Así es Víctor Martín, el primo de Nacho Aragón y creador de la actuación viral en la gran boda con Beatriz Gimeno

Quizá a usted no le suene de nada el nombre de Emilio Alberto Aragón Bermúdez. En cambio, si hablamos de Miliki, la cosa cambia. De aquel maravilloso árbol, que hizo reír a los niños de España a través de la pequeña pantalla con Los Payasos de la Tele, nació un buen puñado de ramificaciones que dieron sus frutos: desde su hijo, Emilio Aragón (65), actor, presentador, director y productor hasta su nieto, Víctor Martín (31), uno de los más discretos del clan aunque con el mismo ADN artístico que el resto de la famosa familia.

Este pasado fin de semana, la prensa del corazón tenía puestos los ojos en Palma de Mallorca. La finca Son Verí acogía una de las grandes bodas del año, la de Nacho Aragón (29), hijo de Emilio con Aruca Fernández-Vega (64), y Beatriz Gimeno (28), su novia desde la adolescencia y con la que lleva once años de relación. Un enlace soft, sin imposturas, que no obligaba a los señores a llevar chaqué ni a las señoras a lucir vestidos de largo.

Este detalle del dresscode fue utilizado por Víctor Martín y gran parte de la saga para dar una sorpresa a los novios. En un momento de la celebración, Emilio Aragón, Aruca Fernández-Vega, sus dos hijas, Icíar y Macarena Aragón, Amparo Aragón, tía del novio, y Víctor Martín, el protagonista en la sombra, se subían al escenario a entonar una canción compuesta por ellos que se ha convertido en un fenómeno viral.

Pero ¿quién es Víctor Martín, el responsable de uno de los momentos más emotivos y recordados de la boda de Bea y Nacho? Víctor Martín es hijo del director de producción Víctor Martín y de la empresaria hostelera Amparo Aragón, la hija pequeña de Miliki. Con tan sólo cuatro años, debutó en el escenario junto a su popular abuelo.

"Fue para una gala de Navidad de Unicef y grabé una canción con mi abuelo. Entré en pánico. Luego tocamos en directo en Televisión Española delante de miles de personas, ahí aprendí de verdad lo que era estar nervioso. Hoy sigo teniendo esa sensación al ponerme detrás del micrófono", declaró Martín en 2022 en una entrevista con Vanity Fair.

Miliki siempre le dijo que cantaba bien y cuando se veían, antes de preguntarle por las asignaturas del colegio le preguntaba qué tal iba con la música. Eso era lo primero. Siendo un niño, dio clases de piano con su tía, Rita Irasema, y después aprendió a tocar la batería y la guitarra. Estudió Audiovisuales y tras un año trabajando en el sector, decidió que quería dedicarse en cuerpo y alma a la música.

Por consejo de su tío Emilio, al que él cariñosamente llama "Mili" -por Milikito- audicionó y fue aceptado para Berklee College of Music, la universidad más prestigiosa del mundo en el área musical. En Boston, Estados Unidos, estudió dos años y medio y, a su regreso a España, Martín trabajó con él en el proyecto musical Lucha de Gigantes para Acción Contra el Hambre, con el que llegó a actuar en el Teatro Real junto a Andrés Calamaro (63) y Rozalén (38).

"Mi tío me ayuda muchísimo. Hablamos a todas horas, yo le paso mis canciones y él a mí las suyas. Nunca me dice lo que no tengo que hacer, sino que trata de conducirme y hacerme pensar opciones de versos o melodías. Compartimos gustos musicales y a mí me encanta verlo trabajar y empaparme de todo lo que hace, es un máster con patas. No puedo sentir presión por ser su sobrino, jamás voy a hacer nada parecido a lo que él ha creado", desveló en la citada entrevista a Vanity Fair.

"Somos una familia muy unida, veraneamos todos juntos y prefiero estar con mis primos y tíos antes que cualquier plan de discoteca. Las comidas familiares tienen una sobremesa infinita, Además, con mis primos [Néstor Feijóo, Gonzalo, Alonso, Rodrigo, Punch y Alejandro, todos Aragón] tenemos una banda de versiones con la que tocamos", remató. Efectivamente, la unión familiar es muy estrecha y los primos se miran y se quieren como hermanos. "Eternamente agradecido", escribió Nacho Aragón, el flamante novio, bajo uno de los vídeos de su primo Víctor cantando en su boda. "Todo fue muy bonito y entrañable", apuntó Amparo Aragón.

Después de estrenar canciones como La niña más bonita del mundo, Tiene que volver o Quédate conmigo, Víctor lanzó su álbum Veintitantos. Desde el 30 de mayo de este año, Martín promociona Una carta con tu nombre cuyo estribillo dice algo así como Que todo lo que quede por hacer se hará luego / Que tengo todo el tiempo que tú me quieras ceder Que hoy llegó una carta con su nombre / Un beso tuyo sella el sobre / Y me dice que estás bien / Aprovecho, te agradezco y te contesto / Que te quiero yo también.

También aquí, como no podía ser de otra manera, hay huella familiar, pues aunque él es el autor de la letra, su madre, Amparo, es la creadora de la bonita ilustración interactiva que acompaña al vídeo de este romántico y dulce tema. Larga vida a los Aragón.