La conflictiva vida de Juan José Ballesta: peleas, 'desaparecido' 132 días y en guerra con su expareja

El nombre de Juan José Ballesta (35 años), conocido como El Bola, ha vuelto a resonar en los medios de comunicación después de permanecer -o por lo menos intentarlo- alejado de los focos. Este pasado lunes día 9 de octubre ha salido a la luz un delito del que una mujer le acusa: una presunta agresión sexual cometida durante el mes de julio en Madrid. Ha sido la misma quien ha denunciado los hechos.

El actor tendrá que personarse el próximo 7 de noviembre con su abogada, Beatriz Uriarte, del despacho Ospiga Abogados de Juan Gonzalo Ospiga, en los Juzgados de Parla para declarar y responder a las graves acusaciones a las que se enfrenta.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con la letrada del bufete, quien ha señalado a este medio que "la señora que le ha denunciado está en un psiquiátrico y le dijo a las enfermeras que le habían violado dos personas, una de ellas Juanjo, pero que no sabía qué día, que creía que en julio porque le saltó una alarma en el móvil diciendo que había estado en Parla. Tiene un trastorno de esquizofrenia paranoide, en los informes consta que tiene alucinaciones auditivas, que escuchaba voces, y que tenía un elevado consumo de cocaína y heroína".

El que fue el cuarto intérprete más joven en ganar el Premio Goya a mejor actor revelación en el año 2001, con tan sólo 13 años, por su papel en el exitoso film, se ha visto implicado en numerosas ocasiones en problemas con la autoridad y ha protagonizado diversos altercados.

Conflictos

En una entrevista dada a varios medios de comunicación en 2005, el nacido en Parla aseguró sobre la película El Bola: "Cuando leí el guion, me dije: '¡Esta historia es como las que pasan en mi barrio... voy a ser como El Torete!'. Y no, no me resultó nada difícil hacer este papel, porque en mi barrio pasan las mismas cosas que en la película... o sea, que si le haces el lío a alguno, te ganas un palazo".

Un año después, con 18 años, recibió su primer "palazo". Durante las fiestas veraniegas de la localidad toledana de Borox, diez individuos le golpearon en repetidas ocasiones. Una paliza que terminó con la pérdida de conocimiento, un pómulo destrozado, dos costillas y dos dedos rotos. "Llegaron las pibas, me empezaron a pedir autógrafos, yo se los di, y de repente vinieron los chavales esos y me dijeron que iba de chulo, quitándoles las novias. Y que era un maricón. Y cogieron y me pegaron. Me pillaron a mí solo y me dieron un palizón. Me reventaron un pómulo, me caí de espaldas, me dieron un patadón en la cara y perdí el conocimiento. Entonces se cebaron. Me partieron una costilla y dos dedos. Un policía me sacó del mogollón", contaba Ballesta a El Mundo.

La cosa no quedó ahí. Las peleas continuaron y empezaron a ser una constante en su vida. En una discoteca de Illescas sufrió otra agresión por ser identificado como El Bola. "En Illescas también tuve movida, macho. Estaba en una discoteca, en el baño, meando. Entró uno y me dijo: '¿Tú eres el de El Bola?'. Yo le dije que esperase, que estaba meando. '¿Pero eres el de El Bola o no?', me repitió. Y le dije que sí, y entonces me arreó un castañazo. Me dio una cacho de hostia. No me dio ni tiempo a ir a por él. Entró otro, y otro, y otro. Aguanté todos los palos, pero me dejaron la cara bonita, y el cuerpo, destrozado", decía a dicho medio. En Getafe también tuvo un altercado, donde le amenazaron con una navaja.

Aunque sus embolados no sólo se formaban mientras estaba fiesta, también cuando conducía. Ese mismo 2006 estrelló su Audi: "Me metí una galleta, sí. Frené en una curva, había agua, y se me fue el coche de lado, macho. Lo siniestré del todo. Me dio una pena...". En 2021, también se le relacionó con otro incidente en carretera: iba en un coche con sus amigos a 180 km/h cantando y bromeando sobre que a esa velocidad se iban a matar. Subió un vídeo a las redes sociales por el que después pidió perdón.

'Desaparecido' durante 132 días

A mediados de 2022, todo el mundo se preguntaba dónde estaba Juan José Ballesta. Dejó de responder al teléfono y de publicar imágenes en las redes sociales. El programa Socialité llegó a afirmar que había desaparecido.

Estuvo durante 132 días sin dar señales de vida, sólo su círculo más íntimo conocía su paradero y si se encontraba bien. La realidad era que se encontraba inmerso en su nuevo proyecto y quería mantenerse lo más alejado posible de la esfera pública. EL ESPAÑOL contactó con Doble M Talent Agency, su agencia de representación, que negaba rotundamente las informaciones que se estaban dando, asegurando que se encontraba bien y localizado. "No está desaparecido. Nos está llamando mucha gente y esto sólo hace que preocupar a sus familiares. Juan José está volcado en su nuevo proyecto profesional y por eso está un poco alejado de todo, porque lo más importante para él ahora es este trabajo", aseguraban a este medio.

Su primera aparición cinco meses después del escándalo en televisión fue en Pasapalabra, y sorprendió su cambio de imagen. "He cogido 20 kilos, entrenando y con la dieta", apuntó, y recalcó: "Me vino grande la fama. No podía salir a la calle. Iba a los centros comerciales y la gente se asomaba a los pasillos a verme, la gente me perseguía, me echaban fotos sin preguntar. Era como que quería ser una persona normal y no podía serlo".

La custodia de su hijo

Juanjo ha vivido desde pequeño rodeado de conflictos, sin embargo, el golpe más duro al que se enfrentó fue la ruptura a principios de 2021 con la que fue su pareja y su gran amor durante 15 años, Verónica Rebollo.

Antes de que se mascara la tragedia y todo terminara en una guerra abierta, ambos dieron a luz a Juanito, su primer y único hijo en común, en 2007. Desde entonces, el pequeño de ahora 15 años ha sido la alegría de sus vidas y el pegamento que los mantuvo unidos hasta que el amor se acabó.

"Pase lo que pase, y por mucho que me intentaras hacer daño, yo soy yo y tú, la mujer de todas mis vidas, Vero. Nunca lo olvides, pase lo que pase y aunque no tengas razón, siempre estaré para ti y para los tuyos", publicaba el actor en las redes.

Estas palabras no le sentaron nada bien a la joven, y no tardó en sacar a luz las condiciones de su separación en referencia a custodia de su hijo: "No creo que decirte que pases manutención después de un año y medio separados sea hacer daño. El niño vive conmigo, pero el padre tiene obligaciones. Trabajo en dos sitios para que me llegue para la casa, luz, agua, comida, gastos de tu hijo aparte. Como no tenemos convenio regulador hecho te aprovechas de eso y me dices que hasta que no lo diga un juez no me das nada. No sé ni cómo tienes vergüenza de poner esas cosas sabiendo que no me voy a quedar callada... Así que no me hagas explotar, que eres un falso".

