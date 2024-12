Bárbara Rey y su millonario jaque mate al emérito Juan Carlos: conocemos los detalles de su contrato 'blindado'

Bárbara Rey (74 años) ha compartido sus vivencias en un sinfín de ocasiones. Sin embargo, su última entrevista era esperada por todos. La vedette volvía a sentarse en un plató 365 días después de que su hijo la cuestionara como madre, respondiendo a más de 260 preguntas sin veto y relacionadas con cualquier tema de su controvertida historia. Desde su dura infancia, su relación con el rey Juan Carlos I (86) como punto álgido de la trama y hasta su tormentosa relación con Ángel Cristo Jr. (43).

La artista ha respondido a todo y no ha defraudado. Se ha sentado en Telecinco, en un especial de ¡De Viernes! que han titulado Bárbara Rey. La verdad. Un programa dividido en dos partes y con gran repercusión en la cadena y en el resto de medios, por el que la vedette ha cobrado una alta suma de dinero.

La cantidad exacta no ha salido a la luz. Pero según ha podido saber EL ESPAÑOL por fuentes relacionadas con el sector, podría situarse en un mínimo de 600.000 euros, además de un contrato cerrado para que solo hable en Mediaset.

Bárbara Rey, durante su entrevista en ¡De Viernes!. Telecinco

Tal y como informan a este periódico, Bárbara Rey está "blindada" por la cadena e incluso podría llegar a cobrar hasta un millón de euros si apareciera en otros formatos. Según deslizan a este medio, la actriz ha pactado con Mediaset un contrato de dos años con el que estaría obligada a hablar exclusivamente en sus espacios.

De momento lo ha hecho en Bárbara Rey. La verdad, dividido en dos partes. La primera se emitió este pasado lunes, 9 de diciembre, y puso el foco en la historia de la vedette con el rey emérito. La segunda tendrá lugar la próxima semana y ahondará en el distanciamiento con su hijo.

No obstante, cabe señalar que ambas emisiones nutren de contenido a toda la parrilla de Telecinco. Horas después de que viera la luz la primera parte de esta suerte de documental, los programas de crónica social de la cadena de Fuencarral han comenzado a hacerse eco de las palabras de la vedette.

Aunque su affaire con el ex jefe del Estado ya era conocida por todos, Bárbara Rey vuelve a generar interés porque ha revelado nuevos detalles. Ha puesto en jaque mate al Emérito y además, ha roto su silencio respecto a la relación con su hijo, después de que éste la criticara duramente en los platós.

El emérito Juan Carlos, en una imagen de archivo. Gtres

Respecto al padre de Felipe VI (56), ha comenzado recordando cómo fue su primer contacto. Tras una breve llamada telefónica en la que escuchó "Hola, soy el Rey", empezó una historia de nunca acabar. "Me llamó él mismo. No daba crédito. Me dio un número para que llamara a Zarzuela y era verdad", ha relatado la de Murcia frente al presentador Santi Acosta (60).

Un mes después de aquella llamada, según el testimonio de Bárbara Rey, se vieron cara a cara por primera vez. "Me llevó a Zarzuela. Estaba muy guapo", ha recordado. Días más tarde tuvo lugar su primer encuentro íntimo: "Yo no iba enamorada porque las conversaciones eran normales. Fue en una cama fea. No suena romántico. Esperaba que fuera más cariñoso, pero él no es generoso. Satisfacía sus necesidades sexuales conmigo".

Bárbara Rey y Juan Carlos I pausaron su affaire cuando la artista encontró el "amor verdadero" en Ángel Cristo. Fue la vedette quien frenó los encuentros con el Emérito hasta 1999, después de firmar el divorcio con el circense. Allí volvieron a verse en la intimidad y, de no haberlo evitado, podría haber tenido un hijo del exmonarca. "Me pude quedar embarazada, pero tomé precauciones. Si yo hubiera querido hacerle una faena, lo hubiera hecho", ha rememorado la actriz.

Aquellas segundas veces estuvieron marcadas por momentos duros y chantajes. "Me trató como una puta. Después de hacer el amor, me dejó 500.000 pesetas en la mesilla", ha confesado entre lágrimas. Bárbara Rey también reconoce haber recibido dinero por parte del exmonarca. Llegó a firmar un cotratato de trabajo que estipulaba un pago mensual a la vedettte de cinco millones de pesetas. "Yo no lo llamaría chantaje, lo llamaría préstamo. Y lo volvería a hacer", ha sentenciado.

Bárbara Rey, en un acto junto a sus dos hijos en octubre de 2022. Gtres

Tal y como está previsto, la próxima semana Bárbara Rey volverá a ser la protagonista de la pequeña pantalla con la emisión de la segunda parte de su docuserie. Mientras tanto, su nombre sigue copando titulares y el foco en de los otros formatos de Mediaset, el único medio de comunicación que ahora, por una cuantiosa cifra, puede contar con su testimonio.