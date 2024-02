Los grandes momentos de los Goya: de las lágrimas de Los Javis al beso de película de José Coronado con su novia

Noche épica, de mucha emoción y glamour la que se ha vivido en el recinto de la Feria de Valladolid este sábado, 10 de febrero, con motivo de los Premios Goya 2024. El lugar se ha convertido en un enclave de lujo que ha reunido a los rostros más vips del cine español. La gala anual de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha reconocido lo mejor del séptimo arte nacional en una solemne ceremonia marcada por numerosos acontecimientos que pasarán a la historia.

A las 18:00 horas ha dado el pistoletazo de salida la red carpet por la que han desfilado actores, actrices, directores y productores nominados que optaban a alzarse con el cabezón. Es la primera vez en la historia de los galardones que un 61 por ciento de nominaciones han sido para mujeres.

Los anfitriones de los Goya han sido Javier Calvo (33 años) y Javier Ambrossi (39), conocidos como Los Javis, y Ana Belén (72) -Goya de Honor 2017-. El afamado trío ha guiado la gala de entrega de premios.

[De las palabras de Almodóvar en plena guerra con Carmen Maura al desliz de Mª Luisa Mayol: anécdotas de los Goya]

Javier Ambrossi, Ana Belén y Javier Calvo, presentadores de los Goya 2024. Cristina Villarino

Juan Antonio Bayona (48) y todo el equipo de La sociedad de la nieve se han convertido en los protagonistas indiscutibles. También los actores, la industria cinematográfica española y los cantantes que han iluminado el escenario de los Goya: Amaia (25), David Bisbal (44), Estopa, India Martínez (38), Niña Pastori (46), Silvia Pérez Cruz (40), Salvador Sobral (34) y María José Llergo (29).

Sin embargo, algunos rostros conocidos han protagonizado varias anécdotas que marcaron la gala. Y es que, una noche en la que se han juntado tantas estrellas, siempre da de qué hablar.

1. Tributo a María Jiménez y feminismo

Actores y actrices en los Goya con una especie de pancarta que lleva el título de la canción de María Jiménez. Cristina Villarino

Durante la alfombra roja, la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales (CIMA) decidió rendir homenaje a María Jiménez portando paipáis con el lema Se acabó, título de la canción de la sevillana, fallecida el pasado 7 de septiembre.

¿El motivo? "Concienciar a todos los profesionales del cine y el audiovisual de las situaciones de abuso de poder y violencia sexual que sufren las víctimas en la alfombra roja de los Premios Goya 2024", señaló la asociación en un comunicado. El elenco de La loca y el feminista fue el primero el lucirlo.

Durante la ceremonia, los presentadores también han lanzado sus mensajes de apoyo a las víctimas contra la violencia de género y han destacado la desigualdad de género en el mundo del cine, con el mismo lema. Asimismo, Pastori, India Martínez y Llergo se subían al escenario para maravillar con Se acabó.

2. El homenaje a Concha Velasco

Homenaje a Concha Velasco en los Goya. Gtres

Ana Belén reivindicaba el papel de la mujer en el cine, en concreto el de la gran Concha Velasco. "Cada vez que he tenido un bajón he revisado sus trabajos y me he vuelto a ilusionar como una niña, con la misma vitalidad que una chica yeyé”, subrayaba.

Con un mono negro de transparencias, un pañuelo azul y micrófono en mano, la cantante, actriz y directora española interpretaba su famosa Una chica ye-ye y Mamá, quiero ser artista. A mitad de la canción, Los Javis se sumaban al espectáculo y, al final, ambos se fundían en un beso.

Los #Goya2024 rinden homenaje a Concha Velasco.@OficialAnabelen y Los Javis cantan 'Mamá, quiero ser artista' y 'Una chica Yeyé'.https://t.co/fQCxby6Z4J pic.twitter.com/YfQGeOstWy — RTVE (@rtve) February 10, 2024

Los hijos de Concha, Manuel y Paco, se encontraban entre el público de los Goya, mientras disfrutaban de este momento tan especial en la ciudad natal de su progenitora. En algún que otro momento de la gala, las cámaras de RTVE han enfocado a ambos.

