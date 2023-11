Así han sido los discretos cuatro años de relación de Chenoa y el urólogo Miguel Sánchez Encinas

"Una presentadora muy famosa acaba de separarse...", decían en el programa Fiesta este pasado sábado, 11 de noviembre. Se trataba de Chenoa (48 años). La presentadora y Miguel Sánchez Encinas (55) han decidido poner fin a su relación de más de cuatro años. Ambos contrajeron matrimonio el 17 de junio de 2022 en Mallorca.

Tal y como después aseguró ¡HOLA!, la artista y su marido han roto su romance de la forma más amistosa posible. Si bien es cierto que ha sido este día 11 cuando se ha conocido su separación, Chenoa y el médico llevaban tiempo viviendo en casas distinas, dice la revista.

"Desde hace unos meses dejaron de compartir hogar, aunque de lo que no hay duda es que se siguen queriendo y respetando como personas adultas que son", apunta. Después de todo, la cantante se encuentra "anímicamente bien" y ahora, su mayor desafío es enfrentarse a la prensa y gestionar el revuelo mediático.

Chenoa y Miguel, en 2021. Gtres

Todo apunta a que la historia de amor de Chenoa y Miguel llega a su fin, y como todo fin, también tuvo su principio. Fue en marzo de 2019 cuando Laura -nombre de pila- acudía al Teatro Nuevo Apolo de Madrid, para asistir a la última función de Looking for Europe, de Bernard-Henri Lévy, de la mano de su nueva ilusión.

Ella apareció con un desconocido en el mundo de la farándula. Por aquel entonces, la pareja empezó a mostrar su unión y su complicidad. Esta fue la primera vez que hicieron una aparición conjunta. Según pudo averiguar EL ESPAÑOL, ya llevaban varios meses de relación. Miguel ya era Jefe del Servicio de Urología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos.

Ese fue un gran año para la finalista de la primera edición de Operación Triunfo tanto a nivel personal como profesional. En febrero, un mes antes de que se hiciera público su noviazgo con el médico, lanzó su single A mi manera. Además, trabajaba en el programa Zapeando, de La Sexta, y ejercía de jurado en Tu cara me suena.

Chenoa y Miguel, en 2019. Gtres

En abril de ese mismo 2019, Chenoa compartía la primera fotografía con Miguel, aunque no estaban solos. Ambos se encontraban de cena con algunos compañeros de OT como Gisela (44) -ahora embarazada de su primer hijo-, Nuria Fergó (44) y sus respectivas parejas en un lujoso restaurante. Ese mes dijo ante la prensa: "Yo no cuento nada de nada, pero mírame".

El 24 de junio, los dos se personaban en la cena de gala y subasta benéfica para la asociación APRAMP en el Teatro Real de Madrid. Allí confirmó en exclusiva a EL ESPAÑOL que serían marido y mujer. "Sí, estamos muy felices y por supuesto que ya podemos hablar de boda", sentenció a este medio. Ella coronó su look con un impresionante anillo en el dedo anular de su mano izquierda. Se trataba de una alianza clásica de compromiso, de platino y con un brillante de Tiffany & Co.

No fue hasta el mes de noviembre de ese mismo año cuando dio algunos detalles de los preparativos de la boda, también a EL ESPAÑOL, en la cena solidaria de la Fundación Querer en el hotel Villamagna de Madrid. "La verdad es que todo va muy bien", comenzaba Chenoa sobre su situación en el amor. "Estoy muy bien, estoy muy tranquila", continuaba.

Chenoa mostró a EL ESPAÑOL su anillo de pedida. EL ESPAÑOL

En cuanto a la ceremonia, ya estaban "intentando compaginar la parte de hospital y quirófano que lleva él y yo con las canciones, a ver cómo lo hacemos", apuntó. "Hay ganas de empezar a sentarse y de hacer lista de las cosas que hay que hacer, que no sé cuántas son porque es mi primera vez". También "si Dios quiere", tenía pensado hacer la boda en el año 2020.

Según contó también a ¡HOLA!, ya estaba trabajando "con Hannibal Laguna en mi vestido", el cual iba a "reflejar la parte de mí que la gente no conoce: la fragilidad, la dulzura y la tranquilidad". Además, rememoró cómo fue la pedida de mano de Miguel, quien le propuso matrimonio en Roma, concretamente en el Jardín de los Naranjos en lo más alto del Monte Aventino, una de las siete colinas de Roma. "Me dijo que quería hacerme una foto y al girarme... estaba de rodillas con el anillo", relataba la argentina. En cuanto a la posibilidad de un embarazo, reveló: "Tengo cuarenta y cuatro años y sé que es más complicado ser madre, pero si llegara el bebé, estaríamos encantados".

Aunque todo apuntaba que el enlace se llevaría a cabo en junio de 2020, la pandemia y el confinamiento por la Covid-19 obligó a Chenoa a posponer sus planes nupciales, y decidieron traspasar la fecha. Durante este revés, también tuvo momentos de lo más emocionantes. Ángel Llacer (49), compañero al que conoció en la Academia de Operación Triunfo, le dedicó unas emotivas palabras en el programa Tu cara me suena sobre su compromiso. "No hay nada ni nadie que se te resista, incluso en tu boda serás portada de revista (...) Deseo de corazón que seas muy feliz con tu urólogo y espero estar acertado como futurólogo", señaló, mientras la cantante no pudo aguantar las lágrimas.

Chenoa y Miguel, en 2019. Gtres

Entre tanto, en 2021 celebraron su segundo aniversario. Concretamente el 25 de febrero, fecha en la que comenzó su historia de amor dos años atrás. Fue a través de Instagram donde compartió una publicación en la que, con un pequeño vídeo, recopiló algunas imágenes románticas de los dos. "Hoy hace 2 años que nos encontramos mi troppo (demasiado en italiano) y yo. Y nada es casualidad... Comparto con vosotros momentos llenos de amor. Feliz segundo aniversario, vida mía".

Y por fin llegó la tan ansiada boda el 17 de junio de 2022, mucho tiempo después de lo que estaba previsto. Todo se desarrolló en una ceremonia íntima en Mallorca, concretamente en la Finca Comassema, en la sierra de Tramuntana. Algunos invitados fueron Natalia Rodríguez (40), Alejandro Parreño (45), Geno Machado (41), Carlos Latre (44) y Ángel Llácer. Chenoa lució un espectacular vestido blanco de manga larga con la espalda abierta y un escote en uve.

Chenoa y Miguel, en junio de 2023. Gtres

Su última aparición conjunta fue el pasado 1 de julio, en Sevilla, por el 60 cumpleaños de José Luis López El Turronero, días después de que celebraran también el 48 cumpleaños de Chenoa junto a sus seres más queridos y al cual no faltó Miguel. Ahí también protagonizaron unas imágenes en las que se les veía cercanos, cómplices y dados de la mano.

Ahora, un año y medio después de oficializar su relación, la pareja -que todavía no se ha pronunciado- ha decidido seguir caminos separados y poner un punto final a su discreta historia de amor.

