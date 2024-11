Carla Vigo estalla como nunca antes en redes para defender a su padre, Antonio: "Conmigo lo que queráis, con él ni media"

Carla Vigo Ortiz (24 años), sobrina de la Su Majestad la reina Letizia (52), ha sido una de las protagonistas del fin de semana. La que fuese paje real de la boda de los reyes de España ha explotado en sus redes y lo ha hecho contra sus haters, los que no le dejan disfrutar del ocio en sus perfiles sociales.

Parece que la sobrina de Letizia recibe mensajes y comentarios de odio, a diario y ya no quería aguantar más. Vigo rompe su silencio, como nunca antes, para defender a su padre Antonio, uno de los pilares fundamentales en su vida: "Anda que atreverse a meterte con mi padre sin conocerle", escribía en su perfil de Instagram.

Carla Vigo ha sido un personaje que, en los últimos años, se ha convertido en noticia en muchas ocasiones: su enfermedad, cuándo le intentaron atracar o el acoso que recibe en redes ha ocupado muchos titulares. El pasado viernes, 22 de noviembre, estallaba con una de sus haters y lo exponía en sus stories de Instagram.

Carla Vigo en un acto en Madrid el pasado junio.

"Esta chica madre por desgracia no tiene, pero su padre creo que no la enseñó a quererse a ella misma" o "Me parece una chica problemática" son alguno de los comentarios que recibe a diario Carla Vigo. En esta ocasión, no quiso dejarlo pasó y expuso públicamente capturas del acoso que recibe de ese perfil de Instagram y pasó a contestarle: "Qué rastrero me parece".

Se ha especulado mucho con la relación entre Antonio Vigo (51), padre de Carla, y su hija; pero cuando se trata de defenderlo, la sobrina de Letizia saca toda su artillería y lo ha dejado bien claro: "Conmigo os podéis meter pero con mi padre ni media", escribía en la noche, del 22 de noviembre, en su cuenta de Instagram.

Carla Vigo denuncia el acoso que recibe porque está harta de tener que enfrentarse a este tipo de comentarios, sobre todo, porque la relación que tiene, a día de hoy, con su padre se desconoce.

La relación entre Carla y su padre

Que la vida de la joven socialité no ha sido fácil, es un hecho. La hija de Érika Ortiz ha contado varios acontecimientos que ha vivido, desde muy joven, y que le han hecho ser la persona que es hoy en día. La pérdida de su madre cuando era una niña, sus problemas de salud mental o su ingreso en un hospital psiquiátrico, son alguno de los temas que ha tratado en los medios de comunicación.

Antonio Vigo y Carla Vigo, en unas vacaciones en Cádiz, en 2009. Gtres

Carla Vigo Ortiz no ha tenido mucha relación con su padre, de hecho, según informó EL ESPAÑOL la sobrina de la reina podría vivir en un piso tutelado en el barrio de Chamberí, en Madrid, bajo el amparo de la Asociación de Iniciativas Sociales -AISS-, una información publicada en este diario, el pasado mes de marzo de 2024. Aunque, en la actualidad, Vigo abandonó su piso tutelado, ya que recibió el alta y continúa viviendo en la capital, hasta la fecha.

El escultor siempre se ha caracterizado por ser una persona muy discreta y la última imagen pública, con su hija Carla, está fechada en enero de 2024, y era recordando un viaje que hicieron juntos a Cádiz en 2009. Además, según pudo saber EL ESPAÑOL, cuando Carla Vigo formó parte del elenco de Yerma, la obra artística dirigida por Rafael Amargo (49) en Madrid, a la cual Antonio Vigo intentó asistir pero la presencia de la prensa le intimidó y se quedó a escasos metros del teatro.

Aunque cuando se trata de sacar las garras por su padre, a Carla Vigo no le tiembla el pulso, no es la primera vez que lo hace, ya lo hizo en otra ocasión y lo dejó claro: ""Esto ya sí que no lo consiento. A mi padre no lo metáis, porque ahí ya sí que saco las garras", escribió. Vigo lo tiene claro, su padre es intocable.