El emotivo mensaje de Lidia Torrent a Jaime Astrain en su reaparición pública juntos y tras hablar de su crisis de pareja

Lidia Torrent (31 años) y Jaime Astrain (37) han reaparecido juntos, y muy acaramelados, en Madrid. La presentadora y el modelo, quienes han respondido públicamente sobre la crisis en su relación, han participado juntos en la IX Carrera ProFuturo, una prueba deportiva de carácter solidario que forma parte de la Movistar Madrid Media Maratón.

La competición, bajo el lema #RunnersConCausa, tiene el objetivo de visibilizar la inclusión digital de los niños en entornos vulnerables en el mundo, ha contado con la participación de unos 3.000 corredores. Entre ellos se encontraban la hija de Elsa Anka (59) y su marido.

Ambos han posado juntos en las redes sociales, donde ha escrito unas bonitas palabras al representante Víctor Madrid, jefe ejecutivo de su agencia de artistas, The Few, y a su compañero sentimental. "5 kilometritos de la mano de Víctor Madrid. Qué divertida es la vida a tu lado. Orgullosa de ti. Y de ti, Jaime Astrain. ¡A por otro reto!", dice desde su perfil de Instagram.

En su post se puede ver cómo ella y su pareja se funden en un caluroso abrazo en un momento de la carrera. Esta se ha celebrado este fin de semana en el Distrito Telefónica de Madrid y ha proporcionado un buen momento para el matrimonio.

Ambos aparecen en las redes sociales sonrientes y en actitud cariñosa. Atrás parece haber quedado el disgusto tras los rumores de una supuesta brecha entre ellos. Fue el pasado 9 de marzo cuando Lidia explicaba a través de un rotundo vídeo en su perfil de Instagram que no se había producido una ruptura con su pareja.

Lidia Torrent y Jaime Astrain, en una publicación de Instagram de la presentadora. Instagram

Sí admitía que atraviesan una crisis. "Voy a grabar este story porque hace unas semanas reconocí públicamente que mi relación estaba pasando por un altibajo y también pedí cierta intimidad para gestionar la relación de forma interna. Resulta que ayer en un programa de la que fue mi casa durante casi 10 años dieron una información bastante gorda, sin contrastar, sin hablar con las personas implicadas", destacaba la presentadora.

"Nunca me escondo"

"Si he tenido que decir algo, lo he dicho. Si tengo que decir algo, lo diré. No pretendo esconderme, pero creo que también me puedo reservar una pequeña parte para luchar por mi familia sin tener que estar dando explicaciones día a día", destacaba en su mensaje. "Puedo tener ese espacio en el que yo no vaya contando a la prensa cada paso que vaya mi relación... Nunca me escondo, y nunca he jugado al gato y al ratón. La prensa ha sido siempre súper respetuosa conmigo, al igual que yo lo he sido con ellos".

La hija de Elsa Anka, con su marido, en una imagen de las redes sociales. Instagram

Poco después, el modelo respondía a cuestiones personales en la inauguración del Festival de Cine de Málaga. Con educación, y sereno, contestaba: "Agradezco que preguntéis, agradezco vuestro interés, ya lo dijo Lidia el otro día. Habló, quedó todo claro, todo bien".Y pedía "que gestionemos esto de puertas hacia adentro".

Lidia, por su parte, también ha recordado que su familia ha estado al tanto de las informaciones que han circulado sobre ellos: "Hay que tener cuidado con estas cosas. No está bien. Hay que ser más respetuoso y más profesional, las dos cosas. Tengo una familia, tengo una hija que cada día se entera más de las cosas".

Juntos desde 2019

Lidia Torrent y Jaime Astrain llevan seis años de relación y tienen una hija: Elsa, de dos años. Jaime Astrain ha hecho alusión a la pequeña cuando ha reclamado "respeto, sobre todo por la peque".

La concursante de Bake Off: Famosos al horno y el modelo, influencer y comentarista deportivo se conocieron en el año 2019, poco después de que ella rompiera su idilio con su compañero en First Dates, Matías Roure (42).

En octubre de 2022 se convirtieron en padres de su primera hija, a la que le pusieron el nombre de su abuela. Desde entonces han formado una pareja discreta. Y aunque se ha rumoreado sobre planes de boda, lo cierto es que no se han animado a dar este paso.