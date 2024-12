Madame de Rosa reaparece y rompe su silencio tras conocerse que su exmarido está en prisión: "Dicen falsedades"

La influencer Madame de Rosa (42 años) está pasando por un mal momento, tras hacerse pública la noticia de que su exmarido ingresó en prisión en marzo de 2024, muchas son las especulaciones que se han hecho con el paradero de Ángela -así es como se llama la creadora- y con el estado de salud en el que se encuentra.

Madame ha sido una de las asistentes este sábado, 14 de diciembre, a los Premios Forqué 2024 en Madrid y, a pesar de las polémicas que se ha visto en vuelta por la detención de su exmarido, Miguel, no dudó en atender a la prensa y desvelar cómo se encuentra en estos duros momentos.

Valiente, sincera y calmada, así es como la enfermera influencer se mostró ante las cámaras. Pisó la alfombra roja de dichos premios para dejar claro cuáles son las medidas que tomará, cómo está viviendo todo el revuelo y aclarar si sus amigos le apoyan o no: "Se han dicho muchas falsedades de mí", confesó.

Madame de Rosa en los Premios Forqué 2024 Gtres

La influencer llegó muy guerrera, con un look en color negro, muy arriesgado y una melena rizada, estilo amazonas, para enfrentarse a uno de sus photocalls más complicados. Ángela aseguró que está "bien porque estoy muy bien rodeada y eso es súper importante, el darte cuenta que en momentos en los que tú tienes", pero aún así dejó claro que se trata de "un momento complicado".

Cuando fue preguntada por el caso de su exmarido y las noticias que están saliendo publicadas sobre ella, la influencer lo tuvo claro: "He contratado a un bufete de abogados, son expertos en todo lo que es derecho al honor, calumnias, injurias, han dicho muchísimas falsedades, muchísimas, y llega un momento en el que yo... Pues no me puedo defender yo sola, así que les tengo a ellos que lo van a hacer", explicaba ante las cámaras de Europa Press.

Lo más importante en estos momentos es "ponerte en manos de personas que te pueden ayudar en situaciones complicadas", explicaba la influencer, ya que "esta es una situación para mí muy complicada, que necesito que me ayuden contra todas las personas que han hecho y dicho cosas que no debían".

Madame de Rosa en los Premios Forqué 2024 Gtres

Además, la influencer adelantaba que esa era su primera aparición pública tras saltar la noticia pero al parecer lo ha hecho para dejar zanjado el tema, ya que confesó: "Me han aconsejado que no hable más del tema".

Sin embargo, no hay mal que por bien no venga y también desveló que gracias a esta situación se ha dado cuenta de que "estoy rodeada de gente que me quiere de verdad, y eso es lo que en un momento difícil, te hace pues estar bien".

En cuanto a su vida personal actual, según ha podido saber EL ESPAÑOL se encuentra en un momento tranquilo, en calma, ha necesitado pedir ayuda psicológica para superar esta difícil situación pero, Madame, lo tiene claro, ella quiere superar esto y pasar la página lo antes posible.

Parece que tras acudir a los Premios Forqué la creadora ha vuelto a la vida pública y no solo a la de los eventos, también a las redes. La influencer ha compartido un vídeo en el que se le veía atendiendo a los medios de comunicación y, en este caso, si hubo mensajes de apoyo de amigos y compañeros de profesión que se acordaron de ella.