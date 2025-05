Castillo a las afueras de Madrid, chef estrella Michelín y el Dj de los famosos: los detalles de la boda de Jaime Cantizano

Quedan apenas tres meses para una de las grandes bodas de este 2025. El próximo 19 de julio, Jaime Cantizano (51 años) y su pareja, Miguel García Golding, se darán el 'sí, quiero' tras varios años de sólida relación, como adelantó EL ESPAÑOL en exclusiva. Mientras que los invitados ya han recibido el save the date (aún no ha llegado la invitación formal a todos), el presentador y el artista están ultimando todos los detalles para su gran día.

Según ha podido conocer este medio en exclusiva, el enlace matrimonial está programado por la tarde. Al ser pleno verano y con las olas de calor de los últimos años, los novios prefieren sellar su amor con la caída del sol. Además la boda será en Madrid por lo que el calor puede ser aún más sofocante.

Jaime y Miguel han elegido un precioso castillo a las afueras de la capital española, para comenzar una nueva etapa en sus vidas, junto al hijo del presentador y locutor, Leo (8), un niño nacido por gestación subrogada.

La pareja, en una imagen de febrero de 2024. GTRES

Está previsto que asistan alrededor de 200 personas. Entre ellos, además de familiares y amigos, seguramente muchos compañeros de profesión de Cantizano. Algunos de los nombres que se han barajado son Bibiana Fernández (71), la periodista y escritora Valeria Vegas (39), Boris Izaguirre (59) junto a su esposo Rubén Nogueira e incluso Ana Rosa Quintana (69) con su esposo, el empresario Juan Muñoz.

Todos ellos deberán vestir de etiqueta como es el deseo de los novios. Los hombres lucirán esmoquin mientras que las mujeres deberán ir de largo. Según el protocolo de las bodas de tarde, están prohibidos los sombreros y pamelas aunque sí se pueden lucir pequeños tocados.

Banquete y fiesta

Otro de los datos del gran evento al que ha podido tener acceso este periódico es el menú de la boda. Aunque se desconocen los suculentos platos que degustarán los invitados, lo que sí es seguro es que será un menú ideado por un famoso chef Estrella Michelín.

La comida es una de las claves de éxito de cualquier boda y los novios no han querido escatimar en este aspecto para que todos los asistentes queden más que conformes. Por eso han escogido a uno de los cocineros españoles con más nombre en el panorama de la gastronomía. Habrá primero un cóctel y después un menú que mezclará la tradición y vanguardia.

La pareja disfrutando de una cena con amigos. Redes sociales

La fiesta, uno de los momentos más esperados de este tipo de eventos, estará amenizada por uno de los Dj del momento. No hay fiesta que se precie que no cuente con él. La mismísima Marta Ortega (41) lo quiso contratar para su boda pero el Dj no pudo asistir porque le coincidía con otra boda. Tuvo que rechazar a la hija de Amancio Ortega (88), siendo ésta una de las peores decisiones de su vida, según ha asegurado él mismo. Sí pinchó, en cambio, en la boda de Alejandro Sanz (56).

El Dj que Jaime Cantizano y Miguel García Golding han contratado para su boda es Mickey Pavón. Tiene un estilo muy abierto y polivalente, y conjuga a la perfección ritmos electrónicos, indierock, oldies, house y actuales, como se indica en su página web. Ha trabajado en eventos de moda para marcas como Armani, Müic, Vogue Fashion's Night Out y otras grandes fiestas. Su caché se encuentra entre los 6.000 y 8.000 euros por sesión en temporada alta.

El novio

Días después de que EL ESPAÑOL publicara en exclusiva la boda de Jaime Cantizano y la identidad de su pareja, desconocida hasta ese momento, el presentador confirmó públicamente la información obtenida por este medio. Muy discreto y celoso con su vida privada, Cantizano había mantenido una relación en 'secreto' con un artista visual.

Miguel García Golding llegó a la vida del afamado presentador para darle estabilidad y formar una familia junto a él. Jaime nunca creyó que llegara a casarse como él mismo ha desvelado en alguna entrevista pero Miguel le hizo cambiar de parecer.

Además del amor que sienten el uno por el otro, otra de las pasiones que les une es el arte. Miguel está especializado en arte contemporáneo. "Lo que me gusta es explorar las texturas orgánicas de los elementos base de mi trabajo como el papel y el carboncillo, que representan materia estática, y combinarlos con elementos en movimiento representados con la pintura y otros elementos textualizadores", aseguró Golding en una entrevista a una revista del sector.

También los viajes. Siempre que el trabajo se lo permite, aprovechan para salir de Madrid. En Semana Santa ha sido el último gran viaje que han hecho juntos. Ambos disfrutaron de unos días en familia en Hong Kong. "Este año las procesiones fueron de dragones", escribió el locutor en su cuenta de Instagram junto a una imagen de los rascacielos de la ciudad asiática.