Desvelamos el gran proyecto en el que Álex, el hijo de Ivonne Reyes, se embarcará tras el verano: hablamos con él

Hace unos días, Álex (24 años), el hijo de Ivonne Reyes (56), confesaba en una sincera entrevista en EL ESPAÑOL las grandes satisfacciones -también lo que significa el esfuerzo y el sacrificio- que le están brindando sus primeros pasos en el mundo del séptimo arte. El joven quiere ser actor y se está empleando a fondo.

Para ello, entiende que su camino no debe cruzarse con el del papel couché. Cierto es que hizo una incursión en los realities de la televisión, pero eso quedó atrás: su vida hoy se escribe en otros escenarios. Ahora, como desveló en aquella interviú, se encuentra en Argentina, de vacaciones, aunque tampoco lo son tanto: está allí buscando inspiración, nuevos retos como actor.

Al cierre de este artículo continúa allende los mares. Según explica el propio Álex cuando este medio lo contacta, ha encontrado un seminario de interpretación que lo obligará a quedarse en el país sudamericano "hasta mediados de septiembre". "Voy a trabajar con el director de casting Matías Luna, que es muy conocido aquí en Argentina".

[Álex, el hijo de Ivonne Reyes: "He llegado a pensar que el apellido de mis padres me ha condicionado como actor"]

Álex Reyes en una imagen de estudio, facilitada a EL ESPAÑOL.

Este proyecto lo tiene muy ilusionado, pero no es el único que conserva en el horizonte. A su vuelta a España le espera otro reto muy importante. Así lo descubre este periódico y lo confirma el propio Álex. El también hijo legal de Pepe Navarro (72) formará parte de un curso, en septiembre, dirigido e impartido por el productor Paco Sepúlveda.

El taller recibirá el nombre de La deconstrucción del personaje, y es un proyecto innovador y único, que se impartirá de septiembre a marzo y está dirigido, tal y como reza el cartel promocional, "a actrices y actores con un mínimo de experiencia que quieran acercarse al método que uso en ensayos y posteriormente en rodaje. Trabajo con escena y ejercicios de técnicas para buscar el punto de vista personal de cada intérprete".

El taller estará formado por un máximo de 12 personas y EL ESPAÑOL puede confirmar que Álex Reyes en uno de los afortunados que está en la lista. "Voy a formar parte del curso. Yo ya había trabajado con él, pero este curso es buenísimo, porque te ayuda muchísimo a trabajar tu personaje. Trabajaremos en una sala en la que te puedes expresar como artista de manera creativa", expone Álex a este medio, vía audio de WhatsApp.

Está contento, feliz, sobre todo porque vuelve a confiar en las manos profesionales de Pablo, al que le debe mucho. Así lo manifestó el hijo de Ivonne el pasado 26 de julio, en su entrevista con este periódico: "Actor voy a ser siempre, toda la vida, hasta que me muera. Me encanta el cine, sigo formándome con Paco Sepúlveda, que es mi profesor. Lo encontré en la pandemia".

Conviene puntualizar que Paco Sepúlveda es director, guionista y actor, natural de Cádiz. Ha escrito y dirigido cortometrajes de la talla de Vive y deja vivir, Silencio, Imanes e Inocencia. Actualmente, está inmerso en dos proyectos de largometraje: Silencio y Lo bonito de la vida, que están en fase de preproducción. También la propia Ivonne se ha puesto en manos de Sepúlveda.

Los otros proyectos de Álex

Alejandro Reyes, hijo de Ivonne, en un acto público. RRSS

Álex es prudente, sabe que está empezando en el mundo de la interpretación, pero, de entrada, no oculta su gran orgullo por formar parte de una cinta que ya está disponible en Amazon Prime, Balas y Katanas. El aspirante a actor está, además, a la espera de que se estrene otra cinta, Amarillo, en la que comparte escena con su mediática madre.

Álex admite, en su entrevista con EL ESPAÑOL, que consolidarse en el séptimo arte cuesta, y él no es una excepción. Reconoce que él mismo acude a las televisiones y a las productoras para ofrecerse como actor.

"He ido a las productoras para ofrecerme, para tocar puertas. He ido a Boomerang TV, a Atresmedia, a Telecinco. Yo mismo voy y les pido trabajo. Les he preguntado si mi nombre, de alguna forma, les condiciona para contratarme. Ellos me dicen que para nada, que no. Lo que siempre me dicen es 'sigue tu camino, sigue formándote, sigue haciendo tus cosas'", ha sostenido.

Álex Reyes en una imagen en blanco y negro, mirando a cámara.

Para rematar su reflexión: "Nadie tiene ningún problema conmigo (...) No me preocupa, pero sí lo he llegado a pensar, si mis apellidos pesan. Creo que hablo por todos los 'hijos de': siempre está ese peso de querer llegar a las expectativas de tus padres. Que se te vaya algún trabajo por tener los apellidos que tengo... Eso siempre pasa, las puertas se te cierran".

Parece imposible no preguntarle a Álex Reyes, cuando se habla con él, por el plano personal y familiar, ése del que quiere desligarse por todos los medios. Él vive ajeno a todo el escándalo de sus padres. No guarda ni una sola traza de rencor. ¿Echa de menos la figura de un padre?

Él ni se lo piensa: "No, porque mi madre ha cumplido ese rol también. Mi madre ha cumplido los dos roles; madre y padre. He tenido, además, siempre figuras paternas a mi lado, como mi propio tío. Cuando uno va creciendo más, ahora tengo 24 años, de verdad que uno está más centrado en hacer su vida y su trabajo...".