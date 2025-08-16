La 'dolce vita' de Naty Abascal en Italia: sus acrobacias y comida 'healthy' en el yate de Valentino, valorado en 15 millones

Naty Abascal, en una imagen de sus redes sociales, a bordo del yate de Valentino. Instagram

Naty Abascal (82 años) está de vacaciones. La exmodelo, estilista y socialité más entrañable del país, -esa que pronunció aquello de "quiero a todo el mundo" en 2004- disfruta de unos días de descanso en la mejor compañía y en un entorno idílico: las costas de Italia.

La sevillana, toda una bon vivant, surca las aguas del Mediterráneo junto a dos de sus mejores amigos: el diseñador Valentino Garavani (93) y su expareja y mano derecha, Giancarlo Giammetti (83).

"Días perfectos de verano, los mejores amigos y el mar. Siempre, gracias", ha escrito la que fuera duquesa de Feria y exmusa de maestros de la alta costura como Elio Berhanyer, Valentino y Óscar de la Renta. En su post no faltan instantáneas de su estancia en el TB Blue One, el súperyate del modisto, valorado en unos 15 millones de dólares.

Convertida en una "ochentañera", Abascal no solo puede presumir de una escultural silueta, que bien podría ser la de una mujer con la mitad de su edad. También se mantiene en plena forma.

De ello ha dado una buena muestra en su cuenta de Instagram. Enfundada en un bañador negro, ha posado suspendida de uno de los tejados de la cubierta, dando ejemplo de su excelente fortaleza física y su capacidad para realizar ejercicios gimnásticos a pesar de su avanzada edad.

En excelente forma física

Pocas octogenarias osan a atreverse con semejante acrobacia, desde luego. Y sin un atisbo de sufrimiento. Porque, para más inri, posa con una sonrisa de oreja a oreja. Colgada o sentada en la proa del navío, no deja de sonreír. Solo cabe rendirse a su enorme desparpajo y su encantador derroche de vitalidad.

Lo cierto es que la madre de Rafael (46) Luis Medina (44) es un alma joven. Siempre activa tanto en su vida personal como en la profesional, la consultora de moda no para de trabajar... ni de pasárselo bien siempre que tiene ocasión.

Valentino y Giancarlo Giammetti, en una imagen de las redes sociales. Instagram

En las últimas horas se ha entregado por completo a la dolce vita en un navío que es bien conocido para ella. En la embarcación de valentino, construida en 1988 por el astillero Picchiotti y diseñada por Gerhard Gilgenast, ha estado en un sinfín de escapadas.

Un yate con gimnasio y spa

Con 47 metros de eslora, el yate -de estética clásica- puede alcanzar una velocidad máxima de 17 nudos, lo que lo convierte en una opción perfecta para la navegación de recreo.

El interior fue diseñado personalmente por Valentino y su socio Giancarlo Giammetti, quienes dotaron al barco de un estilo exclusivo y refinado. Entre sus comodidades se encuentran un gimnasio, spa y amplias áreas sociales. De algunas de ellas ha hecho uso la sevillana.

Naty Abascal ha compartido en su cuenta de Instagram imágenes de su estancia en el yate de Valentino. Instagram

A bordo tampoco falta una tripulación que se encarga de que cada detalle esté al gusto de los propietarios y sus selectos invitados. Desde la cocina, totalmente equipada, preparan platos a la medida de los huéspedes.

En el caso de Abascal, amante de la comida saludable, gracias a las atenciones del chef ha podido disfrutar de un plato healthy que le encanta: una bandeja de frutas.

Un yate con invitados VIP

Cabe recordar que Naty Abascal no es la única invitada VIP que ha surcado las aguas del Mediterráneo a bordo del TM Blue One.

A lo largo de los años, el yate se ha convertido en escenario habitual de fiestas privadas y escapadas con celebrities internacionales -entre ellos, Olivia Palermo (39), Anne Hathaway (42), Gwyneth Paltrow (52) y o Elle Macpherson (61), así como famosos del ámbito nacional, como Rosario Nadal (56) y Jon Kortajarena (40).

Naty Abascal, con Giancarlo Giammetti, en una fotografía de su perfil de Instagram. Instagram

Este verano, como otros tantos, Abascal ha tenido ocasión de acompañar a sus grandes amigos en su travesía de lujo. Lo ha hecho fiel a sí misma y a su estilo de vida: alegre, pizpireta y provocando fascinación entre quienes la han visto ya en redes.

Los 'likes' de sus amistades

Sus amigas -y followers- María León (39), Fiona Ferrer (50) o Paloma Cuevas (52) le han regalado likes y han comentado sus instantáneas estivales. "Única", le dice Nieves Álvarez (51). Imposible no estar de acuerdo con tal afirmación.