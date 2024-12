Primeras imágenes de Amber Heard tras conocer la noticia de su segundo embarazo y lejos de la polémica con Johnny Deep

Durante esta semana nos enterábamos de que Amber Heard (38 años) está de nuevo embarazada. Tres años después de haber dado a luz a su hija Oonagh Paige, la actriz parece que ha decidido volver a vivir la experiencia y aumentar la familia.

Este sábado, 7 de diciembre, la actriz se ha dejado ver saliendo de su domicilio situado en un famoso barrio de Madrid y donde vive desde hace unos meses. Con una sonrisa en su rostro saludaba a la prensa que se encontraba en las inmediaciones y se montaba en el vehículo que le esperaba en la puerta.

Minutos más tarde, Amber aprovechaba el buen tiempo de la capital para salir a correr por el centro y confirmaba la noticia. "Gracias", respondía a la prensa cuando le daba la enhorabuena por su embarazo y además, pedía discreción: "En este momento de mi vida pido respeto a mi privacidad".

Amber Heard por las calles de Madrid tras conocer su segundo embarazo Europa Press

En las imágenes podemos ver como Heard vestía un look deportivo compuesto por unos leggins y jersey, ambos negros, que combinó con un abrigo de paño del mismo tono y gorra para completar el look. Destacando su larga melena larga y rubia que fue la culpable de que los medios le reconocieran.

Tras sus escuetas declaraciones, no sorprende que Amber pida respeto y distancia con su vida privada. Esto no es nada nuevo. Tras conocerse la noticia del embarazo, el representante habló con la revista People para aclarar que "aún es bastante pronto en el embarazo" por lo que hay que comprender "que no queremos entrar en muchos detalles en esta fase", explicaba a la editorial estadounidense.

Amber Heard por las calles de Madrid tras conocer su segundo embarazo Europa Press

La actriz siempre ha sido muy celosa de su intimidad, tanto es así que cuando quedó embarazada de su primera hija, la noticia se conoció cuando habían pasado tres meses desde que diese a luz. La actriz lo mantuvo en secreto porque su vida íntima es algo muy personal y pocas veces le gusta contarla, aunque en sus redes muestre parte de su día a día.

Ahora, que vive una nueva vida en Madrid y disfruta de la compañía de su hija -a la espera de su segundo bebé- el día a día, le cambiará por completo. De hecho, las imágenes de Amber por las calles la capital, han sido disfrutando de la rutina que la actriz, tiene en el que es su nuevo hogar.

La noticia de este segundo embarazo llega en uno de los momentos más bonito de su vida. Aunque no podemos olvidar que la actriz estuvo casada con el actor Johnny Deep (61) y dicho amor, acabó en los tribunales. Heard y Deep se vieron envueltos en uno de los juicios más polémicos de los Estados Unidos durante el verano de 2022.

Tras la resolución del juicio, varios medios de comunicación americanos afirmaban que Amber había abandonado Hollywood para empezar una nueva vida en España. De hecho, según reveló Daily Mail, la actriz dejó Hollywood para mudarse discretamente a España y "un amigo dijo: 'ella es bilingüe en español y está feliz allí, criando a su hija lejos de todo el ruido'".

Amber Heard en la puerta de su casa de Madrid Europa Press

Finalmente, se confirmaron todas las informaciones de los medios americanos, Amber Heard vive en España, concretamente, en Madrid y disfruta de una vida discreta y alejada de los focos. Lo hace con su hija Oonagh y, si todo va bien, será el lugar donde nazca su segundo hijo, que tiene previsto llegar a mediados de 2025.