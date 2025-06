Sandra Barneda, sobre Pascalle Paerel: "Estamos en un momento muy bueno aunque no aprendiendo holandés"

Al igual que los finalistas de Supervivientes 2025, Borja González -ganador del reality-, Álvaro Muñoz Escassi, José Carlos Montoya, y Anita Williams, Sandra Barneda (49 años) ha atendido a los medios de comunicación para hacer balance de la edición y, aunque siempre ha intentado mantener su vida privada alejada de los focos, ha abierto su corazón y se ha sincerado como nunca sobre el gran momento que atraviesa junto a su novia, la bailarina holandesa Pascalle Paerel, con la que mantiene una discreta relación a distancia desde finales de 2022.

Menuda edición, la más vista, nos hemos quedado todos...

Menuda edición, la verdad es que prometía, desde la primera gala, por cómo fue todo, pero es que ha sido vertiginoso. Yo creo que lo han dado todo, que ha sido un casting que no le ha faltado de nada, y eso el público lo habrá cogido. Yo siempre lo he dicho, es el reality bonito con el que todos nos soñamos con... de supervivencia, otra cosa es que tú vayas y te atrevas, pero que, hombre, tiene un punto muy épico, y creo que es el programa de la televisión.

¿Tú te atreverías a saltar del helicóptero?

Mira, yo tengo pánico porque tengo vértigo, entonces, bueno, es verdad que... ya con Calleja, ya fue la primera vez que monté en un helicóptero, y lo pasé un poco porque notaba la puerta así, ya, pero soy también una persona valiente, entonces cuando sí que saltaría, yo creo que las barbaridades que llegaría a decir antes de saltar ni me acordaría, pero sí que saltaría. Seguro que serían las de más abajo, más abajo, seguro, pero saltaría.

Sandra Barneda en la presentación de Supervivientes. GTRES

¿Saltarías incluso concursarías? Porque mira, Terelu ha vencido bastantes fobias y cosas desde ahí.

Yo siempre he dicho que para mí los de los reality son 'La isla de las tentaciones' y 'Supervientes', por supuesto, y por descontado. Pero si tuviera que concursar en reality, lo haría en 'Supervivientes' porque con 'La isla de las Tentaciones' pones a prueba a tu pareja y no me apetece, ya la vida es suficiente, pone a prueba a la pareja como para meterte en un reality, ¿no? No, no, y no dependería de mí. Entonces eso lo haría más complicado.

Cuando estás en el concurso sí que no te gusta que te preguntemos quién es tu favorito, pero ahora que ya has terminado yo creo que no lo puedes decir.

Mira, fíjate, yo he tenido etapas de favoritos, ¿no? A mí lo que me ha sorprendido mucho es, creo que las mujeres este año en esta edición han sido muy buenas y que no hayan llegado, ¿no? Por ejemplo, sí que me supo muy mal que Anita fuera la cuarta, o sea, la primera expulsada en la final, ¿no? ¡Ostras! Yo en casa estaba, ¿no? ¡Madre mía! Con un salto más alto, pero sí creo que también que... Te podría decir que Anita era mi preferida, pero hubo un punto de inflexión que puedo entender que el público se lo haya visto. Yo creo que hubo un momento que Anita se viene abajo. Y digo, porque ella era de las pruebas, tal, y de repente se vuelve más serena, pero la encuentro como que me falta esa superviviente como entró, ¿no?. Y yo creo que ahí eso le ha pasado factura. Es mi teoría.

Es verdad que Montoya es así en realidad, que no finge, es tan intenso.

¿Lo vas a decir a mí? No, no, es de intensidad dura. A mí me pasó historia la primera vez que yo entré en la villa y le enseñé las primeras imágenes que se fue a la habitación y pensé, ¿qué es esto, no? Es un torbellino de persona. Sí, es así. Él gestiona las emociones de esta manera, de forma explosiva. Y es así, o sea, es imposible en la isla de las tentaciones simular nada, porque son tan fuertes las emociones y tan inesperadas que saca lo mejor y lo peor de ti. Y es imposible. Montoya es así.

¿Cómo están?

Pues no tengo ni idea, porque todavía no me ha dado tiempo de hablar con ellos, pues no sé, eso también se lo voy a preguntar evidentemente en el debate de los finalistas y veremos cuál es su relación, ¿no? Al final ellos también tienen que sanar muchas cosas, han estado de isla en isla y tiro porque me toca, nunca mejor dicho, y creo que tienen que sopesar y reposar todo.

¿Cómo se te plantea el verano y qué te da tiempo a hacer y qué no?

Pues bueno, el verano se me plantea bien, una vez termine de grabar la novena temporada de 'la Isla de las Tentaciones', que soy ya esto en un momento como, ¿pero qué va a pasar? Pues no me preguntéis porque no tengo ni idea de las parejas, yo la tradición que tengo es cuando me monto en el avión con Meritxell Estruendo, la directora, nos tiramos ahí a las 8 horas hablando de parejas, hablando de tentadores, veo todos los castings, lo veo todo y es como mi ritual de empezar, siempre lo he hecho así y me encanta porque ya me coloca en un lugar de parejas, de cómo son, hago cualquier quiniela y me equivoco siempre, ¿sabes? Apuesto siempre por el amor, sufro muchísimo y voy a seguir sufriendo.

Pascalle Paerel y Sandra Barneda paseando por las calles de Madrid, en abril de 2023. Instagram

Después de ver que todo el mundo pica y estas cosas, ¿te hace ser más celosa con tu pareja o no? Ver que, siempre acaban cayendo con los tentadores y las tentadoras, ¿te ha hecho ser más celosa en pareja?

No, no, no, no, para nada, para nada, yo creo que la base de la pareja es la confianza y además es que el no control, es decir, si uno o una se quiere ir con otra persona, pues bueno, ¿qué vas a hacer tú? El enganche es malo y hay que aprender a soltar en todos los sentidos y a quererse uno mismo y no que dependa tu felicidad sobre otra persona. Si quieres estar conmigo, fenomenal, yo estoy encantada mientras yo también he decidido estar con ella. No me considero una persona celosa. Yo creo que la pareja tiene que sumar, que estamos en esta vida lo que estemos y si estás en pareja tienes que potenciar, ayudar y no coartar, ni limitar, ni nada, ¿no? Todo es, para mí, una buena comunicación, o sea, yo intento no cortar los deseos del otro, pero ni a mí, ni a mis amigos, ni pareja, ni de mí misma.

¿En qué momento estáis Pascalle y tú?

Pues en un momento buenísimo, en un momento muy bueno, no aprendiendo holandés porque eso será en otro momento de mi vida, pero en un momento muy bueno, creo que, bueno, es una relación muy estable y es una relación en la que yo me siento muy bien y ella también, o sea que, pero bueno, el mundo de las relaciones, ¿no? Es vivir en el presente.

¿Planes de verano? Imagino que sí.

Pues planes de verano, sí. Pasarlo juntas, en familia, por supuesto, porque después de un año complicado personal y familiar como he tenido, pues necesito cuidar de mi familia y estar ahí a tope, ¿no? O sea que, que muy a por la familia, por... ¿Sabes qué quiero de este verano más que planes? Que haya mucha alegría. Ya está.