3. El llanto de Los Javis

"Muchos de los que nos dedicamos al cine tenemos un Almodóvar que nos cambió la vida". El homenaje de Javier Calvo y Javier Ambrossi a 'Todo sobre mi madre' en su 25 aniversario #Goya2024 pic.twitter.com/BccNeL1Rrv — Premios Goya (@PremiosGoya) February 10, 2024

Javier Ambrossi y Javier Calvo han recordado otras galas de los Goya y sus propios recuerdos sobre el mundo del cine mientras rendían homenaje a la película Todo sobre mi madre por su 25 aniversario.

El primero de los dos ha hablado sobre el momento en el que desveló su homosexualidad y ha explicado que, tras ver Lucía y el sexo en las salas de cine junto a su entonces novia, le confesó que era gay. Javier Calvo, por su parte, ha recordado cuando vio Volver, de Pedro Almodóvar (74), como uno de sus grandes descubrimientos cinéfilos.

También se ha emocionado y roto en llanto al ver su propia trayectoria profesional y tener el privilegio de conducir una gala que él mismo veía siempre a través de la pantalla.

4. La emoción de Juan Antonio Bayona

Matías Recalt, #Goya2024 a Mejor Actor Revelación, le dedica el premio a su padre:



"Se lo dedico especialmente a mi padre, que lo perdí antes de hacer esta película. Esto te lo dedico a vos, papá"https://t.co/UKn9hSlRJA pic.twitter.com/8Rqz0QsMOS — RTVE Noticias (@rtvenoticias) February 10, 2024

El director de La sociedad de la nieve se ha llevado a casa doce cabezones, a destacar el de la Mejor Dirección y Mejor Película. Ha sido tal la emoción de Juan Antonio Bayona que no ha podido contener la emoción y ha roto en llanto en innumerables ocasiones. En esta gran noche -su noche- las lágrimas han estado presente en el rostro de Bayona durante casi toda la ceremonia.

Una emoción que también ha sentido el ganador a Mejor Actor Revelación, Matías Recalt (22). "Este premio también va para mi padre, que lo perdí antes de hacer esta película. Te lo dedico a vos, papá", se lamentaba el actor durante su discurso.

5. El beso de película de José Coronado

"Para toda la gente que me ha hecho vivir y me hace seguir viviendo una vida de cine". @_josecoronado_ recibe el Goya como Mejor Actor de Reparto por 'Cerrar los ojos' #Goya2024 pic.twitter.com/XpQe2kiwGA — Premios Goya (@PremiosGoya) February 10, 2024

José Coronado (66) se hacía con el premio a Mejor Actor de Reparto por su papel en Cerrar los Ojos. Tras conocer su victoria, su primera reacción era protagonizar un beso de película en la boca junto a su pareja, Irene López Juárez, con quien comenzó en 2022. En la alfombra roja, el actor posó sin la compañía de su joven pareja.

Ella formó parte del reparto de su éxito televisivo, la serie Entrevías. Este gesto de amor es de especial relevancia, ya que, desde que se conoció su historia de amor, siempre la han mantenido con absoluta discreción.

6. Sigourney Weaver y su actriz de doblaje

“Me habéis hecho sentir como una reina”. Sigourney Weaver recibe el Goya Internacional de las manos de @FilmBayona. Este ha sido su emocionante discurso de agradecimiento #Goya2024 pic.twitter.com/pTpynA1RMb — Premios Goya (@PremiosGoya) February 10, 2024

La actriz estadounidense recogía el Goya Internacional por "su impresionante trayectoria plagada de películas inolvidables e inspirarnos creando personajes femeninos independientes, complejos y fuertes".

Así, agradeciendo al cine español, a Bayona por entregarle el premio, y por este gran recibimiento, Weaber (74) no podía olvidarse de su actriz de doblaje española, María Luisa Solá (85). "Ella debería estar aquí también", apuntaba.

7. Javier Calvo, contundente sobre la presencia de Vox

Javier Calvo, en los Goya. Cristina Villarino

Javier Calvo ha sido uno de los presentadores del evento junto a su pareja y Ana Belén. Sin embargo, antes de coger el micrófono, el joven ha paseado por la alfombra roja de los Goya con un look de Palomo Spain.

Tras ser preguntado por los medios de comunicación allí presentes sobre la asistencia de varios miembros de Vox a la gala por primera vez, Calvo ha dejado claro cuál es su posición con una sola frase: "Me remito a las palabras de Pedro Zerolo: 'En mi mundo usted sí cabe, pero yo en el suyo no'.

