Dónde estaba y qué hacía Maria Cerqueira, expareja de Cayetano Rivera, mientras el torero se despedía de los ruedos

Cayetano Rivera (48 años) se ha despedido de los ruedos. Este pasado sábado, 10 de mayo, el torero puso fin a sus dos décadas de trayectoria en La Maestranza de Sevilla. Un adiós que se produjo tres días después de que trascendiera públicamente su ruptura con Maria Cerqueira (41), tras dos años de historia de amor.

Así, mientras el diestro se despedía de su carrera como torero, la periodista portuguesa disfrutaba de una escapada a Milán. Ella misma lo compartió en sus redes sociales este pasado domingo, 11 de mayo, con un variado álbum de fotos.

"Milán con el mejor equipo", escribió la comunicadora junto a un álbum en el que se le veía posar en los rincones más míticos de la ciudad italiana. Una travesía especial, pues estuvo acompañada de sus dos hijos, Kika y João, así como de su mascota. Cabe destacar que entre los likes de la publicación aparece el de Lucía Rivera (26), hija de Cayetano, quien mantenía una estrecha relación con la periodista portuguesa.

Cayetano Rivera, por su parte, estuvo arropado por su hermano Kiko (41) y su sobrina Cayetana (25), quien acudió con su pareja, Manuel Vega, y su hermano Curro. Amigos como José María Michavila (65) y Alejandra Salinas (45), Cayetano Martínez de Irujo (62) o el Padre Apeles (58) tampoco quisieron perderse la faena. Quien no se sumó a la lista fue Francisco Rivera (51).

Los motivos no han trascendido, pero cabe recordar que el hijo de Carmen Ordóñez se convirtió en padre por tercera vez hace apenas unas semanas junto a su mujer, Lourdes Montes (41). El matrimonio, eso sí, no se perdió la Feria de Abril.

Cayetano Rivera Ordóñez, en la Feria de Abril este pasado 10 de mayo. Gtres

"Hoy me despido de Sevilla como torero. Bisabuelo Cayetano. 100 años de dinastía nos separan. Cada uno fiel a su sentimiento, a su sello y tauromaquia. Pero mi traje, he decidido que sea el 'mismo' que tú llevaste en tu día. Por respeto, por cariño y por nostalgia. Espero que os guste", escribió el diestro en sus redes sociales horas antes de despedirse de los ruedos. En este post, eso sí, recibió el like de su expareja, Maria Cerqueira. Un discreto gesto que confirma que su ruptura se produjo en buenos términos.

Hasta el momento, ninguno se ha pronunciado sobre su quiebre sentimental. La noticia la adelantó la revista ¡HOLA! en su edición del pasado miércoles, 7 de mayo. Cayetano Rivera y Maria Cerqueira siempre mantuvieron su historia de amor en la más estricta intimidad y es la línea que, presumiblemente, pretenden seguir en lo que a su ruptura se refiere.

Según la revista, no hay terceras personas. Ha sido una separación de mutuo acuerdo. El único motivo sería la distancia geográfica. Cayetano Rivera vive en Sevilla, mientras que Maria Cerqueira se mueve entre Oporto y Lisboa. En un primer momento, dicha situación no parecía ser un impedimento, pues cada vez que podían se encontraban en España, en Portugal o en otros destinos. Pero finalmente no pudo ser.

Sus últimas imágenes juntos tuvieron lugar el pasado enero, cuando el torero celebró su 48 cumpleaños en Sevilla. Precisamente donde este fin de semana se despidió profesionalmente de la tauromaquia. La periodista viajó hasta la capital hispalense para estar a su lado en un momento tan especial. Entonces se mostraron visiblemente románticos y nada hacía presagiar que cuatro meses después trascendería su ruptura. Casualmente, la misma semana en la que Cayetano Rivera ha dicho adiós a los ruedos.