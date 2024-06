Qué fue de Carlota Corredera, la presentadora que se marchó por la puerta de atrás de Telecinco

Carlota Corredera (49 años) fue durante años una de las presentadoras de televisión más populares de la pequeña pantalla. Desde pequeña tuvo claro cuál iba a ser su futuro y este pasaba por el mundo de la comunicación. En 1997, con 23 años, la gallega se graduó en Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela.

En sus inicios estuvo ligada a La Voz de Galicia, pero en 2003 dio el salto definitivo a la televisión como subdirectora del espacio Sabor a ti, conducido por Ana Rosa Quintana (68). Un año más tarde, se trasladó a Telecinco como directora del programa TNT, presentado por Jordi González (61).

Su gran oportunidad laboral, que pronto se convertiría en su proyecto más ilusionante y exitoso, llegaría en 2009. Aquel año se pondría al frente de la dirección de Sálvame Diario y Sálvame Deluxe, un programa que acababa de nacer y gracias al que vivió algunos de sus mejores años en lo profesional.

Carlota Corredera en el 'photocall' de Indiana Jones.

Cinco años después de convertirse en un personaje secundario del espacio televisivo sería elegida como la sustituta de Paz Padilla (54) durante unas vacaciones. Tal fue el éxito cosechado que a partir de entonces confiarían en ella como presentadora fija junto a Jorge Javier Vázquez (53) y la gaditana. Una decisión que llegaría a crear mal rollo y enfrentamientos entre ambas.

Después de 13 años ligada a Sálvame, la gallega decidió abandonar el proyecto "emprender" en el suyo propio. Siete meses después, se estrenaría ¿Quién es mi padre?, un programa en el que los invitados eran hijos ilegítimos de hombres relevantes de España.

Finalmente, Mediaset decidiría prescindir de su presencia en la cadena y sería despedida. "Las historias no siempre suceden como te gustaría y hay cosas que se pueden hacer de manera más elegante, pero lo que yo tengo es la conciencia supertranquila", ha afirmado recientemente en el pódcast La Casa de mi Vecina.

No es la primera vez que habla de su adiós de la cadena. En otra entrevista para La Ser, Carlota Corredera expuso una situación que podía ser o no real, pero que todo el mundo entendió como una vivencia propia. "Una mujer es periodista. Es presentadora de televisión, todo el mundo la conoce, tiene una carrera meteórica. Hay gente a la que le gusta mucho, pero hay otra que realmente la odia (...) Ella decide posicionarse claramente con la igualdad, el feminismo y la violencia de género. Deja entonces de tener ese foco, esa visibilidad que tenía, pero sigue haciendo periodismo en sitios más pequeños", explicó.

En el tiempo en el que permaneció en la pequeña pantalla, la gallega no dudó en hablar de sus complejos y sus adicciones con la comida, pero dejando de lado su vida privada. La relación con la comida ha ocupado algunos de los capítulos más difíciles. Todo empezó con ocho años, cuando empezó con su primera dieta. Ya en la edad adulta, la comida se convertiría en su refugio para superar algunos de los momentos más complicados.

Fue durante su etapa en el programa de Telecinco donde conocería al que se ha convertido en el amor de su vida. Ella era directora del Deluxe y Carlos, cámara del Diario. Sería en 2013 cuando se dieron el 'sí, quiero'. De hecho, la presentadora consiguió adelgazar 15 kilos con una dieta muy estricta para el enlace. Dos años después de pasar por el altar, la pareja dio la bienvenida a una niña llamada Alba. Después de nacer su hija, consiguió bajar de una talla 60 a una 44 después de perder 60 kilos.

Después de cerrar el capítulo de su vida como presentador de Telecinco, Carlota Corredera apostó por un nuevo e ilusionante proyecto. Se trata de Superlativas un pódcast autoproducido por ella misma y que ya cuenta con dos temporadas. Ya ha confirmado que habrá una tercera temporada. En este espacio digital, ha contado con la presencia de excompañeros de cadena como Belen Esteban (50), Lydia Lozano (63) y Chelo García-Cortés (72).

No es solo un pódcast, se trata de una agencia de comunicación en la que se encargan del desarrollo, gestión y consultoría de proyectos de marketing y comunicación. También continúa estando muy activa en redes sociales y manteniendo la cercanía con los más de 471.000 seguidores.

También fundó su propia productora junto a su marido. De hecho, es aquí donde está cocinando otro de sus proyectos, un documental, del que no ha querido dar muchos detalles."Cuando pueda lo contaré, pero es un tema que me preocupa mucho y sobre un tema en el que estoy muy implicada".

Aunque sus excompañeros han iniciado una nueva etapa laboral con Ni que fuéramos Shhh, la presencia de la gallega está totalmente descartada. "No me han llamado y no me interesa. Creo que no es mi sitio", reconocía en una reciente entrevista para LOC.