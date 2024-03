El lado más íntimo de Àngel Llàcer: el amor por su perro, una discreta relación de siete años y una atrevida propuesta

Àngel Llàcer en una imagen promocional de 'The Producers'.

La televisión no se entiende sin Àngel Llàcer (50 años) y él no se entiende sin la televisión. Desde hace más de dos décadas, el actor se ha convertido en uno de los rostros fijos de la pequeña pantalla gracias a su participación en programas como Operación Triunfo o Tu Cara Me Suena.

Todo el mundo sabe quién es Àngel Llàcer: la persona que no tiene miedo al ridículo, que si tiene que disfrazarse, lo hace, y la que consigue sacar una sonrisa a los espectadores. Aunque también cuenta con detractores. Sin embargo, y a pesar de ser uno de los rostros más populares, apenas se conocen detalles de todo lo que tiene que ver con su vida privada, porque así lo ha decidido él.

Tal y como explicó en una entrevista publicada por EL ESPAÑOL el pasado sábado, 9 de marzo, ahora mismo se encuentra en un punto de su vida en el que tiene "todas las casillas por llenar" después de su última ruptura y la muerte de su perro. Lejos de afrontarlo con pena, lo hace ilusionado y con ganas de lo que esté por llegar.

Àngel Llàcer durante una entrevista. EFE

El director de The Producers, obra de teatro musical que acaba de estrenar en Madrid, estudió en el Liceo Francés de Barcelona. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo mucho que le gustaba el teatro, pero no fue finalmente su opción elegida. Comenzó a estudiar el grado de Administración y Dirección de Empresas, pero lo abandonó apenas tres meses después. Y lo hizo por un único motivo: quería ser actor.

A los 23 años se graduó, definitivamente, en Arte Dramático por el Instituto del Teatro de Barcelona. Sería entonces cuando comenzaría su andadura en el mundo de la interpretación impartiendo clases en varias escuelas. No sería hasta 2001 cuando daría el salto a la televisión, gracias al programa autonómico Arteria 33. Pero, sin lugar a dudas, lo que le colocó en el foco mediático fue su participación en la primera edición de Operación Triunfo.

Unos inicios que cuentan con una atrevida propuesta. Àngel Llàcer no formaba parte del profesorado de la Academia, pero visto que triunfitos como David Bisbal (44) o Chenoa (48) no sabían qué estaban cantando, decidió dar un paso al frente y presentarse en la localización de las grabaciones y pronunció dos palabras que fueron suficientes para su contratación: "Me necesitáis". El resto es historia.

Ángel Llácer en 'Pequeños grandes genios'.

Durante estos años, Ángel Llàcer se convirtió en profesor, director de la Academia, presentador del Chat OT y uno de los grandes puntales del talent show. En 2010, anunció que dejaba el formato para centrarse en otros proyectos. Ese programa fue Tu Cara Me Suena, espacio de entretenimiento al que continúa ligado y gracias al que cosecha éxitos años tras año.

Una de las anécdotas que más se recuerdan de sus años en televisión es el momento en el que coincidió con Rosalía (31) en Tu sí que vales y le rechazó al no verla todavía "preparada" para dar ese salto a la fama.

Muchos son los detalles de su paso por la pequeña pantalla. Sin embargo, apenas se conocen datos de su vida más personal. Fue en una entrevista en 2022 con Xavier Sardà donde habló por primera vez y abiertamente de su pareja, aunque sólo dando unas pinceladas. "Tengo pareja desde hace seis años y en vez de casarnos celebramos la fiesta del amor. En la última fiesta que hicimos yo iba de sevillana y él de cordobés", aseguró el director.

En el tiempo que duró esta relación, Àngel Llàcer no compartió nada en sus redes sociales junto a esta misteriosa persona que ha preferido mantener siempre en privado. Lo único que publicó en su perfil fue una discreta fotografía junto a David Valldeperas y su entonces pareja, Xoan Viqueira, en 2017. En la imagen se puede ver a tres personas y dos dedos que pertenecen al novio del ahora director de musicales. En aquel momento, celebraban sus dos primeros años como pareja.

A pesar de que ambas relaciones ya están rotas, Àngel Llàcer y David Valldeperas siguen manteniendo una estrecha relación de amistad. Tal y como puede confirmar EL ESPAÑOL, el director de televisión estuvo presente en el estreno de The Producers el pasado jueves, 7 de marzo, en Madrid, junto a su actual pareja, Miquel Valls.

Por quien sentía adoración, y así lo demostraba, era por su perro chihuahua, Óscar. Después de atravesar varios baches de salud, su inseparable amigo murió hace un par de meses. "He llorado lo más grande, pero ya está. A veces tengo un poco de bajón, le echo de menos, lloro un poquito... pero hay que seguir con la vida", aseguró en la entrevista a este periódico.

Aunque siempre se ha mantenido discreto a la hora de hablar de los suyos, no ha sido tímido en relatar algunos de los capítulos más sorprendentes de su vida. Hace unos años, confesó lo que vivió en un enlace: "Fui a una boda de un chico y una chica que se casaban por la Iglesia. Mantuve relaciones sexuales con el novio en el lavabo, el día de su boda".

Otra de las sorpresas que esconde Àngel Llàcer es su destreza por la cocina, tal y como ha admitido, pero de la que no suele alardear demasiado. Reconoce que hay comidas que no le gustan, como el chocolate, ni el queso, ni el helado, pero ha llegado a Madrid con la maleta cargada de tuppers para poder comer bien siempre que pueda.