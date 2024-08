La verdadera historia de Dani Sancho, el niño rico y díscolo que pasará su vida en prisión por asesinar a Edwin Arrieta

Devastadas, rotas de dolor, consternadas. Así están la familia colombiana Arrieta Arteaga y la española Sancho Bronchalo. Ambas por motivos contrapuestos. La primera, porque asesinaron y descuartizaron al cirujano plástico Edwin Arrieta y la segunda porque quien cometió el crimen es Daniel Jerónimo Sancho (30 años).

El nieto del legendario Sancho Gracia fue condenado este jueves, 29 de agosto, a la cadena perpetua tras ser hallado culpable por un juez de Tailandia del asesinato premeditado de quien se supone era su pareja. También lo condena el magistrado por los otros dos delitos de los que estaba acusado -ocultación del cuerpo y destrucción de documentos-.

El juez del Tribunal Provincial de Samui -sur de Tailandia- comenzó a leer el fallo a las 10.55 hora local -5:55 hora peninsular española y 03.55 GMT-, alrededor de una hora después de que comenzara la sesión, en la que indicó que la condena había sido reducida de la pena de muerte a la cadena perpetua por la colaboración del acusado.

Daniel Sancho minutos antes de ingresar en prisión provisional en Koh Samui. EFE

El hijo del actor Rodolfo Sancho (49) lleva siendo trending topic diario desde hace más de un año. Fue el 5 de agosto de 2023 cuando saltó la noticia de tan macabro suceso. "¿Son ciertas las informaciones?", "¿Cómo ha sido posible?", "¿Realmente ha sido él?", fueron los primeros interrogantes que surgieron en las redacciones. Poco después, el propio Daniel confesó su implicación. Hoy ya hay una sentencia judicial.

En esa mezcolanza de contradicciones, hipótesis, secretos, teorías y pruebas se pavimenta un camino verosímil y ambiguo por el que deambulan plácidamente los rumores. Mientras la justicia y policía tailandesa investigaban lo acontecido, Daniel ingresó en prisión preventiva en la cárcel de Koh Samui. Ahora ya se encuentra en una nueva: Surat Thani.

Desde que saltara a la palestra el nombre de Daniel Sancho Bronchalo se ha estado realizando un retrato robot desde el punto de vista psiquiátrico-psicológico y, aunque se han proporcionado ciertos detalles de su vida privada, aún existen errores y falta información. Por ello, EL ESPAÑOL pone algunos puntos sobre ciertas íes al describir al personaje protagonista del verano pasado. Y de este.

Daniel Sancho, en una imagen de pequeño. Redes sociales

Nació el 11 de junio de 1994 en Madrid, por tanto, es Géminis, un signo que según los expertos tiene una dualidad peligrosa ya que tras su símbolo de gemelos se esconde una personalidad mutable, voluble, contradictoria y compleja. Nunca suelen estar estancados, de ahí su gran actividad para crear. Sus padres eran todavía muy jóvenes cuando tuvieron que hacer frente al gran reto de sus vidas. Rodolfo y Silvia tenían 19 y 18 años respectivamente e intentaban abrirse camino en sus profesiones después de que ambos se conocieran en una escuela de interpretación.

Cuando Rodolfo se enteró del estado de buena esperanza de su novia, se lo comentó a su padre, Sancho Gracia, que se había formado bajo la atenta mirada de la primera dama teatral Margarita Xirgu y que siempre llevó a gala que se le recordara como Curro Jiménez. El veterano intérprete le dijo a su vástago que "en la vida hay que asumir responsabilidades. La criatura no tiene culpa de nada, así que a trabajar y a cuidar del niño". Inmediatamente, Rodolfo reaccionó. Así lo dijo años después: "En cuanto vi la cara del niño me hice hombre de la noche a la mañana".

Los ingresos económicos de Rodolfo y Silvia no eran tan desahogados como cuando el intérprete empezó a encadenar proyectos tras el éxito de la serie juvenil Al salir de clase (1997-1999), por lo que contaron con la inestimable ayuda de Sancho y su esposa, Noela, que tenían una desahogada posición social y económicamente habían mantenido una considerable fortuna gracias a los éxitos del veterano intérprete madrileño que en la gran pantalla se codeó con Robert Taylor, Raquel Welch o Rod Taylor.

El núcleo familiar principal vivía en el distrito de Ciudad Lineal, concretamente en la zona de El Bosque, donde también tenían residencia Álvaro de Luna o Imanol Arias (67). En la terraza de su ático, uno se podía encontrar a Sancho frente a la barbacoa. Allí, el pequeñín siempre tuvo sus caprichos cubiertos ya que, según los compañeros de profesión, Sancho era tan "querible" que solía fardar de haber sido un abuelo joven. Las visitas del nieto eran constantes y una buena parte de su infancia la pasó en esa zona.

