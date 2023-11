Carmen Lomana da la bienvenida a la Navidad con un vestidazo rojo pasión 'made in Spain'

La Navidad está a la vuelta de la esquina y Carmen Lomana (75 años) lo sabe. Desde el pasado 1 de noviembre, Mariah Carey (54) ya entona su mítico All I want for Christmas is you mientras que la socialité patria empieza a seleccionar de su vestidor prendas en colores típicos de las fechas. Por supuesto, el principal, el rojo.

Hace unos días, la empresaria acudió a su colaboración semanal con el programa La Roca, de La Sexta, presentado por Nuria Roca (50), y para tal ocasión seleccionó un vestido del que EL ESTILO de EL ESPAÑOL conoce todos los detalles. Se trata de una prenda de la firma Claro Couture aunque en su versión más desenfadada: New Claro.

En concreto, el modelo Epilota R, uno de los best sellers de la marca sevillana afincada desde en Madrid hace casi una década. El vestido tiene largo midi, es minimalista y elegante. Además, está fabricado en un tejido de punto de alta densidad. Lleva detalle de hombrera vista y una increíble falda con caída y dos aberturas que acompaña al movimiento del cuerpo.

Según consta en el sitio web de Claro, el vestido está disponible en todas las tallas -desde la XS hasta la XL- y tiene un precio de 270 euros. Si bien en el site oficial de la marca la modelo no luce ningún tipo de complemento, Carmen Lomana ha optado por decorarlo con un broche que parece ser un pequeño jarroncito con flores de diferentes colores que bailan entre el rosa, el blanco, el verde y el marrón. Todo un acierto.

La Navidad no sólo es tiempo de lucir tonos carmesí para Carmen Lomana, también es una época de solidaridad, aunque ella lo es todo el año. Desde el próximo jueves, día 23 de noviembre y hasta el domingo 26, la tertuliana televisiva pone en pie su tradicional mercadillo solidario. En esta ocasión, se celebrará en el número 94 de la madrileña y castiza calle de Alcalá.

Vestido Epilota R de Carmen Lomana firmado por Claro Couture.

Allí sus acérrimos seguidores podrán adquirir prendas personales del armario de Lomana a un precio rebajado, más asequible que el original, sin duda. Todos los beneficios irán a NUPA, la única asociación española de ayuda a pacientes y familias afectadas de fallo intestinal, nutrición parenteral y trasplante multivisceral.

