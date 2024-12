Àngel Llàcer, ante su Navidad más especial tras haber estado a punto de morir: "Ahora me dedico mucho más a los demás"

El comunicador Àngel Llàcer (50 años) nunca olvidará el año 2024, ahora que está a punto, a escasas semanas, de concluir. No en vano, el pasado mes de febrero el artista volvió a nacer, como se suele decir. Estuvo a punto de morir tras sufrir, durante un viaje a Vietnam, una intoxicación alimentaria que terminó en una infección bacteriana.

Fueron días y semanas muy difíciles para Llàcer, que estuvo ingresado varias semanas y tuvo que someterse a dos operaciones de urgencia de las que creyó que no saldría con vida. Hoy, Ángel va dejando atrás esta convulsa etapa. Más recuperado, el actor y director teatral ha reaparecido este pasado lunes, día 9.

Llácer ha acudido a la cena solidaria que se ha celebrado en el madrileño hotel Four Seasons, un acto en beneficio de World Central Kitchen para los afectados por la DANA en Valencia. Todavía con secuelas de su grave problema de salud y con problemas para caminar, Ángel dice afrontar con ilusión estas navidades.

Àngel Llàcer junto a Carlos Latre, el pasado lunes, día 9. Gtres

Sin duda, las Fiestas más especiales de su vida: "Como he tenido este problema, por primera vez desde hace muchísimo tiempo voy a pasar las navidades en casa. La Nochevieja, el día de Navidad, Sante Esteban, que en Barcelona lo celebramos también... Y claro, mis padres están ilusionadísimos". "Y voy a tener Fin de Año, Fin de Año de muchos años. Es decir, por primera vez en muchos años, gracias a lo que me ha pasado, voy a poder pasar las navidades en familia", agrega Llàcer, extrayendo el lado positivo de los durísimos momentos que ha vivido este 2024.

Como reconoce, en su recuperación ha sido clave el apoyo de sus seres queridos. "La verdad es que una de las razones por las cuales he superado lo que me ha pasado. La verdad, sí: la valentía te la dan las personas que te quieren. Yo lo he notado. Me he sentido muy querido. Te sientes muy apoyado con una red muy, muy importante", asegura.

Y añade: "Y eso te ayuda muchísimo, muchísimo. Aparte de los fisioterapeutas y todo lo que tengas que hacer. Pero el amor ayuda mucho". Sobre su estado de salud, apunta: "Estoy muy bien, muy contento. Y he venido a Madrid a pasar unos días, a disfrutar de la ciudad, a ver a mis amigos de aquí, que es una cosa que hacía mucho tiempo que no hacía".

Tras su bache de salud, claro está que la escala de valores cambia, y Llàcer no es una excepción: "Ahora me estoy tomando el tiempo para hacer las cosas que me apetecen, pues la verdad es que estoy disfrutando muchísimo y estoy muy contento".

Dice Àngel que el sentido del humor también ha sido clave en su recuperación: "Además, yo era el más indicado para hacer el humor, porque como era el protagonista de la desgracia, pues al final tú puedes hacer humor, ¿no?".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Àngel Llàcer (@angelllacer_oficial)

Remacha el comunicador: "Los demás no se atrevían tanto porque me veían ahí, ahí, ahí. Al final la vida es pasárselo bien y es una de las cosas que aprendes cuando te pasan estas cosas". Según el artista, hoy es alguien más "cariñoso": "Ahora digo más 'te quiero', me dedico más a los demás, me da más tiempo para hablar con las personas".

Hace algo más de dos meses, Llàcer reapareció en Col·lapse. Allí mostró las secuelas de la enfermedad: una enorme cicatriz en la pierna por la que ha tenido que aprender a caminar de nuevo prácticamente. Llàcer reconoció que llegó a despedirse de sus seres queridos. Además de conducir Soc i Serè, el director teatral retomará su labor como jurado en la duodécima edición de Tu cara me suena en 2025.