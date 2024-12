Qué fue de Ángel Garó, el cómico de 'Un, dos, tres...' que salió desnudo en su balcón y transformó su casa en un hostal

Un, dos, tres, responda otra vez... Toda persona nacida en los años 80 recordará para siempre esta melódica sintonía. Y a sus míticos presentadores. Aunque la -tristemente- fallecida Mayra Gómez Kemp conducía el formato, lo cierto es que son varios los colaboradores que han quedado para siempre en la memoria de los españoles. Entre ellos, Ángel Garó (59 años).

La popularidad le llegó al cómico en el año 1991 gracias a su espectáculo Personas Humanas en el reconocido formato. En sus actuaciones, frecuentemente recurría al uso de personajes con personalidades variopintas de los que destacaban Juan de la Cosa, Pepe Itárburi o Maruja Jarrón. Con ellas, Garó llegó a posicionarse como uno de los actores más aclamados por la crítica popular de la época.

Ángel Garó siempre tuvo claro que lo suyo era el arte y la interpretación. Desde pequeño. Esto le llevó a iniciar sus estudios de Arte Dramático a los 10 años, alternándolos con otras actividades como la pintura, la escritura o la poesía. Una pasión que le llevó a mudarse años más tarde a Madrid, donde logró hacerse con un hueco en el mundo de la actuación.

El actor saltó a la fama en el popular programa 'Un, dos, tres...'

Gracias a la buena acogida que tuvieron sus actuaciones en teatros madrileños entre los espectadores, al gaditano le comenzaron a llover ofertas de trabajo, llegando a sentirse "abrumado" tras ser consciente de la popularidad que estaba cogiendo el nombre Ángel Garó. De hecho, él mismo señaló que algunos confundían al actor con los personajes a los que encarnaba y le solían pedir chistes cuando lo encontraban por la calle.

La sobreexposición hizo que Garó se alejara de la fama mediática durante un período de tiempo. Eso sí, nunca se desvinculó del todo de la pequeña pantalla, y llegó a participar en algunos programas de José Luis Moreno como Noche de fiesta, emitido en TVE entre 1999 y 2004. "He paseado mi trabajo por los teatros más importantes de este país", presumió una vez. "Siempre he sido el autor y director de mi trabajo. Siempre he hecho lo que me ha venido en gana. He compartido cartel desde con Nuréyev hasta con Liza Minelli".

El arte siempre ha sido su pasión y verdadera vocación, aunque tiempo después, Ángel optó por probar suerte en el mundo empresarial. En el año 2001, en pleno centro de Málaga, decidió abrir un restaurante-museo que condujo hasta el año 2015. Allí pudo dar suelta a sus dos pasiones: el arte y la gastronomía. Nada ni nadie podía presagiar lo que estaba por llegar poco tiempo después.

Ángel Garó en una imagen de archivo. Gtres

A partir de 2017, Ángel Garó empezó a hacer eco en los medios de la crónica social por distintas controversias. La primera de ellas fue debido a su detención por agredir presuntamente a Darío Albelaira, su pareja. Al poco de ello, un civil grabó unas imágenes en las que Garó aparecía en el balcón de su casa, aparentemente desnudo y bastante cabreado.

Al parecer, los vecinos habían tenido que llamar a los policías municipales porque Garó subió demasiado el volumen de la música para no tener que oír el ruido del camión de la basura. "¡Ahora llaman la atención porque se escucha música alta! Yo no voy a bajar para darles el gusto. Ellos son mis empleados, que para eso pago 2.800 euros de IBI. ¡Y ya se enterará el alcalde!", gritaba Garó a los agentes, con tono altivo.

La imagen de Ángel Garó desnudo dio la vuelta al país. Tanto que a los pocos meses era fichado para Gran Hermano VIP 6. En el formato de Mediaset España, el cómico no tardó en dar qué hablar y varias fueron sus disputas con compañeros como Miriam Saavedra (30). Garó tuvo que abandonar el programa para ser juzgado por la presunta agresión, pero finalmente fue absuelto por falta de pruebas.

Ángel Garó, en pie de guerra contra 'Sálvame' y la 'Operación Deluxe': "Esa cadena se va a enterar"

Tras su salida del programa, el cómico y actor encontró en los medios de la crónica social un refugio y varias fueron las ocasiones que Garó se dejó ver en formatos como Sálvame Deluxe. Frente a las cámaras de Telecinco, el gaditano se sinceró sobre los momentos más convulsos de su vida, desde la infancia hasta la detención por su presunta agresión. Aunque todo eso cambió hace apenas unos meses.

El pasado mes de agosto se dio a conocer que la conocida como 'Operación Deluxe', rebautizada más tarde como 'Operación Luna', daba por concluida la fase de instrucción tras más de siete años de investigación.

Cientos de páginas de sumario en las que se recogen pruebas y testimonios para determinar si parte del equipo del extinto programa Sálvame incurrió en delitos de cohecho y revelación de secretos con el objetivo de publicar información delicada y confidencial relativa a rostros muy conocidos de la farándula. Cerca de un centenar de famosos podrían haberse visto afectados por la trama, y entre ellos se encuentra Ángel Garó.

Ángel Garó, en una imagen reciente subida a sus redes sociales. @Instagram

Con respecto a su vida amorosa, Ángel Garó tardó muchos años en reconocer de forma pública su homosexualidad. En conversación con EL ESPAÑOL el pasado 2023, Garó aseguraba que "ahora mismo tengo que ser de derechas" y que no compartía en absoluto "las cabalgatas grotescas", para reivindicar una sexualidad "de la que se ha adueñado el conductismo de la izquierda".

En la actualidad, Garó sigue viviendo en su casa de Málaga. Aunque, tal y como confirmó hace unos días TardeAR, el humorista ha transformado su residencia en un hostal en el que alojarse.