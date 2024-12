Sofía Cristo reacciona a la entrevista de Bárbara Rey y ataca a su hermano: "Tiene mucho de qué preocuparse"

Este pasado lunes, 9 de diciembre, Bárbara Rey (74 años) ha hablado, por fin, alto y claro. La artista se ha sincerado como nunca sobre las tramas que la han rodeado durante décadas: desde su romance con Juan Carlos I (86) hasta los ataques que ha recibido por parte de su vástago, Ángel Cristo Jr. (43), el cual la ha cuestionado como madre.

Un año es el tiempo que Rey ha estado callada, en silencio, aguantando estoicamente. Hasta este pasado día 9. Bárbara Rey. La verdad se ha titulado el especial televisivo en el que la vedette ha expuesto, blanco sobre negro, su versión de su vida, marcada ésta de luces y sombras.

Del Emérito ha aseverado contundentes frases como las que siguen: "Juan Carlos me trató como una puta. Después de hacer el amor, me dejó 500.000 pesetas en la mesilla", "Las apetencias que él pudiera tener a nivel sexual las satisfacía conmigo", "La única que tomaba precauciones fui yo. Si hubiera querido hacerle una faena, lo hubiera hecho".

Bárbara Rey, durante su entrevista en '¡De Viernes!'.

No obstante, especial renglón en esta historia merece su hijo, Ángel Cristo. "Lo que más daño me ha hecho es que mi hijo me deje como una mala madre", ha aseverado, dolida. Y ha añadido: "Una de las personas que me ha puesto en esta tesitura ha sido mi hijo, tengo que defenderme porque se han dicho muchas cosas que no son ciertas".

También ha dejado claro la de Totana que su hijo no la inmortalizó en ningún momento junto al rey emérito: nunca le hizo fotos a escondidas. La próxima semana habrá una segunda entrega de esta suerte de documental, en la que la artista ahondará en su relación maternofilial.

El 'story' que ha publicado Sofía Cristo en las últimas horas.

Tras esta primera emisión, hay una persona que no ha dudado en apoyar a la vedette: su hija, Sofía Cristo (41). Junto a una fotografía de archivo en la que Bárbara la sostiene en brazos, Cristo postea: "Te amo". Dos contundentes palabras que describen a la perfección cómo es la relación entre madre e hija.

Horas antes, Sofía hablaba así de su progenitora en el espacio Espejo Público: "Yo la apoyo. Ella tiene derecho a hablar. Tiene derecho a defenderse, porque es un derecho del ser humano después de todo lo que han hecho: la han vejado, la han humillado y toda la violencia, en todos los aspectos, que han ejercido sobre ella desde un medio de comunicación".

En el programa Ni que fuéramos, la Dj ha profundizado: "Las demandas siguen, puede haber retirado alguna, pero todos los colaboradores siguen demandados, las productoras también, mi hermano también. (...) ¿Porque tú demandes a personas, no tienes derecho a defenderte?".

Y subraya: "Lo que han hecho con ella ha sido vejatorio y no pierde ningún poder. Llevamos un año aguantando, ella lleva un año callada, y ahora que va a contar la verdad, por fin, la critican todos".

Sobre su hermano Ángel, la también conferenciante reflexiona: "Para mí sí tendría mucho de qué preocuparse. (...) Él hablaba el otro día en unas declaraciones del modus operandi de mi madre, pero el modus operandi de él es mucho más preocupante que el nuestro".

Sofía dice que "ojalá" su madre destierre un doloroso capítulo de su vida al lado de su hijo Ángel: "Debería -Ángel- de no volver a pisar un plató de televisión, como otros a los que han vetado por circunstancias similares, y seguramente mi hermano es muchísimo peor".

"Lo que pasa con mi hermano es muy grave y se tiene que saber. Que se defienda como quiera. Yo tengo muchos testigos, y cuando vas a denunciar y te dicen que ha prescrito, como mujer te sientes muy desamparada", ha remachado en la cadena TEN. Pide Sofía apoyo, "y no solo por nosotras, sino por otras mujeres que han estado en la vida de él".

Por su parte, Ángel Cristo Jr. también ha opinado, horas antes, de la interviú de su madre: "Me parece muy bien que hable, hablar es terapéutico. Mientras cuente la verdad, me parece estupendo que se siente a hablar. No me preocupa nada mientras cuente la verdad".