Madame de Rosa, sobre el ingreso de su exmarido en prisión: "Me enamoré de él a los 14 y a esa edad es difícil acertar"

Este pasado lunes, 2 de diciembre de 2024, estallaba el escándalo en el mundo de las influencers: se hacía público que Miguel Ángel H.A, exmarido de Ángela Rozas Sáiz, más conocida como Madame de Rosa (42 años), se encuentra en prisión desde hace nueve meses.

En concreto, el también padre del hijo de Madame de Rosa está privado de libertad en la cárcel de Navalcarnero, en Madrid, tras ser detenido el pasado 12 de marzo en su domicilio de Hortaleza, después de llevarse a cabo un exhaustivo registro en su vivienda.

Lo cierto es que este no es el único escollo judicial que Miguel Ángel afronta con la justicia española, pues cuenta con un largo historial delictivo. En medio de este delicadísimo trance, la influencer, siempre muy discreta con su vida privada, ha roto su silencio en su red social Instagram.

Tres momentos del vídeo que ha compartido Madame de la Rosa.

Temblando por momentos, y sin poder contener las lágrimas, Madame ha colgado tres vídeos en sus stories de Instagram, junto a una suerte de comunicado. De este modo, la creadora de contenido trata de explicar cómo vive este período tan duro en su vida, y la difíicil travesía que ha vivido con su exesposo.

"Me parte el alma tener que grabar este vídeo. Los que me conocéis desde hace tiempo sabéis que siempre he mantenido mi vida laboral al margen de mi vida privada. Para mí es bastante fuerte tener que abrirla de esta manera tan desagradable", ha arrancado su explicación De Rosa.

"Llevo sentimentalmente separada de mi marido bastante tiempo. Pero sigo llamándole mi marido porque tenemos un hijo, por costumbre y porque no quería hacerlo público. Jamás he hecho pública mi vida sentimental. Entiendo perfectamente todo el revuelo que esto pueda suponer. Solo os puedo decir que si soy culpable de algo es de haberme enamorado de una persona…", ha agregado Rozas Saiz.

"Le conozco desde que tengo 14 años, creo que eso os da bastantes datos. Desde que le conozco, he intentado ayudarle. A veces con más éxito, otras con menos éxito. Desde la primera vez que le vi, me enamoré de él y, a pesar de estar separada de él, creo que seguiré enamorada de él hasta que me muera", asevera, rotunda.

En su punto de su explicación, desliza Madame que su existencia no ha sido un camino exento de problemas: "Mi vida, os aseguro, no ha sido una vida fácil. Vuelvo a repetir que me parte el alma tener que abrirme de esta manera. Sólo la gente cercana sabe cuál es mi verdad y lo único que pido, si es que puedo pedir algo, es respeto. Para mi hijo, para mí… Gracias a todas las personas que me estáis mandando mensajes bonitos, me los guardo en el corazón".

Madame de Rosa, en un evento el pasado mes de junio. Gtres

En cuanto al comunicado que acompaña a los vídeos, el texto reza así: "Me veo en la necesidad de dirigirme a vosotros debido a las informaciones que se han publicado con respecto a mi exmarido. Es profundamente desagradable tener que dar explicaciones sobre situaciones que no son de mi responsabilidad. He dedicado mi vida laboral a construir mi carrera y siempre he mantenido mi vida personal y sentimental separada de mi trabajo".

"Me enamoré de él cuando tenía apenas 14 años y a esa edad es difícil tomar decisiones acertadas sobre las personas a las que queremos. Siempre he intentado ayudarle, no siempre lo he conseguido. Tenemos un hijo en común y por respeto a su bienestar jamás hablaré mal de su padre. Mi prioridad siempre será proteger y cuidar de nuestro hijo", agrega.

"Agradezco sinceramente todas las muestras de cariño y apoyo que he recibido en estos momentos difíciles. Sois una parte importante de mi vida y valoro profundamente vuestra comprensión y apoyo", concluye la natural de Madrid.

El historial de Miguel Ángel

A esta prisión preventina de Miguel Ángel H.A. se suman otros escándalos perpetrados por el exmarido de Madame de Rosa. En el año 2011, fue arrestado durante el asalto a una joyería en el distrito madrileño de Salamanca.

Meses después, en junio de 2012, la Audiencia Nacional ordenó su ingreso en prisión por un delito de salud pública tras una investigación sobre tráfico de drogas.

En agosto de 2013, cuando ya contaba con cuatro reclamaciones judiciales por presuntos robo con violencia e intimidación, drogas, asociación ilícita y estafa, la Policía Nacional consiguió arrestarlo en calidad de fugitivo. En el plano amoroso, Madame y su exmarido se dieron el 'sí, quiero' en una boda íntima en el año 2009 en Ibiza.