8. David Bisbal, sobre su padre

David Bisbal rendirá un homenaje a Raphael en la gala de los #Goya2024



🎤 El cantante ya sabe a quién le daría el Goya al más 'máquina' pic.twitter.com/m5MuQHjAoN — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) February 10, 2024

El artista de Ave María eclipsó los Goya con su voz, siendo este su gran debut en los premios. Acompañado de su razón de amor, Rosanna Zanetti (35), vestía una americana azul celeste abotonada con detalles negros, mientras que su mujer lucía un vestido semitransparente con lentejuelas y vuelo en la falda.

Antes de subirse a los escenarios, y con la estatuilla de EL ESPAÑOL en la mano, este medio le preguntó: ¿A quién le darías el Goya al más máquina? En referencia a su vídeo viral "Cómo están los máquinas". "Yo se lo daría a mi padre, porque él es el más máquina de los máquinas de la historia de los máquinas", ha asegurado. Su progenitor, José Bisbal, a quien llama Pepe, padece Alzheimer, y durante su documental, Bisbal, el artista reveló cómo hacía frente a la dura enfermedad.

9. Hugo Silva y su pareja, Marta Guerras

Hugo Silva y Marta Guerras, en los Goya. Gtres

El actor de Los hombres de Paco sorprendió a propios y extraños acudiendo con Marta Guerras (35), su pareja desde 2016. Pese a mantener una relación desde hace siete años, han mantenido su vida privada en la más estricta intimidad, siendo pocas sus apariciones conjuntas. Fue hace cinco años cuando se descubrió su romance.

La madrileña comparte profesión con Silva (46). Ha participado en Amar es para siempre, Servir y proteger, y en 2009, ambos rodaron Karabudjan, una comedia. Pese a que es muy activa en las redes sociales, apenas comparte imágenes de los dos. Por ello, está aparición ha supuesto un gran paso hacia delante en su relación.

10. El contratiempo de Blanca Romero

Blanca Romero, en los Goya. Cristina Villarino

La actriz eligió un elegante vestido rojo drapeado de corte sirena, de Isabel Sanchis, acaparando todas las miradas de los invitados gracias a su espectacular outfit. Sin embargo, horas antes de llegar a la gala, Blanca Romero (47) sufría un contratiempo que desvelaba en una storie de su perfil en las redes sociales.

"Socorro. Llamamiento. ¿Alguien sabe en Valladolid dónde hay una tienda o puedo conseguir unos zapatos de suplemento muy altos?". Con este mensaje, dejaba claro que, con los nervios a flor de piel, necesitaba un calzado de última hora para los Goya. No obstante, debido a su vestido, no se podía apreciar los zapatos con los que finalmente asistió.

11. La súplica de Alba Flores

Alba Flores es única pic.twitter.com/KoiqDE1Bb1 — Maria C. ❤️💛💜 (@GaralM) February 10, 2024

"En estos tiempos tan oscuros, con 30.000 muertos, cuesta venir a celebrar algo. Ojalá desde el Gobierno de este país se puedan hacer cosas", suplicaba la actriz de La casa de papel, Alba Flores (47).

Como muestra de su apoyo al pueblo palestino, la nieta de Lola Flores portaba una chapa con el siguiente mensaje. "Stop comercio de armas. Alto el fuego ya. Gaza". También, durante su entrega de premios a Rigorberta Bandini por Yo solo quiero amor a Mejor Canción Original, sentenciaba: "Buenas noches y paz para Palestina".

12. Sara Sálamo, en Converse

Sara Sálamo, enseñando su calzado. Cristina Villarino

[Juan Antonio Bayona, en la intimidad: su infancia en un barrio yonqui, un hermano gemelo y director de Camela]

La actriz acudía con un vestidazo amarillo de palabra de honor y cola, sin embargo, lo que más llamó la atención fue su calzado: en vez de optar por unas sandalias o unos tacones, decidió vestir, sin ningún tipo de reparo, unas Converse blancas.

Fue a finales de noviembre cuando Sálamo (31) anunció su compromiso con Isco Alarcón (31) tras seis años de relación y dos hijos en común.

Sigue los temas que te interesan