Fran Rivera se sincera sobre el embarazo de Lourdes Montes y el nombre de su tercer bebé: "Estamos un poco indecisos"

El pasado sábado, 14 de septiembre, la familia formada por Fran Rivera (50 años) y Lourdes Montes (40) anunciaban inesperadamente que, la próxima primavera, darán la bienvenida a su tercer hijo en común. Una noticia que pilló por sorpresa a toda la familia.

La pareja eligió una fotografía en familia para anunciar el embarazo de su tercer hijo y lo hacía acompañados de sus dos hijos mayores, Carmen (9) y Curro (5). Una postal familiar que ya quedará para el recuerdo.

Tras anunciar la llegada de este tercer miembro a la familia -cuarto hijo para Fran que también tiene a Tana Rivera (25)- se ha sincerado, en la mañana del domingo, 8 de diciembre, en el programa D'Corazón, donde ha hablado del embarazo de su mujer, el futuro nombre del bebé y la fecha del nacimiento.

Francisco Rivera Ordóñez en la 'première' de 'Napoleón' el pasado mes de noviembre.

El 2024 ha sido un año agridulce para Fran Rivera, la relación con sus hermanos no está pasando por su mejor momento y, por otro lado, amplían la familia que siempre es una buena noticia. Además, esto unido a que su hermano Cayetano, ha dejado el mundo del toreo y ha anunciado su retirada.

Tal y como publicaba EL ESPAÑOL en la mañana del domingo, 8 de diciembre, Fran Rivera se vería obligado a poner fin a su etapa de costalero en el barrio de Triana (Sevilla). La Junta de Gobierno de la Hermandad de la Esperanza de Triana ha impedido a nueve costaleros, entre ellos Rivera, que se despedirá de su puesto bajo el paso de la Esperanza de Triana, la próxima Semana Santa.

Y, a raíz de esta noticia, el programa de Televisión Español D'Corazón ha podido hablar en directo con el diestro y preguntarle por su estado actual, además de por el embarazo de su mujer: "El embarazo va muy bien, todo perfecto", comenzaba diciendo.

Fran Rivera y Lourdes Montes en un evento público Gtres

Los colaboradores allí presentes quisieron informarse de cómo y cuándo sale de cuentas Lourdes Montes: "Otro trianero al mundo. Es para Semana Santa", confesaba muy emocionado, ya que coincide con una de las épocas más importantes del año para Fran.

Aunque, sin duda, lo que más importaba era la difícil elección del nombre del pequeño, a lo que Rivera se sinceraba y lo dejaba claro: "De nombres todavía estamos un poco indecisos, entonces no me voy a aventurar a decir nada y no quiero meter la pata", concluía sin adelantar nada sobre el nombre del bebé.

Parece que Lourdes Montes y Fran Rivera están pasando por un buen momento personal y esperando la llegada de su tercer hijo en común. Una nueva ilusión que se convertirá en uno de los nacimientos del año, tras cerrar el año con el primer hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia.

La relación con Lourdes

Recibir la noticia de un embarazo puede ser positivo o negativo en una pareja, sobre todo, dependerá de la situación en la que os encontréis. Sin embargo, les ha pillado en un momento dulce de la relación, tanto es así que Lourdes Montes ha confesado cuál es la clave del éxito.

Imagen de Fran Rivera y Lourdes Montes EP Sevilla

"Los enfados nos duran muy poco, que eso es importante, no somos reconrosos ninguno de los dos. Hay puntos en común y luego hay cosas que son muy opuestas", comentaba en el pódcast de su hermana Sibi Montes, tras ser preguntada por su marido.

Además, añadió: "Yo creo que somos muy diferentes pero tenemos muchos puntos en común y creo que es el secreto para que una pareja funcione porque si somos muy iguales aquello salta por los aires y si es absolutamente opuesto es imposible que haya un punto en común con lo cual no funciona", concluía.

Sin duda, uno de los matrimonios más duraderos de la prensa del corazón y más queridos. Se casaron el 14 de septiembre de 2013, tienen -con este- tres hijos en común y son personas que se entienden a la perfección y así lo hacen saber ellos mismos.