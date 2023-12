Desvelamos dónde se refugia Victoria Abril tras la grave acusación de presunta agresión sexual

El pasado 27 de diciembre de 2023, la actriz española Victoria Abril (64 años) vio cómo su nombre volvía a la primera línea mediática tras ser acusada de presunta agresión sexual por parte de su compañera de reparto, la artista francesa Lucie Lucas (37). En cuestión de minutos, los medios de comunicación españoles y allende los mares se hicieron eco de este escándalo mayúsculo.

"¡Hola, Victoria...! ¿Quieres que hablemos de tus numerosas agresiones, incluyendo agresiones sexuales, hacia tus compañeros?", fueron algunas de las declaraciones que publicó en su red social Lucie Lucas en contra de la que había sido su compañera en la ficción Clem. Todo comenzó cuando Victoria salió en defensa de Gérard Depardieu (75), acusado de violación por parte de 13 mujeres.

Un gesto que enfureció a Lucie Lucas. Pese a la gravedad de las acusaciones, lo cierto es que en las últimas horas Lucas ha rectificado. "No es a quien quiero acusar. Tuve esta especie de torrente de sangre. Quizás me lo permití, porque ella es mi madre de cine y me sentí profundamente traicionada y abandonada", explicaba en la cadena France Info.

La actriz Victoria Abril durante los Premios José María Forqué, en 2021, en Madrid. Gtres

Sea como fuere, de Victoria Abril poco se sabe tras ver la luz esta controvertida acusación. Hace unos días, el espacio TardeAR contactó con ella. "Dice que no tiene nada que decir, que no le molesten más", informó la periodista Leticia Requejo. Ahora, se ha conocido, por fin, dónde se refugia Victoria Abril.

Ha sido el programa de televisión Y ahora Sonsoles el que ha podido confirmar que no está en España. El exitoso programa de Sonsoles Ónega (46) se ha puesto en contacto, vía telefónica, con la agencia de representación de Victoria Abril, Doble M Management, y desde allí se ha arrojado algo de luz a su paradero.

"Está fuera de España, fuera de Europa", se avanza. En esa línea, añaden: "Porque ha estado de gira durante mucho tiempo de teatro y está inmersa en unas vacaciones que van a ser bastante largas". Unas palabras que vienen a confirmar que Abril no va a regresar a España ni al calor de los focos en bastante tiempo: que pondrá una prudente distancia hasta que la marejada informativa escampe.

En los últimos días, en los platós de televisión, se han barajado varias opciones: desde que Victoria no va a tolerar tamaña acusación e interpondrá cuantas acciones legales sean necesarias, como que dejará pasar esto y no le presta la menor atención. Sea como fuere, lo que es un hecho es que las polémicas persiguen a la veterana artista de cintas tan célebres como Átame o Tacones lejanos.

La acusación de Lucie

Lucie Lucas y Victoria Abril en un acto público. Gtres

En su incendiaria publicación, la actriz Lucie Lucas acusa a Victoria Abril de haber agredido sexualmente a dos intérpretes, y le afea su hipocresía al apoyar a Depardieu por su comportamiento vejatorio. "Pensándolo bien, no me sorprende que hayas firmado -la tribuna en defensa de él-. Tú también flipas y pensándolo bien, tienes razón. Basta ya de delirar", escribió Lucas en Instagram.

"Llevo 15 años como actriz y he estado protegiendo a una buena parte de estos boomers degenerados al no decir en una entrevista todo el daño que hacen a otros en un set. He estado eternamente respondiendo a los periodistas que todo salió muy bien, que todos son tan lindos y encantadores...¡mientras que a menudo es totalmente falso! ¿Cuántos comportamientos inaceptables he callado?", se lamenta la francesa.

Pese a esta presunta animadversión que siente Lucas hacia Victoria Abril, curiosamente, hace un mes, con motivo de un episodio especial de la decimotercera y última temporada de Clem, Victoria Abril volvía a modo de cameo. Lucie Lucas declaró, por aquel entonces, que "no podía parar de llorar" por reencontrarse con su madre en la ficción.

"Me conmovió mucho. Tenía lagos de lágrimas en los ojos al leer el guion y poder proyectar este reencuentro real porque, lamentablemente, no habíamos tenido la oportunidad de vernos de nuevo tras su salida de la serie. Tenía muchas ganas. El cariño entre nosotras seguía intacto. Fue muy conmovedor y alegre", declaró a Télé-Loisirs. Unas declaraciones que se produjeron hace tan sólo unas semanas y que se contradicen con la denuncia que ha hecho a nivel público.

