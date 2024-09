Así es Gabriely Miranda, la joven brasileña que se ha casado con Endrick: modelo y "enamorada de Jesús"

Apenas tiene 18 años, pero ya ha dado uno de los pasos al frente más importante de su vida. El futbolista Endrick Felipe (18 años) se ha dado el 'sí, quiero' con su novia, la modelo Gabriely Miranda (21), este lunes, 16 de septiembre.

A través de sus redes sociales, la joven pareja compartía la mejor de las noticias con una instantánea de ellos mostrando los anillos y un pasaje de la Biblia. "Mateo 19:6: 'Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido no lo puede separar. Al fin, nos casamos'".

Tras la inesperada publicación, han sido muchos los que no han dado crédito a la noticia, pues apenas llevan unos meses juntos y ambos son tremendamente jóvenes. Sin embargo, la pregunta que más se repite todo el mundo es quién es realmente Gabriely Miranda, la joven que ha conquistado el corazón del futbolista brasileño.

Gabriely Miranda es una modelo de 21 años, y en las últimas horas se ha convertido en uno de los nombres más buscados. La joven comparte nacionalidad con su ya marido, pues ambos son brasileños. Aunque no es lo único que los une, ya que también siente una enorme pasión por el mundo del fútbol, en concreto por las Palmeiras, como comparte a través de su perfil de Instagram. De hecho, son varios los años que lleva acudiendo al estadio Allianz Parque para ver los partidos de su equipo, incluso antes de que su actual pareja formase parte de la plantilla de la categoría más alta.

Sin embargo, el fútbol no es la única afición por la que se desvive la brasileña. Y es que Gabriely es considerada toda una influencer en su país de origen. Así lo ampara el millón de seguidores que tiene en Instagram y el más de medio millón en TikTok, donde comparte sus escapadas de lujo y todas las marcas con las que colabora.

Gabriely podría ser para Brasil lo que María Pombo (29) es para España. Sólo hace falta echar un vistazo por sus redes sociales y observar que es una modelo e influencer de alto calibre. Comunes son sus publicaciones promocionando tiendas de ropa, gafas, marcas de joyería, cosméticas y hasta productos para el cabello.

Una faceta, la suya como modelo, que se ve opacada en muchas ocasiones por el profundo respeto que siente hacia la religión. Es más, se considera devota cristiana y así lo comparte en su Instagram, cuyo mensaje, "enamorada de Jesús", corona su perfil. Además, son varias las instantáneas que refleja haciendo referencia a su amor por Dios.

Aunque son pocos los detalles que se conocen con respecto a su relación, lo cierto es que el comienzo de su historia de amor no deja indiferente a nadie, pues todo comenzó por una simple apuesta. "Cuando vi a Endrick por primera vez no sabía que era un jugador. Estaba en un centro comercial sentado solo, lo miré y pensé '¡qué hombre tan maravilloso!'. Tiene una mirada seductora y con carácter, vi que era el hombre de mi vida y de mi futuro. Luego descubrí que era jugador del Palmeiras", confesaba Gabriely Miranda a través de su perfil de Instagram.

Fue a finales de 2023 cuando se pudo ver por primera vez a la joven brasileña de la mano del ya futbolista del Real Madrid. El brasileño, que cumplió la mayoría de edad hace poco menos de dos meses, nunca ha escondido su intención de quemar etapas rápido. "Como le dije a mi padre y a mi madre, quiero ser padre joven, quiero ver a mi hijo crecer, tener afinidad, pero Gabriely es la que tiene que decir sí o no, ¿no?", decía el futbolista durante el pasado mes de mayo.

Unas declaraciones en las que sostenía que no sólo no le importaba casarse pronto, sino que además pretendía ser padre precoz. Y habiendo cumplido ya la primera de las premisas, quién dice que no podamos ver a la pareja dar la bienvenida a su primer hijo en los próximos meses.

Un contrato de pareja

Su relación es la de una pareja joven que vive bajo una atmósfera de privilegios, aunque con una peculiaridad: su contrato de pareja. Las expresiones "um", "ejem", "belleza" o "vale", están prohibidas. Mientras que ambos tienen la obligación de decirse "te amo" bajo cualquier condición.

Por otro lado "está terminantemente prohibido adquirir cualquier tipo de vicios, los cambios drásticos de personalidad y comportamiento, y que salgan siempre de la rutina y creen algo para hacer juntos durante la semana, los dos solos". Quien incumpla las normas debe dar al otro lo que le pida, como el iPhone que le regaló Endrick como símbolo de cuidado en la relación.