David Summers y Christine Cambeiro celebran su boda rodeados de famosos: de los Hombres G a Paula Echevarría

Tras seis años de amor, este pasado sábado, 20 de julio, David Summers (60 años) y Christine Cambeiro celebraron su boda en una fiesta íntima que tuvo lugar en Madrid y a la que acudieron algunos rostros conocidos. Aunque se llevó a cabo con total privacidad, el artista incluyó en la lista de invitados a conocidas figuras del panorama nacional.

El vocalista de Hombres G y la profesora estadounidense ya se habían casado por lo civil, pero tenían pendiente festejar su unión con amigos. A la celebración, como no podía ser de otra manera, se desplazaron los integrantes del grupo. Bajo la temática Old Hollywood, acudieron vestidos de esmoquin.

Isabel Navarro y Poty Castillo (64), su hijo Dani, Rafael Muñoz (64), Raquel Revuelta (57) y Claudia Jiménez, Lorena Van Heerde y Rafik Dehni, Paula Echevarría (46) y Miguel Torres (38), Javier Molina, Daniel Mezquita, Natalia de la Vega, Juan y Medio o José Luis López 'El Turronero' fueron algunos de los invitados a la celebración.

Los invitados a la boda de David Summers. Entre ellos, Javier Molina y Rafael Muñoz. Gtres

Más allá de la lista de asistentes, no han trascendido mayores detalles de la fiesta. Se llevó a cabo con total discreción y los datos no han quedado al descubierto en redes sociales. Paula Echevarría, por ejemplo, ha mostrado su look -de la colección de Paloma Cuevas para Rosa Clará- y al margen de confirmar que "fue una noche mágica", no ha comentado nada más. Hasta ahora, tampoco se han publicado fotografías de los recién casados.

Fue en 2018, tras un concierto de la banda en Nueva York, cuando surgió el amor entre la pareja. Christine Cambeiro acudió al show junto a una amiga sin imaginar que uno de los integrantes del grupo se enamoraría de ella tras conocerse en un encuentro que tuvo lugar horas más tarde un mítico club de la Gran Manzana. Ahora, seis años después, han decidido unirse en matrimonio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

David Summers compartió su paso al frente hace poco más de un mes, en una coversación con la revista ¡HOLA! Ya habían firmado los papeles que los convertía en marido y mujer, pero anunciaban la celebración de una fiesta al estilo Old Hollywood.

"He cumplido 60 años, estoy loco por ella y quiero pasar el resto de mi vida a su lado. Tenemos una vida en común muy bonita. Nos hemos comprado una casa con la intención de estar juntos para siempre. Quiero que sea mi mujer, mi compañera. Ella me quiere, quiere a mis hijos, cuida de mí y de mi familia", expresó el cantante en la cabecera rosa en la que, probablemente, se publicarán las imágenes inéditas de la celebración de su matrimonio.

Cabe recordar que el líder de Hombres G estuvo casado anteriormente con Marta Madruga, madre de sus mellizos, Daniel y Lucía. Pusieron fin a su relación justo en 2018, el mismo año en el que David Summers conoció a Christine, debido al desgaste natural del paso de los años.