestran a ambos caminando por la orilla del mar, cogidos de la mano en un momento determinado, intercambiando risas y confidencias que podrían simplemente denotar que existe una mera amistad.

El arquitecto posando con Raúl Prieto, hace un tiempo. Gtres

Lo que es un hecho es que Raúl y este hombre no se esconden. Se bañan juntos en las aguas cristalinas de las Baleares, se secan al sol y, según ha podido saber el citado medio, terminaron la jornada con una cena en Beso Beach, uno de los locales más exclusivos de la isla.

La gran incógnita ahora es la identidad del acompañante de Raúl Prieto. Nadie en su entorno lo ha identificado, y el periodista tampoco ha querido pronunciarse. Lo que sí parece claro es que este verano ha sido un punto de inflexión para él.

Raúl ha puesto tierra de por medio, ha buscado refugio en el mar y, quizás, ha encontrado una nueva ilusión. Las imágenes han generado un revuelo mediático inevitable. No por el gesto en sí, sino por el momento en que se producen: apenas 24 horas después de que se confirmara la ruptura con Torres.

La cercanía, la naturalidad y la complicidad entre Prieto y su acompañante han hecho que muchos se pregunten si estamos ante el inicio de una nueva etapa sentimental.

"Me ha dejado"

La confirmación de la ruptura llegó por boca del propio Joaquín Torres, en declaraciones a EL ESPAÑOL. "Me ha dejado. Él dejó la relación hace poco más de tres meses", confesó el arquitecto, visiblemente afectado.

"Esto es algo que iba a llegar en algún momento. Entiendo que somos personas con cierta notoriedad y que esto es noticiable. Tenía que salir a la luz tarde o temprano".

Torres, que ha atravesado un año especialmente duro —marcado por problemas de salud y el fallecimiento de su madre—, ha reconocido que la separación ha sido "un palo" y que se siente "muy triste".