La comentada reacción del padre de Alejandra Rubio tras su embarazo: "Es lo que hay, ¿no? Qué le vamos a hacer"

Alejandra Rubio (24 años) y Carlo Costanzia (31) esperan su primer hijo en común. Después de cinco meses de relación, la pareja anunció, el pasado miércoles, 19 de junio, el embarazo a través de una exclusiva en una revista del corazón, y provocó una revolución a nivel mediático en el panorama nacional.

Europa Press ha conseguido las primeras declaraciones del padre de Alejandra, Alejandro Rubio, y, tras preguntarle qué le parecía la noticia, el empresario, siempre muy discreto con su vida privada y familiar, y alejado del foco mediático por decisión propia, ha respondido, muy serio: "Pues bueno, bien, es lo que hay, ¿no? Qué le vamos a hacer".

De lo más sincero, Alejandro ha explicado que "me parece que es un poco joven, ya se lo he dicho a ella. Pero si ella es feliz, para mí es lo más importante. Tiene su edad y su capacidad para tomar sus propias decisiones, ¿no? Eso es así".

Alejandro Rubio, en el momento en que ha atendido a la prensa. Europa Press

El padre de la colaboradora de televisión, visiblemente tenso con la noticia, ha respondido así al preguntarle si piensa que su hija y Carlo Costanzia están preparados para ser padres: "Eso yo no lo sé. Ellos sabrán, supongo que si han tomado esta decisión es porque lo han pensado mucho y han tomado la decisión más conveniente. Pero vamos, al tiempo".

En cuanto a cómo se lo comunicaron, Alejandro ha desvelado que "no me acuerdo" y ha aseguraba desconocer cómo se encuentra Terelu Campos tras hacerse público: "No lo sé, porque no tengo noticias de ella. No hablamos de este tema".

Por último, se le ha interpelado al que fue yerno de María Teresa Campos si la seriedad de estos días de Terelu estaba relacionada con la decisión de Alejandra de convertirse en madre a sus 24 años, y Alejandro se ha evadido del tema contestando: "Preguntádselo a ella por qué está tan seria. Creo que es la que os lo puede decir, desde luego".

El mensaje de Terelu a su sobrino

Este pasado viernes, en el espacio ¡De Viernes!, Terelu ha hablado como nunca sobre el embarazo de su hija. La que fue presentadora de Con T de Tarde ha aprovechado su visita a Telecinco para tratar de ponerse en contacto con su sobrino, José María Almoguera, el cual sigue distanciado de su madre, Carmen Borrego.

Terelu Campos, sentada en el plató de '¡De Viernes!'.

La hija de Teresa Campos le ha lanzado un mensaje muy claro y conciso: "Es el momento de que se tiendan las manos por todas las partes, porque no merece la pena vivir así, de verdad que no merece. Yo estoy segura de que cada uno de una manera está sufriendo. Y en ese sentido, a mí me gustaría que, pues, fíjate, que incluso esta noticia del embarazo de Alejandra pudiera ser ese hilito del que se puede tirar, ¿sabes? Para que todo vuelva a su cabo".

Terrelu ha confirmado que Alejandra Rubio se ha puesto en contacto con su primo, y que ha sido una experiencia positiva: "Y además el contacto fue...Fue muy bonito. Poco a poco, poco a poco será que sí. Ten en cuenta que Alejandra para ellos es una prima pequeña".

En otro orden de cosas, respecto a Gustavo Guillermo, el que fue chófer y mano derecha de María Teresa Campos, Terelu ha estallado como nunca, cansada de sus declaraciones: "Pero a lo mejor un día dejo de callarme. A lo mejor un día voy y digo 'pues ya no tengo más ganas de callarme'".