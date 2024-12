Víctor Elías revela, emocionado, que Natalia Sánchez ha sido uno de sus grandes apoyos durante sus adicciones

Día marcado en rojo para Víctor Elías (33 años), que este pasado lunes 9 de diciembre ha presentado en Madrid su proyecto más especial, su biografía Yo sostenido, un libro que como desvela "está escrito desde el auto perdón, perdonarme a mí mismo para poder perdonar a los demás, y desde el conocimiento de causa de todo lo que he pasado y toda esa gente que me ha sostenido" para dejar atrás sus peores momentos y las adicciones que tuvo parte de su vida, y que le ha convertido en la persona que es ahora y que por fin ha conseguido abrazar.

Una presentación al público en la que, como no podía ser de otra manera, ha estado arropado por tres de sus grandes pilares: su mujer, Ana Guerra; y sus compañeros en Los Serrano, Fran Perea (46) y Natalia Sánchez (34), emocionados y muy orgullosos de esta obra en la que Víctor se abre en canal y comparte cómo pudo vencer a sus monstruos para llegar a ser quién es.

Y a ellos ha dedicado unas preciosas palabras al narrar qué podemos encontrar en Yo sostenido: "No es un libro de autoayuda, no es un libro de recuperación de las adicciones. Porque no me siento con la capacidad para dar ese tipo de valores morales. Pero sí es un testimonio. Es un testimonio más, todas las vidas merecen ser contadas y hasta hemos tenido la suerte de poder contarlas. Con muchas desgracias y muchas fortunas. Que siempre digo que el libro lo cuento desde el lugar más afortunado del mundo. Que me han pasado cosas que le han pasado a muchos niños, por desgracia, y les pasan. Pero yo he tenido la fortuna de estar sostenido. De tener a mi familia, de tener Los Serrano, de tener la mujer que tengo yo a fecha de hoy. Es que yo he sido muy afortunado. Porque mucha otra gente vive esto sin tener la cara B. Entonces la forma de contarlo es un poco también quitarnos los prejuicios de que parece que si salimos a la tele todo va bien y que no puedes tener problemas", ha apuntado.

'Yo soy sostenido' es el título del libro del actor. Gtres

"Ana es mi mujer, Natalia quien me ha sostenido muchos años y Fran el regalo de Reyes que llevo tantos años pidiendo, mi hermano mayor, mi regalo de Reyes todos los años", ha agradecido emocionado, dando paso a tres de las personas más importantes para él, que han leído diferentes fragmentos de su libro.

"Bueno, como mujer tuya que soy, me voy a dar el beneplácito de agradecerte tu valentía porque el mundo te lo agradece y yo te lo agradezco. Y agradecerle a toda esta gente que te ha sostenido durante años que me dejen formar parte de esa familia que te seguirá sosteniendo si tú quieres el resto de tu vida", ha añadido una orgullosa Ana Guerra.

También su tía Marisol del Valle -hermana de la abuela de la reina Letizia (52), Menchu Álvarez del Valle- que ha compartido con los asistentes un fragmento de la biografía de su sobrino, reconociendo que al director musical le faltó una infancia normal "como la que tienen los niños que juegan en la calle y pegan patadas al balón y a las piedras. Le ha fallado la infancia. Es algo que hay que vivir y él no lo ha vivido".

Fran Perea en la presentación del libro de Víctor Elías. Gtres

Una presentación en la que Víctor también se ha acordado de sus padres, ya fallecidos, revelando que gracias al proceso de escribir su libro ha podido entenderles mejor: "Queda un recuerdo de perdón, de auto perdón, de perdón hacia ellos y de aprendizaje y de conexión con ellos. Y de que muchas veces la vida no te lo pone fácil, pero no por ello significa que para mí no fueran los mejores padres que pudiera tener. Y por tanto, lo único que queda es, he tenido los mejores padres que podría tener, que lo han hecho lo mejor que han sabido".

¿A quién le dedica su Yo sostenido? Como nos ha contado emocionado, "a todos los que me han sostenido, a los que están, a los que ya no están, a los que han decidido no estar... Siempre hay que dar gracias".

Y a punto de terminar el que confiesa que ha sido uno de los mejores años de su vida, "me valdría con que todos los años fueran como eso". "El truco está en el día a día, ya no miro tanto a ver si el año que viene todo mejora porque ha sido un año maravilloso. Me he casado y he sacado un libro", apunta, destacando el papel que ha tenido Ana, sin la que admite que este proyecto no hubiese salido adelante.