De momento, las preguntas del millón siguen si respuesta. ¿En qué hospital nació Daniel? ¿En qué colegios estudió? Desde que estuvo en la cuna, sus progenitores tuvieron claro que no exhibirían al pequeño en la prensa del corazón ya que deseaban preservar su vida privada para que el aturdimiento de los flashes no entorpecieran el crecimiento de Daniel, que cuando tuvo uso de razón tomó la decisión mantenerse alejado del ambiente artístico.

Imagen de archivo de Silvia Bronchalo y Daniel Sancho.

La gran mayoría de periodistas que investigan este tema tienen la mosca detrás de la oreja. Rodolfo y Silvia estuvieron juntos 14 años. Nunca se casaron. La convivencia fue feliz, obviamente tuvo sus altibajos como en cualquier pareja, y la separación se hizo de manera civilizada. Algunos allegados al protagonista de El Ministerio del Tiempo aseguran a este periódico que "había ciertos desniveles afectivos de Daniel hacia sus padres" ya que aunque "en términos generales era buena, cuando ocurrió la separación, a sus 14 años, Daniel decidió vivir con su padre". No se veían lo suficiente por los continuos rodajes de Rodolfo, que solía paliar las ausencias de abrazos, besos y cariñitos con dinero para que el joven diera rienda suelta a sus pasiones y caprichos. Sin embargo, algunos amigos de Dani han confesado a EL ESPAÑOL que la relación entre padre e hijo no era muy estrecha.

A eso se acostumbró mientras los tres vivieron por el barrio de Chamartín, donde Daniel solía acudir al Club de Tenis Chamartín, uno de los más elitistas de la capital, porque su mayor ilusión era convertirse en tenista profesional. Pero no lo consiguió. Y eso que algunos de los profesores y otros empleados del recinto veían en él un potencial asombroso en tierra batida. Desde jovencito tuvo auténtica pasión por los deportes ya que ha practicado boxeo, muay thai, surf y esquí, de ahí su espectacular cuerpo, cincelado, six pack incluidos, que ha mostrado a través de sus redes sociales.

Escalofriantes tuits

Cuando alcanzó la mayoría de edad no fue consciente de que los tuits publicados en su cuenta de Twitter le pasarían factura con el tiempo. Entre octubre de 2010 y noviembre de 2013 estuvo activo con el usuario @danisanchobanus -el mismo que tiene en su Instagram, hoy cerrado- donde publicó mensajes de odio que hoy cobran especial relevancia.

Entre sus principales víctimas se encontraban los homosexuales, las mujeres y las personas con sobrepeso. Por ejemplo, el 28 de febrero de 2012 escribió "no hay mayor tragedia que una mujer fea" y al día siguiente lo recalcó: "Cada vez que subo al bus tengo que decir que no existe mayor tragedia que una mujer muy fea". Al mes siguiente, siguió con la matraca con el hashtag #ExcusasParaPlantarAUnaFea donde dejó patente que "a las ocho de la mañana, para echarla de casa, ponerte las botas de futbol y salir corriendo diciendo que tienes partido".

Adele es LA PERSONA MAS GORDA — daniel sancho (@danisanchobanus) February 25, 2013

A saber lo que debían pensar sus dos grandes amores, Carmen S. C., con quien estuvo cinco años, a quien dedicó muchísimos tuits entre 2012 y 2013 y que en la actualidad trabaja en la consultora Minsait. Su última pareja ha sido Laura, que no Paula, como se ha venido publicando últimamente y a la que ha enviado un mensaje público tras su detención: "No me va a esperar ni debe. Que sea feliz y siga con su vida".

Además de meterse con las mujeres, también padecía de gordofobia. En varias publicaciones se puede leer que "odio a los gordos. Deberían sentarse en los asientos dobles del bus y no lo hacen para hacerse creer a sí mismos que no están tan mal" e incluso tildó a la cantante británica Adele (35) de "la más gorda" y en cuanto a su fobia por personas LGTBI tuiteó burlándose: "Auténticos espasmos, temblores, escalofríos, después de que me saquen sangre. Soy muy gay".

También se mofaba de personas con discapacidad con chistes negros: "¿Dónde encuentras a un tetraplégico? Donde lo has dejado" (con falta ortográfica ya que tetrapléjico va con 'j'). Y lo más fuerte ocurrió el 17 de febrero de 2013 con el siguiente post: "Y termina la jornada de trabajo. Espero que de algún fruto... si no tendré que matar a Alberto López". ¿Era una broma de muy mal gusto o algo maligno se gestaba a nivel mental? Eso lo dictaminarán los pertinentes expertos.

"Narcisista y arrogante"

Con todo lo que está cayendo, algunos excompañeros de colegio le han calificado recientemente de "narcisista y arrogante" y aseguraron que, tras la noticia, "nos sorprendió y flipamos con que se viese envuelto en un descuartizamiento, pero no nos sorprendió que estuviese envuelto en un lío", tal y como confesaron al programa de Cuatro Código 10.

