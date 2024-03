Paola Olmedo, exnuera de Carmen Borrego, rompe su silencio tras la separación de José María Almoguera

Este pasado miércoles, 27 de marzo de 2024, una revista del corazón zarandeaba los cimientos de una de las familias más mediáticas de España: la saga Campos. La información era cuanto menos llamativa y sorprendente, por lo inesperado: José María Almoguera (34 años), el hijo de Carmen Borrego (57), se ha separado de su mujer, Paola Olmedo (37), tras dos años de matrimonio y un hijo en común, Marc.

Fue hace alrededor de 20 días, según la versión que facilita Semana, cuando José María abandona el domicilio que había sido conyugal, para instalarse en la casa de su padre, a las afueras de Madrid.

Sin embargo, en la noche de este pasado martes, tras conocerse la noticia, fue visto en las inmediaciones de la vivienda que compartía con Paola Olmedo, presumiblemente para ver a su hijo o para recoger algunas pertenencias. Almoguera ha sido captado por las cámaras de televisión y los reporteros, pero ha declinado hacer cualquier tipo de declaración.

José María Almoguera junto a su todavía mujer, Paola, en una imagen de archivo. Gtres

Ahora, ha sido su todavía mujer, Paola, quien ha roto su silencio en el programa TardeAR, de Telecinco. Captada en las inmediaciones de su trabajo, Olmedo se ha mostrado muy prudente en sus manifestaciones.

"Me has asustado. Estoy bien. No tengo nada que decir. Yo estoy bien. Estamos bien por el niño, claro", han sido sus primeras y únicas palabras tras anunciarse la separación. Hay periodistas que sostienen que la pareja podría retomar su relación, pese a esta decisión, a priori, irrevocable.

"Si no se meten terceras personas, es decir, la familia, ellos van a volver. Primero, porque hay un bebé que acaba de nacer de por medio y, segundo, porque se tienen muchísimo cariño", ha sentenciado la periodista Paloma Barrientos en el programa que presenta Ana Rosa Quintana (68).

Guardando silencio y con el rostro tranquilo, así se ha mostrado, en las últimas horas, José María. El joven ha evitado dar detalles de cómo está siendo esta separación con Paola. Sin embargo, en la línea de una posible reconciliación, sí que los reporteros se han percatado de que José María sigue luciendo en su mano derecha la alianza de boda.

La hoy expareja paseando por las calles de Madrid, en mayo de 2023. Gtres

Este pasado miércoles, 27, por la tarde el sobrino de Terelu Campos (58) fue visto de nuevo por las cámaras de Europa Press en exclusiva y su semblante era otro. Así como el día anterior se le vio sonriente, en esta ocasión se mostró serio y sin ganas de hablar sobre su separación con la madre de su hijo.

El nieto de María Teresa Campos caminaba con el casco de la moto puesto y se mostraba indiferente a las preguntas de la prensa, sin aclarar si la separación se debe a terceras personas.

Un quiebre sentimental del que Carmen Borrego, que se encuentra en Honduras concursando en Supervivientes 2024, no sabría nada y que, por el momento, la organización del programa ha decidido no comunicarle para no empeorar su bajón anímico.

Las palabras de Terelu

"Forma parte de lo que es la vida, de lo que son las relaciones. No voy a hablar de mi sobrino porque nunca lo he hecho y es algo que respeto profundamente", ha comentado Terelu sobre la ruptura de su sobrino.

"Creo que si ni siquiera me pertenece la vida de mi hija, porque ella gobierna su vida y toma sus decisiones, imaginaros lo que eso significa en el caso de mi sobrino. Lo importante es que todos estén bien. Yo aquí priorizo a mi sobrino, es lo único que voy a decir, y a su mujer", ha zanjado la madre de Alejandra Rubio (24).

Alejandra, colaboradora de Supervivientes y presente en el plató del reality este pasado martes, se mantuvo en una línea similar. "Me parece una noticia bomba", reconoció. La joven, además, confesó que "no sabía" que su primo se había separado de Paola. "Son cosas que pasan en la vida, hay veces que las cosas no funcionan", añadió.