Isabel Gemio revela que ha padecido una depresión: "Creía que la enfermedad de mi hijo iba a poder conmigo"

La reconocida periodista Isabel Gemio (63 años) canaliza toda su energía en conseguir una mejor investigación para erradicar las dolencias neuromusculares, distrofias musculares y otras enfermedades raras. Hace años que no acude a un plató de televisión a hablar de su vida privada, y tampoco le hace falta.

La presentadora está centrada en su Fundación y en divulgar la existencia de este tipo de patologías, así como en financiar y fomentar líneas de investigación científica para la mejora de la calidad de vida de los afectados y sus familias. Esta encomiable labor nació tras conocer que uno de sus hijos, Gustavo (27), padece distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad degenerativa.

Ahora, Gemio se ha abierto en canal y ha acudido al pódcast Drama Queens, de Pilar Vidal (46), donde se ha sincerado sobre cómo afectó esta dura noticia en su vida y cómo le llevó a padecer una depresión.

Isabel Gemio, en noviembre de 2021. Gtres

"Con nueve meses, el pediatra hizo una serie de pruebas rutinarias para comprobar que estaba todo bien. Después de un año y medio de pruebas durísimas me dieron el diagnóstico de Gustavo. Creo que a veces los médicos son un poco brutos, que les falta un poco de psicología porque me dijeron que mi hijo tenía una distrofia muscular y que por lo general estos niños morían a los 15 años", ha revelado.

Este tsunami trastocó todo en su vida. Gemio, por aquel entonces, 1999, "no sabía nada de las enfermedades minoritarias" y "me quedé en blanco". Ahora, su hijo adoptivo tiene 27 años.

Los años siguientes no fueron buenos ni para la periodista ni para su familia. "Yo disimulaba por el bien de mis hijos, además yo soy de guardarme las cosas y un psicólogo me dijo que tenía una depresión camuflada", ha subrayado. Y ha añadido: "Creía que la enfermedad de mi hijo iba a poder conmigo. Tardé muchos años en asimilar que ello no iba a poder conmigo".

Gemio ocultaba todos sus sentimientos, sólo se abría con sus psicólogos, su pareja de entonces y algún que otro amigo, pero nunca recurrió al amparo de su madre. "La pobrecita sufría muchísimo y no quise trasladarle todo eso, ni quise adelantarle lo que venía", se ha lamentado. "Afortunadamente, se murió antes de saber lo que le esperaba a su nieto".

La periodista también tiene otro hijo, Diego, en este caso biológico, aunque nunca ha hecho distinción entre ellos: "Yo tengo un hijo biológico y uno adoptado y no noto diferencia en lo que duele si sufren, en lo que le amas, en lo que darías por ellos".

En este mismo espacio, quien fue uno de los rostros más populares de la televisión, ha aprovechado para reivindicar la falta de oportunidades que ha tenido para volver al medio. "Creo que todavía podría aportar cosas. Sinceramente lo digo. Creo que incluso ahora, lo haría mejor que hace diez años", ha sentenciado.