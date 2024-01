Ana Mena quiere ser Cristina Pedroche: su vestido con aberturas imposibles del que todo el mundo habla

A pesar de ser la más joven de la noche, Ana Mena (26 años) demostró que puede con todo y que el resto de las Campanadas iba a superarlo. Y así fue. Aunque no era la única que se estrenaba en una de las noches más especiales del año, sí que es la que menos experiencia tiene en la pequeña pantalla como presentadora.

A su lado tuvo a un veterano que le guio y acompañó durante los 30 minutos de retransmisión y que facilitó las cosas: Ramón García (62). La elección de la cantante como presentadora causó sorpresa, nadie esperaba que TVE la escogiese a ella.

Ha sido el mejor modo de terminar 2023 para ella. Termina un año en el que se ha posicionado como una de las artistas españolas más importantes del momento y con un 2024 prometedor y que llega pisando fuerte. Y para esta ocasión, la elección del estilismo era importantísima.

[El acertado vestido flamenco con mantón de manila de Marta Flich para dar las Campanadas desde Sevilla]

Ana Mena con el estilismo de las Campanadas.

Ana Mena consiguió dejar con la boca abierta con un estilismo que unía el atrevimiento con la sensualidad y la elegancia. Consiguió que, a pesar de ser una noche en la que solo se habla de Cristina Pedroche (35), se comentase su elección en redes sociales.

Para la ocasión, la malagueña ha contado con el estilista Xanti De Barros para la elección del vestuario. Finalmente, entre los dos han elegido a la firma barcelonesa Zé García para el diseño y confección del tan esperado vestido.

La cantante ha lucido un espectacular diseño de encaje con un cut out en la parte central del torso y que aúna la elegancia con la sensualidad. Además, el detalle de la cola de sirena le aporta ese toque especial que necesita el diseño y que se une con el de la pierna al aire. Todo ello en un acertadísimo color verde botella.

Ana Mena y su estilismo para las Campanadas.

Es un diseño que baila entre la copla y el tango. Una propuesta de encaje floral de rebrodé que aporta un toque distintivo. Aunque desde Zé García han querido innovar para adaptarse al estilo de Ana Mena, han sido fieles a su estilo. El vestido lo han enriquecido con pedrería, convirtiéndolo en un estilismo acorde a un evento tan importante y que es seguido por millones de personas.

Las flores del vestido están confeccionadas c on chantillí de rebrodé italiano, un tejido muy exclusivo en tonalidades esmeralda, negro y platino. Para completar el look, la artista malagueña ha optado por unas sandalias de Nicolo Beretta, un abrigo de Michael Kors y joyas de Bvlgari.

Pero Ana Mena no ha sido la única que ha apostado por Zé García para esta noche tan especial. La influencer Laura Escanes (27), para TV3, también ha optado por la firma para su cita.

Zé García se ha postulado en los últimos años como una de las firmas favoritas de las famosas e influencers españolas para las grandes ocasiones. Destacan por su visión renovada y un concepto propio de feminidad, elegancia y sensualidad. Aunque han apostado por dos conceptos muy diferentes para cada una de las presentadoras, se han consagrado como una apuesta segura y acertada para las Campanadas.

Sigue los temas que te interesan