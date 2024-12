Matías Prats Jr. revela los primeros detalles del embarazo de su esposa, Claudia Collado: "Lo ha pasado mal al principio"

Además, el periodista ha declarado que su padre se encuentra "muy emocionado porque es un niño o una niña que nazca de dos periodistas. Nuestros genes de los Prats van a ser inevitables, y es probable que surja otro periodista, pero me da igual, mientras que esté sano y feliz". Asimismo, ha expresado que su padre "pregunta todos los días, está muy pendiente".

Matías Prats Jr. en una fotografía de promoción Gtres

Poco se conoce acerca de cómo gestionarán su vida familiar una vez que nazca su primer hijo. Actualmente, ambos se desempeñan en Mediaset; él en la sección de deportes de los informativos y ella en el programa político La Mirada Crítica. Es probable que no tengan dificultades en cuanto a la conciliación laboral y familiar, aunque, según ha comentado el futuro padre, en este momento no han dejado de trabajar.



Parece que lo que unió a Sant Martí d'Empúries (Girona) en 2023 es un lazo que no se romperá, y se encuentran en una de sus mejores etapas tanto a nivel personal como profesional. Solo hay que ver la cara del periodista al hablar de su futuro hijo y de su esposa, Claudia, para percibir la felicidad que les acompaña.