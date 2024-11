La emoción de Antonio Matos, viudo de Caritina Goyanes, al recoger un premio en su honor: "Tenía un gran espíritu de lucha"

Gran emoción la que se ha vivido en la mañana de este martes, 19 de noviembre, en Madrid. La capital ha acogido, en la Real Casa de Correos, los Premios Mujer Empresaria ASEME 2024. Unos galardones en los que se premia el compromiso en el posicionamiento de las mujeres en el mundo empresarial y la promoción de la igualdad de oportunidades.

Con Patricia Betancort (54) como conductora y presentadora, la ceremonia ha contado con invitados de la talla de Ana Botella (71). Entre las galardonadas, además, se encuentran Cruz Sánchez de Lara (52), vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, la emprendedora Laura Baena Fernández (43), la bailaora Blanca del Rey y Caritina Goyanes.

Ésta última recibía el premio a título póstumo, pues la hija mayor de Cari Lapique (72 años) perdía la vida el 26 de agosto a causa de un infarto. El honorífico galardón a Caritina Goyanes ha sido entregado por Remedios Martínez Villafranca, vicepresidenta de la asociación, y Paloma Segrelles, quienes escuchaban atentas un discurso previo pronunciado por Patricia Betancort, presentadora de esta edición.

"Este premio es para una grande entre las grandes, una mujer emprendedora cuya pasión por la gastronomía le llevó a crear su propia empresa de catering, Sixsens, un proyecto empresarial innovador en el que creaban experiencias culinarias únicas. Sus caterings estaban llenos de texturas y de sabores deliciosos", ha manifestado Patricia, antes de la entrega del galardón ASEME.

Visiblemente emocionado, ha sido el viudo de Caritina, Antonio Matos (47), quien subía hasta el escenario para recoger el Premio Honor a Caritina Goyanes. Junto a Remedios y a Paloma, y sumergido entre los apabullantes aplausos de los allí presentes, Matos ha agradecido a la Asociación Española de Mujeres Empresarias el reconocimiento a Caritina.

"Soy el único entre 16.000 mujeres, y la verdad es que me he sentido súper acogido. No sé por qué formo parte del ASEME, pero lo cierto es que estoy aquí. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Paloma Segrelles, por proponernos venir al premio", ha comenzado Matos su disertación.

Como era de esperar, Antonio Matos se ha deshecho en halagos hacia la que ha sido su esposa durante más de 15 años. "Cari siempre ha sido una mujer súper apasionada, trabajadora, emprendedora, con un espíritu de lucha inmenso, y la verdad es que nos ha dejado un grandísimo legado", ha agregado.

Para apostillar: "No solo ha creado una empresa, ha formado una segunda familia y ha sido un ejemplo también de conciliación. Más que de conciliación, a veces parecía ser acaparadora, porque lo abarcaba todo. Pero, bueno, mi más sincero agradecimiento al jurado, a los patrocinadores y al ASEME".

Caritina Goyanes y Antonio Matos el día de su boda en Ibiza en 2008. Gtres

Tras las emotivas palabras pronunciadas por Antonio Matos, los presentes en la Real Casa de Correos han aplaudido al viudo de Caritina, en agradecimiento a todas las mujeres empresarias que, como su mujer, se lanzaron al mundo del emprendimiento en algún momento, poniendo todo su esfuerzo y cariño en su proyecto.

Minutos más tarde, la ceremonia que premia a las mujeres empresarias año tras año, ha llegado a su fin con la actuación de la cantante de ópera Pilar Jurado, conocida por su exquisita interpretación de La Vie en Rose.