Las zapatillas minimalistas de 375 euros que le han regalado a Paula Echevarría y que son 'made in Spain'

Paula Echevarría (46 años) nunca falla. Siempre tiene el outfit perfecto y su estilismo atrevido, cómodo y elegante capta la atención de cualquier usuario que eche un vistazo a sus redes sociales.

La actriz es una de las it girls españolas más seguidas en las redes y también una de las más imitadas. Hablar de ella equivale a hacerlo de una de las mujeres con más estilo del panorama español actual.

Por eso, cada uno de sus estilismos acapara la atención de todas aquellas que intentar estar a la última en cuanto a tendencias se refiere. La actriz es muy versátil en cuanto a moda se refiere, acostumbrada a mezclar estilos, un arte que domina a la perfección.

Así, este viernes, 22 de marzo, la influencer ha compartido la última adquisición a su fondo de armario que se convertirá en un must de sus looks basados en el streetstyle. Se trata de unas zapatillas minimalistas que le han regalado y que no son aptas para todos.

[Anna Padilla se hace con la chaqueta de rayas 'cropped' más versátil y perfecta para primavera]

Las zapatillas de Paula Echevarría. Redes sociales

Son de la firma Suaji, una marca que nació en Elche y que viajó a todas las calles del mundo con un único objetivo: "resignificar la realidad, dándole un sentido más profundo a la moda a través de sneakers premium que demuestren la personalidad de quien las lleva puestas", señalan desde la web.

Así, estas dos sneakers, ambas diseñadas y fabricadas en España, son diferentes modelos: el modelo Alton RD, que combinan el blanco y el negro en un diseño minimalista y atemporal; y el modelo Strojet, exclusivamente blancas y que combinan con todo. Ambas cuentan con tallas de la 36 a la 41 -todas ellas disponibles- y tienen un precio de 375 euros.

Estas deportivas no sólo son ideales para las actividades al aire libre, sino que también se adaptan perfectamente al gym, asegurando que te veas bien y te sientas cómoda en todo momento.

[Gema López, radiante, abraza la primavera con la cazadora vaquera lima de la nueva colección de su firma, Ne&Nu]

Zapatillas de Paula Echevarría.

Además, las opciones de combinación son infinitas, desde unos vaqueros para salir a la calle o faldas para crear el look perfecto. Paula Echevarría tiene claro que este tipo de complementos son un básico indispensable a la hora de elegir conjuntos, ya que unas buenas zapatillas no solo se trata de estilo, sino también de rendimiento y comodidad.