El bonito homenaje a Caritina Goyanes en el primer evento de su catering tras su muerte: "Desde el cielo verás tu legado"

El repentino fallecimiento de Caritina Goyanes, con tan solo 46 años, a causa de un infarto mientras se encontraba en su residencia de verano en Marbella, ha dejado completamente desolado a todo su entorno y a toda España. Absolutamente nadie podía esperar la trágica noticia, y mucho menos cuando hacía apenas 19 días que fallecía su padre, Carlos, por el mismo problema de salud.

Si bien no cabe duda que sus amigos y familiares, entre los que destacan su viudo, Antonio Matos, sus dos hijos, una desolada madre, Cari Lapique (72 años), y una hermana destrozada, Carla (41), hay otro grupo de personas que aún no da crédito ante lo ocurrido.

Se trata de sus trabajadores. Esa especie de familia que la primogénita de Cari Lapique llegó a formar en su empresa de catering, Sixsens. Y es que si hace unos días eran sus empleados quienes, desolados, homenajeaban a la empresaria, ahora otros compañeros de profesión no han querido perder la oportunidad de sumarse a la iniciativa y dedicar unas tiernas palabras a Caritina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocio Alvarez de la Campa (@rocioalvarezdelacampa)

El pasado jueves, 29 de agosto, por la noche tenía lugar la presentación de la serie Respira, la nueva promesa de Netflix con aires de Anatomía de Grey en el centro de Madrid. Callao se vestía de gala y numerosas personalidades como Blanca Suárez (35), Najwa Nimri (52) o Manu Ríos (25) se daban cita en la premiere de la que promete ser una exitosa serie en la conocida plataforma de streaming.

Sin embargo, detrás de los focos, en el backstage, se encontraba un grupo de personas tan profesionales como heridos. Y es que el catering de la premiere de Respira corría a manos de Sixsens, el amado negocio de Caritina Goyanes, y, como era de esperar, el recuerdo de la empresaria estuvo presente en todo momento.

"Querida Cari. Ayer te despedimos todos, incrédulos y tremendamente tristes, por saber que no sigues con nosotros. Siempre te llevaré en mi corazón y podré dar fe de lo increíblemente buena persona que eras, lo trabajadora incansable, lo generosa, honesta, noble, resolutiva, simpática, siempre con esa sonrisa que tenías, eras un 10", señalaba en sus redes, apenada, Rocío Álvarez de la Campa, la directora de eventos de la plataforma Netflix en España.

La organizadora y Caritina eran buenas amigas, además de íntimas en lo laboral. Sin creerse aún la noticia, Álvarez de la Campa lamentaba no poder disfrutar de otra gala junto a la que consideraba una persona de éxito en su trabajo.

"Hoy teníamos un evento juntas, era uno más o al menos eso pensaba yo. Jamás pude imaginar que en este ya no estarías. No estarías guiando a tu equipo que te adoraba, ni en la cocina haciendo magia para que todo saliera perfecto", seguía el emotivo texto en el que Rocío lamentaba no poder disfrutar de otro proyecto con Caritina.

"Hoy verás desde el cielo cómo todo el equipo que formaste, tu negocio sigue vivo y es uno de tus legados. Lucía, Anie y todo tu equipo están como a ti te gustaría verles dándolo todo. Te vamos a echar tantísimo de menos, Cari. Descansa en paz, amiga y cuídanos a todos", finalizaba el escrito.

Tres mensajes que se han podido leer estos días en el perfil de Instagram de 'Sixsens'.

Se trata de un emocionante homenaje a la empresaria que se suma a los ya realizados por los propios empleados de su empresa que, devastados aún por la noticia, sacaban las fuerzas para dar el último adiós a su "amada jefa". "Hoy queremos recordar con gran pena a Sixsens y a Caritina. Esta fue nuestra última boda con ella y la recordaremos siempre con gran cariño", rezaba uno de los mensajes.