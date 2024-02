La dura infancia de La Dani hasta llegar a los Goya 2024: de su robo a su vínculo con las Azúcar Moreno

La Dani, primer artista no binario nominado a un premio Goya. Jinx Sanchez

La Dani (33 años) se ha convertido en uno de los rostros más conocidos del cine español. Su personaje Dani en Te estoy amando locamente le ha llevado a conseguir su primera nominación en los premios Goya, que se celebran este sábado, 10 de febrero, en Valladolid. Su papel se centra en la lucha del movimiento LGTBI andaluz en los años 70 y, precisamente, La Dani tampoco lo tuvo fácil. La ficción fue uno de los grandes estrenos en el cine español el pasado verano.

En los premios Feroz, consiguió alzarse con el galardón a Mejor actor de reparto por su papel en la película Te estoy amando locamente. A pesar de que no había actuado antes, los guionistas Alejandro Marín y Carmen Garrido le dieron la oportunidad de debutar en la industria cinematográfica, aunque antes ya había aparecido en Una Navidad con Samantha Hudson. Se define como una persona no binaria y tiene 27 sencillos como cantante.

Tenía muy claro que quería cumplir sus metas y decidió trasladarse a la capital. Allí trabajó de dependiente durante mucho tiempo antes de hacerse un hueco en el mundo de la interpretación. Vivió de primera mano la precariedad y tuvo que conseguir prestado un traje a última hora para poder asistir al estreno de la película. Además, La Dani también trabajó como recepcionista en una peluquería durante un año, un lugar desde donde se forma como peluquera.

La Dani (Málaga, 1991) es un actor y cantante español de género de no binario.

A La Dani no le da miedo hacerse famosa si gana el Goya, aunque no tiene especial interés en hacerse conocido. Su vida está marcada por su dura infancia en Málaga. Desde pequeño sentía que le costaba encajar en el colegio y era consciente del rechazo de los demás. Sin embargo, siempre albergó la esperanza de saber que iba a estar "bien", a mostrar su identidad sexual y a tener pareja.

Tuvo unos orígenes que marcaron su camino desde la infancia. La Dani recibía casi a diario críticas por mostrarse tal y como era. "He estado en diferentes colegios, pero uno que era de los maristas, de curas, había un hermano, el hermano Óscar, que directamente era entrar yo a clase y me decía: 'Pozo, fuera'. '¿Por qué?'. 'No muevas las manos así'", confesó a El País.

La Dani empezó a experimentar el éxito musical después de componer sus primeras canciones y compartirlas en YouTube. Desde entonces, La Dani comenzó a hacer bolos y consiguió que su música saliera al mercado con su primer álbum.

"En 2016, estaba viviendo en Madrid, pero ya estaba cansado, así que me volví a Málaga. Y aquí tengo un amigo músico. En esa época, que era la de la escena urbana y el trap, el autotune y demás, le dije de hacer una canción juntos medio en broma. Con otra amiga hicimos el videoclip. Nos salió un bolo, e hicimos otra canción para tener dos. Y luego nos volvieron a contratar…", explicó en su entrevista a EL ESPAÑOL.

De su robo a su vínculo con las Azúcar Moreno

La Dani tiene una anécdota que le une a las hermanas Salazar, integrantes de las Azúcar Moreno. Después un bolo en Barcelona con las artistas, el actor regresó a Madrid y no tenía dinero. En ese momento, decidió entrar a robar a un conocido supermercado porque tal y como desveló "no tenía ni para comer".

Para el actor, esta vivencia es muy "dramática" y le sirvió para cuestionarse si le servía tanta vocación si al final tenía que robar por necesidad. La Dani atesora actualmente más de 17.000 seguidores en Instagram, donde comparte su a día a día con sus fans. Sus pasados acompañados de canciones hacen que su papel en la industria cultural sea cada vez más reivindicativo por su lucha por los derechos LGTBI+.

