Así es Sergio, el discreto hermanastro de Alejandra Rubio: el especial vínculo entre ellos y su significativa profesión

En la mañana del pasado 6 de diciembre, viernes, llegó al mundo un bebé que desde su alumbramiento ya es famoso. De hecho, ya era el recién nacido célebre antes, incluso, de que su madre diera a luz. No en vano, sus padres, Alejandra Rubio (24 años) y Carlo Costanzia di Costigliole III (32), son, a su vez, vástagos de figuras mediáticas de primer orden.

Ahí, por parte de la madre primeriza, está Terelu Campos (59) -hija también de otra leyenda de la comunicación, María Teresa Campos-; y en lo que respecta a Carlo, su madre es Mar Flores (55), una de las personalidades más relevantes de la crónica social española. Con estos antecedentes, el peso del apellido se ha trasladado entre generaciones.

Así las cosas, dos poderosas familias de relumbrón se entroncan para siempre con el nacimiento de Carlo Costanzia Rubio, el primogénito de Alejandra y Carlo. El menor nació por cesárea y aunque fue un parto largo, todo salió bien. Padres e hijo ya están en casa, felices y viviendo unos días especialísimos. Haciéndose a su nuevo presente.

Alejandra Rubio y su hermanastro Sergio en una imagen de sus redes sociales.

El parto de Alejandra ha sido analizado de forma minuciosa en los últimos días y ella misma ha relatado detalles inéditos. Por su parte, Terelu y Mar, abuelas primerizas, también han sido inmortalizadas tras el nacimiento. Ídem en el caso del empresario Alejandro Rubio -progenitor de Alejandra- y Carlo Costanzia padre.

Ambas familias, Campos y Costanzia y Flores, han ocupado, pues, horas en televisión. No obstante, hay una persona clave en la vida de Alejandra de la que poco o casi nada se sabe a nivel público. Se trata de Sergio Rubio (37), hermanastro de la nieta de María Teresa Campos.

Él es hijo de Alejandro Rubio, fruto de una historia de amor del empresario con una mujer a la que conoció con anterioridad a Terelu Campos. Sergio y Alejandra, como es natural, se conocen desde bien pequeños, pese a la diferencia de edad -13 años- que existe entre ellos.

Él siempre ha ejercido de "hermano mayor". La relación entre los hermanos es "estupenda": son confidentes y amigos, además de su vínculo familiar. Sergio está feliz ante la maternidad de Alejandra, aunque, de momento, al cierre de este artículo, él aún no ha conocido a su sobrino.

Alejandra y Sergio Rubio en una imagen tomada hace algún tiempo.

Sí ha podido, claro está, hablar con Alejandra y ver al pequeño Carlo en fotografías. ¿A qué se dedica Sergio Rubio, el discreto hermanastro de Alejandra? EL ESPAÑOL ha tratado de recabar información. El vástago de Alejandro Rubio es diseñador gráfico. Trabaja en una empresa americana de seguros de empresa, con sede en Madrid.

En su LinkedIn, Sergio se describe así: "Director de arte. Diseñador Gráfico online/offline. Productor de música. Desarrollo y edición de vídeo. Experto en UX/UI y tecnologías multidispositivo". Se le describe como alguien con un profundo carácter creativo y con un gusto por el arte y el diseño muy marcado. No en vano, ha creado distintas webs y aplicaciones.

También ejerce de Dj de música techno, bajo el seudónimo de Mdey. Una profesión cuanto menos significativa, teniendo en cuenta que uno de los exnovios de Alejandra, Álvaro Lobo, también era Dj.

Sergio, incluso, se ha creado un perfil profesional en Instagram, donde se hace llamar Morris Dey, y lo siguen Alejandra, Terelu y Aless Gibaja (36). Que Terelu lo apoye en las redes no es baladí; refleja a la perfección el cariño que siente la hija mayor de Teresa Campos por el que hijo de su exmarido.

Quien lo sabe deslizó hace un tiempo a ¡HOLA! que Sergio, al igual que su padre, es un joven súper discreto, que nunca ha sido partícipe de aparecer en el papel couché y ha buscado siempre el segundo plano y la discreción y el recogimiento. En mayo del 2019, Alejandra compartía en su perfil de Instagram una imagen con Sergio. "Love U, hermanito", rezaba el texto de la influencer.

"Inventos para hacer daño"

Alejandra y Carlo, a su salida del hospital tras convertirse en padres.

Alejandra Rubio se siente plena y colmada de amor tras convertirse en madre. Quien la conoce desliza a EL ESPAÑOL que ella y Carlo Costanzia están felices y, sobre todo, enamorados. Su relación es sólida y se defiende que nunca ha sufrido, en este tiempo, un bache: "Eso son inventos para hacer daño, que es lo único que se pretende".

Hace unos días, Alejandra intervenía telefónicamente en el programa donde colabora, Vamos a ver. Allí, hablaba de esta excelsa etapa como madre: "Estamos muy bien, muy contentos, la verdad. Está siendo increíble".

En esa línea, la nieta de María Teresa Campos confirmó que el alumbramiento de su primogénito le ha cambiado la vida "totalmente" y "para siempre". "Estamos muy contentos, yo recuperándome y todo muy bien", insistió.

"Voy a ser sincera porque no tengo nada que ocultar. El parto era programado porque he tenido una diabetes durante el embarazo y esto es así. Mi ginecóloga me dijo que no podíamos esperar a que me pusiese de parto por mi salud. No decido yo, sino los médicos", aclaró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandra Rubio (LEX) (@alerubioc)

Rubio dejó patente que "el parto se programó no por un documental, ni había ninguna cámara en el hospital. Por un tema de salud". Y añadió: "Iba a ser natural, estuvimos un montón de horas, pero al final no pudo ser, fue cesárea". Pese a todo, Alejandra está feliz: "Nuestro hijo está sanísimo y precioso".

A Carlo, su pareja y razón de amor, le brindó unas bellas palabras desde Mediaset España: "Estuvo conmigo en todo momento. Si no llega a ser por él, no sé qué hubiese hecho. Fue increíble todo y gracias a él. A mí no me habían operado en la vida, no había entrado nunca a quirófano, tenía ese miedo... Gracias a él, pude. No sé cómo explicarlo, pero fue muy bonito e increíble".