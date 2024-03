Descubrimos la finca 'secreta' donde Enrique Ponce entrena para su regreso y el plan familiar por Semana Santa

"Enrique Ponce (51 años) empezó a entrenar hace pocos meses. Antes sólo hacía algunos tentaderos en su finca y de vez en cuando viaja a Yecla a la finca de unos amigos", aseguró hace unas semanas a EL ESPAÑOL una fuente próxima al diestro de Chiva, en relación al distanciamiento físico y geográfico que vivía la pareja formada por Ponce y Ana Soria (25).

Se aseguraba que la dupla, en los últimos meses, ha estado más alejada de lo habitual, entre otros aspectos por los intensos entrenamientos a los que se está sometiendo Enrique de cara a su gran regreso al ruedo, fechado para mayo, en la ciudad de Nimes, Francia.

En palabras de esta persona que informa, Ponce ha pasado más tiempo en Jaén, en Navas de San Juan, en su querida finca La Cetrina, que en Almería, donde reside desde 2020 junto a la mujer que le devolvió la ilusión, Ana. En lo que respecta a la finca de Yecla, anteriormente citada, EL ESPAÑOL maneja novedosa información.

Enrique Ponce, feliz, junto a tres amigos, en Yecla, en la citada finca, el pasado mes de enero.

Este medio conoce cuál es el tentadero murciano en el que Ponce entrena de cuando en cuando: ese lugar 'secreto' al que se escapa de vez en cuando. Se asevera que los viajes de Enrique han sido frecuentes a la finca Las Moratillas, también llamada Ganadería Nazario Ibáñez, situada a tan sólo siete kilómetros del casco urbano de Yecla.

El actual propietario de este terreno, según ha averiguado este medio, es Nazario Ibáñez Azorín, gran amigo personal de Enrique Ponce. En este campo o suerte de masía Enrique se encuentra como en casa y halla "mucha paz y concentración".

En esta finca también se celebran bodas y es habitual que acudan jóvenes novilleros a aprender y a formarse. "Enrique en Yecla tiene a grandes amigos. Desde que está viviendo en Almería ha viajado con más frecuencia", apostilla alguien bien informado.

Allí Ponce se garantiza -como le ocurre en La Cetrina- no ser inmortalizado por cámaras indiscretas y se sabe cuidado entre amigos. En otro orden de cosas, en lo que respecta a la Semana Santa, se desliza que Enrique Ponce podría pasar unos días con sus hijas, Bianca y Paloma -presumiblemente, en Madrid, donde se producen los encuentros paternofiliales- y también vivirá los días de pasión en Almería.

Enrique Ponce y Ana Soria, en una fotografía tomada en Nimes, Francia, en 2020. Gtres

En esa línea, se especifica que la familia Soria siente una gran devoción y Ponce es un "enamorado" de los pasos de Almería -no en vano, la fiesta de la capital almeriense fue declarada por la Junta de Andalucía Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía en 2003-.

Hace unos días, y en contra de su propia voluntad, Enrique y Ana coparon los titulares de los principales medios de comunicación por una presunta crisis o ruptura. En realidad, otra más de muchas.

Todo vino motivado por el hecho de que ella eliminó de su red social Instagram las fotografías en las que aparecía junto al diestro de Chiva. Claramente, las alarmas saltaron y ella salió al paso y aclaró el malentendido defendiendo la fortaleza de su amor. EL ESPAÑOL añadió a la polémica dos datos clave: las "peleas" de la pareja -riñas cotidianas, que no ruptura ni crisis- y el distanciamiento que vivía.

Tras los rumores, Soria rompió su silencio. "He archivado muchas fotos porque estaban editadas diferentes y a él lo tengo en destacadas. Sinceramente, ya me da igual lo que digan. Me dio el TOC de tenerlas igual editadas", aseguró en Así es la vida.

Y añadió: "De verdad que todo está bien. Centrados en lo importante y apoyándole a muerte". Por su parte, el diestro de Chiva, que el pasado 29 de febrero acudió al Ciclo de Tertulias Invernales, organizado por la Asociación El Toro de Madrid, deslizó que todo estaba "bien" en su vida. Crisis frente a amor y felicidad plena.

"Ilusionado como un crío"

Mayo de 2024. Esa es la fecha en que Enrique Ponce volverá a vestirse de luces. Tras un tiempo alejado de los toros, el torero retorna y lo hace a lo grande, con una gira apoteósica. El tour que comenzará el inminente mes de mayo, con el punto de partida en Nimes, Francia. Serán varias fechas y lugares que recorrerá este presente año. En realidad, es un retorno con sabor a despedida: Ponce dirá adiós a su carrera.

La pareja formada por Enrique Ponce y Ana Soria en una imagen de sus redes.

Concluirá en su querida Valencia, tierra natal, el 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Ciudades como Almería, Alicante, Málaga, Gijón y El Puerto de Santa María, entre otras, estarán incluidas en su suerte de tour por el mundo. Ponce está "ilusionado como un crío chico", declaró una fuente cercana a este diario.

En esa línea, Ponce trasladó a la familia Soria su deseo de que lo acompañen en los carteles más importantes de su última temporada. Al menos, en Nimes y en su gran adiós en Valencia. Una propuesta muy significativa que habla de la gran complicidad que existe entre Enrique y la familia de su pareja sentimental.

Soria ha sido el mayor y principal apoyo de Ponce en esta determinación crucial de vestirse -por última vez- de luces. "Ana es generosísima y ha antepuesto la felicidad y el desarrollo de Enrique a su propia tranquilidad", se aclaró.