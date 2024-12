Raphael, ante su segundo gran reto de salud: sabemos cómo está y cómo afronta el tratamiento

Raphael (81 años) ya está en casa después de recibir el alta hospitalaria este pasado viernes, día 27. Cuando EL ESPAÑOL contacta con su entorno no se esconde que han sido unas horas muy difíciles, complicadas, de asimilar: que los médicos te anuncien que padeces un linfoma cerebral no es plato de buen gusto para nadie.

Ha sido un "mazazo", porque mientras se descartaba el ictus y se le hacían pruebas cabía otra esperanza. El equipo médico del Hospital 12 de Octubre trasladó a los medios que el cantante padece "un linfoma cerebral primario con dos nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo que justifican los síntomas neurológicos que presentó hace unos días".

Insiste con quien se habla que el desánimo duró poquísimo. Raphael se repuso rápido, igual que su familia. Tocaba ser prácticos, pragmáticos, y comenzar cuanto antes a plantarle cara al problema. El artista quiso comenzar con el tratamiento, y así se ha hecho. Nada está perdido y todo está por ganar. Se explica que Raphael está bien de ánimo.

Raphael, en un acto público en abril de 2019. Gtres

Quien lo conoce dice de él que mostró más molestia cuando los médicos le aconsejaron cancelar su gira internacional. Él, que nunca ha incumplido un compromiso profesional. Lo pasó mal por unas horas: eso de dejar a su público sin sus canciones de siempre le causó un mal trago. Y más en Navidad, cuando sabido es que no hay Pascua sin él.

Pero entiende que es lo debe hacer: cuidarse y ponerse bien. Cuentan a este periódico que Raphael ha encajado el diagnóstico "con entereza" y "confiando en los médicos". Hablan de "esperanza" por ambas partes. Raphael "está con buen ánimo y, de momento, responde bien al tratamiento". A su lado, su mujer, Natalia Figueroa (85), sus hijos y nietos.

Más que nunca, no le sueltan de la mano. La pasada Nochebuena, explican, Raphael la pasó perfectamente atendido y junto a su mujer. Cenaron juntos y fue una noche especial dentro de las circunstancias.

Este Fin de Año, 31 de diciembre, lo vivirá en el calor de su hogar. Más allá de su familia más reconocida, mención aparte merecen los padres del cantante, Rafaela Sánchez Martínez y Francisco Martos Bustos, y sus tres hermanos, Francisco, Juan y José Manuel. El de Linares ha hablado de ellos, a lo largo de los años, con gran orgullo.

Raphael y su mujer, Natlia Figueroa, en un acto público, hace unos años. Gtres

Una de las últimas ocasiones en que el intérprete de Mi gran noche departió sobre su infancia y su familia fue en 2016, durante la emisión del espacio Mi casa es la tuya, en Telecinco, conducido por Bertín Osborne (70). En aquel programa, Raphael contó que un año antes, en 2015, había perdido la vida uno de sus hermanos, el mayor.

Según sus propias palabras, este hermano trabajaba con él. "Otro hermano se fue a Londres, se casó allí, era profesor. Viene a España de vez en cuando, pero se quedó allí. El otro hermano, José Manuel, es más pequeño que yo. Nueve años más pequeño. Cuando mi madre fue a parir fuimos los dos, yo iba de acompañante. Al volver del hospital, yo iba cargado con el niño", relató.

"Yo siempre he sido en la casa el chico que organizaba las cosas. Mi madre siempre recurría a mí para todo. Mi padre era un santo, muy maravillosamente persona. Muy Séneca. Era obrero de la construcción. Mi madre era la que partía el bacalao en todos los sentidos", reflexionó el jienense en aquel encuentro con Osborne.

Mujer, hijos y nieta especial

Raphael se enfrenta a su segundo gran reto de salud, después de que en 2003 se sometiera a un trasplante de hígado. Entonces y ahora, su -otra- familia siempre está: su mujer, Natalia, sus hijos, Jacobo Martos (51), Alejandra (50) y Manuel (46), y sus ocho nietos.

Raphael y Natalia llevan 54 años juntos. Unidos, sin separarse más que lo que el trabajo impone. El 14 de julio de 1972, Raphael y Natalia sellaron sus vidas ante los ojos de la alta sociedad española que se desplazó allí. Ambos se dieron el 'sí, quiero' en la iglesia de San Zacarías.

Manuel Martos junto a sus padres en un tributo al cantante en septiembre de 2021. Gtres

"Me di cuenta de que nunca iba a encontrar un hombre mejor que Raphael, que me apoyara, respetara mi trabajo, que me estimulara... que me hiciera sentirme libre", dijo Figueroa.

Desde hace cinco décadas, el matrimonio ha formado un equipo imparable. De hecho, fruto de su relación llegaron al mundo sus tres hijos, Jacobo, Alejandra y Manuel Martos. Jacobo Martos Figueroa, el primogénito, ha enfocado su carrera en el mundo del cine y la televisión. Alejandra, por su parte, está vinculada al área de la educación y la psicología.

Finalmente, el menor y el más mediático, Manuel Martos, ha continuado los pasos de su padre en la industria musical. Se ha convertido no en cantante, pero sí en un exitoso productor musical y director artístico. Hoy, todos, mujer, hijos y nietos, están a la vera de Raphael, esperando y deseando su pronta recuperación.

Raphael y su nieta Manuela en una gala reciente en la capital. Gtres

Mención aparte merece la hija mayor de Alejandra Martos. No solo por ser la nieta más conocida del artista. También por lo volcada que ha estado con su abuelo desde que sufrió un revés de salud el pasado martes, 17 de diciembre. Cabe puntualizar que tienen un estrecho vínculo.

De hecho, Manuela ha acompañado a Raphael en los photocalls. Algunos la definen como la nieta 'favorita' del cantante, pues llegó al mundo en un momento delicado para él. Manuela nació cuatro meses después de que Raphael recibiera un trasplante de hígado.

Vivió en México hasta 2021, cuando decidió instalarse definitivamente en España para estudiar Psicología. La joven, además, tiene interés por la criminología y gran sensibilidad por el arte, según reveló su madre en alguna ocasión.