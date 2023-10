Pepe Navarro tendrá que declarar ante una juez por injurias y calumnias a su expareja, Vanessa Martín

El presentador Pepe Navarro (71 años) tendrá que declarar ante una juez en los próximos meses por un presunto delito de injurias y calumnias, tal y como ha podido saber en exclusiva EL ESPAÑOL. Así se lo ha hecho saber el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Torrent (Valencia) a Pepe Navarro y a su ex, Vanessa Martín, que se querelló contra éste. El presentador se enfrentará así a otro nuevo proceso judicial en su contra.

Los hechos denunciados se remontan al 17 de abril de 2022, cuando el presentador intervino en directo en el extinto Viva la vida, programa de las tardes del fin de semana de Telecinco, para dar su versión sobre los hechos que se estaban tratando en plató. Presente en el set de grabación se encontraba Ivonne Reyes (55), expareja de Navarro, y con quien lleva años enfrentándose en los juzgados por la paternidad y la manutención de su hijo legal en común, Alejandro Reyes (23).

"Estoy harto de las mentiras de estas farsantes que se llaman Ivonne Reyes y Vanessa Martín", comenzó el alegato del presentador. "Son dos personas indignas y repugnantes. No sé cómo es posible que tengan el morro y la cara de salir a contar todo lo que cuentan, cuando todos sabemos lo que es verdad", concluía.

Pepe Navarro en los premios Escaparate, el 22 de septiembre de 2023. GTRES

Semanas antes de los hechos que ahora se denuncian, la ahora querellante se sentó en Sálvame para contar su historia después de que Navarro hiciese lo mismo meses atrás. Sin embargo, en el momento en el que el presentador decidió entrar por teléfono en directo, ella no se encontraba ahí. Días después del suceso, ella aseguraba que cualquier decisión que tomara sería "por la vía legal".

Ahora la expareja se sentará en los tribunales. Pepe Navarro declarará por videoconferencia desde los juzgados de Alcobendas (Madrid), localidad en la que reside junto a su familia. Este periódico se ha puesto en contacto con Martín, pero ha preferido no hacer declaraciones al respecto, ya que el proceso se encuentra "judicializado".

Martín fue su pareja desde finales de la década de los noventa durante tres años. Una relación que terminó en los juzgados por una denuncia contra el presentador por agresión y lesiones. En 2002, la Justicia le dio la razón a ella y Navarro tuvo que hacer frente a una condena por "golpear en reiteradas ocasiones a Vanessa, provocándole contusiones múltiples en la columna cervical, el hombro izquierdo, el codo derecho, la cara y otras partes del cuerpo".

El infierno de Vanessa

En abril de 2022, Martín contó cómo fue su relación con el presentador en Sálvame. Sus inicios no fueron malos, e incluso ella se enamoró "locamente de él". Según detalló en el programa de Telecinco, se quedó embarazada y decidió contárselo, pero él le propuso una "solución sencilla": el aborto. Finalmente, y por problemas médicos, perdió el bebé que esperaba la pareja. Todo ello, mientras él también esperaba un hijo con Eva Zaldívar.

También quiso dar detalles de por qué le denunció: "Me dio una paliza. Me coge del cuello para detenerme, casi me ahoga, me da patadas, puñetazos, me deja la cara rota, y cuando ve que no puedo respirar, para". De hecho, el presentador recurrió hasta en tres ocasiones la condena, pero la justicia se mostró del lado de Martín.

Durante 20 años, la versión de Vanessa había permanecido en privado. Pero todo cambió cuando Navarro decidió sentarse en un plató de televisión y habló de ella.