Diferentes expertos aseguran que Daniel "no es un psicópata porque eso requiere una trayectoria", pero hay que subrayar que, tal y como publicó hace unos meses EL ESPAÑOL, el lenguaje no verbal analizado por la experta Sonia El Hakim indicaba que "no hay tristeza por ninguna parte, ni arrepentimiento", "cuando caminaba con los policías a su lado mantenía una postura erguida" y "estaba pendiente de la imagen que proyectaba, a pesar de lo fuerte de la situación. Las personas que estaban alrededor de él ya sabían que llevaba las esposas, pero las ocultaba por las cámaras que le estaban grabando".

Padre e hijo separados

Después de que Rodolfo empezó su relación con la también actriz Xenia Tostado (42) tras conocerse durante el rodaje de la película Cuba libre (2005), la nueva familia se trasladó a un piso al lado del centro comercial Arturo Soria. Fruto de ese amor que dura casi dos décadas, nació Jimena (9), a quien Daniel ama con locura. En 2017, Rodolfo y Xenia decidieron dejar el bullicioso Madrid para trasladarse a Fuerteventura, un paraíso que conocían de antes por su pasión por surf y el mar.

Daniel Sancho junto a su padre Rodolfo. Imagen de archivo.

A pesar de tener su vivienda, lo que más les apasionó fue la compra de una autocaravana con la que se recorrían las áreas más salvajes de la isla en busca de buenas olas en la Bocaina, Lajares, El Cotillo o la Sotavento. Ha sido desde la segunda isla más grande de las Canarias desde donde Rodolfo tomó un avión con rumbo a Tailandia en cuanto se enteró de la trágica notica que involucra a su hijo: el asesinato de Edwin Arrieta, colombiano con el que, según se ha publicado, Daniel mantenía una suerte de relación íntima marcada por los celos y las amenazas.

En ese momento, su pareja se había tomado un descanso de vacaciones que, lógicamente, se vio interrumpido por el macabro suceso. Por su parte, Daniel estaba viviendo con su abuela Noela Aguirre, con quien compartía pasión por la cocina y tenía una relación de complicidad muy bonita, según ha adelantado la revista Semana. Noela, hija del político del Partido Nacional de Uruguay Gonzalo Aguirre, ejercía como periodista cuando se casó con Sancho en mayo de 1969.

Pasión por la cocina

El hobbie que une a abuela y nieto está relacionado con la dedicación profesional a la hostelería de Daniel, quien, tras recuperarse de la frustración por no haber sido alguien en el tenis, se matriculó en la elitista escuela Le Cordon Bleu, donde la matrícula básica cuesta 6.350 euros y el Grand Diplôme de Cocina y Pastelería, 44.100 euros. Se sabe que está vinculado a La Bohème Catering y a Boogie Burgers, aunque según los datos del Registro Mercantil su nombre no aparece en ninguna de las empresas que gestionan estos servicios.

Mientras sus padres están asentados en sus respectivas profesiones -Silvia dejó la interpretación para dedicarse al sector de los seguros, concretamente, en MAPFRE-, Daniel Sancho ha intentado buscar su sitio. La gastronomía parece que lo ha sido, pero al parecer no ha tenido éxito con su canal en YouTube Puro disfrute, que antes de que saltara la tragedia tenía 482 suscriptores y actualmente tiene algo más de mil.

Daniel Sancho en una imagen de su canal de YouTube sobre gastronomía.

Aunque por méritos propios no tenía unos altos ingresos económicos, a Daniel le encantaba viajar por el mundo a todo trapo. La Riviera Maya, Perú, Ámsterdam, Venecia, Formentera, Ibiza o Tailandia eran sus destinos predilectos. Y, según su entorno, también es amante de la alta cocina, por lo que desembolsaba grandes cantidades en exquisitos restaurantes madrileños: Umiko, al que acudió con Edwin Arrieta el 2 de enero, Lana, de los hermanos Martín y Joaquín Narváiz, RavioXO, del tres estrellas Michelin Dabiz Muñoz o Leña, de Dani García.

Le gustaba salir de noche con un círculo de amigos al que también pertenece Felipe Froilán de Marichalar (26). De momento, no hay imágenes de los dos juntos aunque EL ESPAÑOL confirma que han pasado madrugadas juntos en Istar, la discoteca de moda en la calle Serrano o Vandido, donde el díscolo sobrino del rey Felipe VI (56) se vio involucrado en una pelea con navajas hace algo más de un año.

Daniel Sanchó recreó cómo ocurrieron los hechos a las autoridades tailandesas. EFE

Cada día surgen informaciones nuevas. Las últimas y más relevantes, la de la familia Arrieta, que exige un "perdón sincero" a Daniel. Además, se encomiendan a Dios ante esta adversa situación; y la de familia Sancho. En un nuevo capítulo de El caso Sancho, el documental de Max donde participa Rodolfo, el actor afirma sentirse "destruido". A las puertas del juzgado tailandés declaró, en cambio, sus deseos por seguir peleando: "A seguir luchando, a seguir...".