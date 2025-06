Sabemos cómo está Nuria Fergó tras las declaraciones de su exmarido, José Manuel: su decisión y cuándo reaparecerá

Nuria Fergó (46 años) está tranquila después de haberse sincerado, el pasado lunes, 2 de junio, en el programa Madres: desde el corazón. La artista, que no suele comercializar con su vida privada, decidió, con gran generosidad, hablar de su faceta como madre.

Entendió que, de ese modo, podía ayudar: que algunas mujeres que han pasado por su misma circunstancia sintieran que no están solas. Vio enriquecedor compartir esa experiencia, abrirse, desahogarse, porque ser madre ha sido lo más bello de su vida, pero también agridulce.

Eso sí, nunca pudo imaginar la de Nerja el revuelo que se iba a crear a nivel mediático en lo referente a las manifestaciones de su exmarido, José Manuel Maíz, el padre de su única hija, Martina. La cantante de Brisa de esperanza vino a defender que se sintió sola durante el embarazo.

Nuria Fergó y José Manuel Maíz, en una foto tomada en 2011. Gtres

A los 10 días de dar a luz, continúa relatando Fergó en su charla con Cruz Sánchez de Lara (52), hizo las maletas y se fue a casa de su madre. A las semanas, se solicitó el divorcio. "Tenía que salir de ahí", apostilló la concursante de Operación Triunfo.

Él, por su parte, no se ha quedado callado. Ha dado su versión de los hechos en TardeAR. Defiende que no entiende las palabras de su exmujer, que sólo procuran dolor a la hija que tienen en común. "Yo el día de la boda la vi muy feliz, así que quizás fue un paripé", apunta Maíz.

Y ha añadido: "Es raro todo esto porque han pasado 14 años. (...) Si te vas y dices que no vas a volver, es que me estás engañando. (...) A los tres días de que nazca la niña se hace una exclusiva de pareja feliz y para presentar a la niña".

Sea como fuere, dos versiones diametralmente opuestas. El escándalo está servido y los medios de comunicación desean ahondar en este intríngulis familiar y en el origen de esas desavenencias que, un día, dinamitaron su historia de amor.

Nuria Fergó y José Manuel Maíz, en una imagen de archivo. Gtres

¿Cómo está viviendo estas horas Nuria Fergó? EL ESPAÑOL ha tratado de dar respuesta a esa pregunta. En primer lugar, hay que dejar claro que la intérprete no desea hablar más de esta historia. Por ello, no está atendiendo a los medios de comunicación. Silencio total por su parte.

Eso sí, este diario puede asegurar, a través del entorno de la protagonista, que está "tranquila", que no comprende este revuelo, pues lo único que ha hecho es contar "su realidad, su vida". Todo, por supuesto, en primera persona y girando alrededor de su experiencia como madre.

No quiere Nuria Fergó guerras de ningún tipo, ella hace tiempo que tomó la determinación de mirar hacia adelante. De no detenerse, de avanzar. "Nunca ha comercializado con su vida y no lo hará ahora", insiste una persona que bien quiere a la cantante.

En esa línea, se pide, desde el entorno de Nuria, que se detenga este alud de informaciones en aras del bienestar de la menor, que es la única importante. Fergó conoce su historia, su vida y su realidad. Y, desde ese conocimiento, nada ha cambiado en su vida desde el pasado lunes.

¿Cuándo reaparecerá la cantante? Todavía no hay una fecha en el calendario, pero se deja patente que su rentrée estará siempre justificada con su música, con su profesión. Que nadie piense que ella se va a aprovechar de estos días turbulentos para colocarse bajo los focos.

"El embarazo no fue bonito"

En su charla en Mitele PLUS, Nuria aborda, por primera vez a lo largo de su prolífica carrera, cómo fue su embarazo. "-José Manuel- y yo no estábamos bien y Marina vino porque el universo quiso que yo fuera su madre, y ella mi hija", relata Nuria.

Y agrega: "El embarazo como madre no fue bonito para mí. Me sentí muy sola, porque no estábamos bien (...) Martina me dio la fuerza para irme de ahí. A los 10 días de haber parido, me fui a la casa de mi madre. A los tres meses, salió el divorcio y me separé".

"Le dije al padre de Martina que necesitaba estar con la familia. (...) No estaba bien y pensaba que se me iba a cortar la leche. Me fui y no volví. Él vino a ver a su hija y le dije 'mira, no voy a volver. Sabes que esto estaba roto desde hace tiempo y ya está'. Decidí dejar la relación".

"No quería que mi hija viviera en una casa donde no había amor. Prefería que viviera con el amor de su madre y de la familia de su madre; y con el amor de su padre y la familia de su padre. Eso de aguantar, eso de 'es lo mejor para los hijos...'. No, estáis muy equivocados", ha aseverado.

En un punto del relato, Fergó rememora el día en que tomó la decisión de regresar a Madrid con su hija, tras un tiempo en su tierra natal, Nerja, y después de haber roto relaciones. Entonces, según su relato, su exmarido le pide la custodia total de la hija en común.

"Llegó un punto en el que decidí tirar la toalla. No podía más. Pero me dijeron, 'piensa en tu niña'. Y tiré para adelante. Pero yo soy persona y soy mujer, no solo una madre. No me dejan avanzar, no me dejan avanzar. Pedí ayuda a una amiga coach", remacha Nuria.