Sofía Mazagatos cumple 49 años a punto de convertirse en madre por segunda vez: así termina su agridulce década

No es una cifra redonda, pero sí muy significativa. Este jueves, 5 de octubre, Sofía Mazagatos celebra su 49 cumpleaños a punto de convertirse en madre por segunda vez. Así, empieza el fin de una década que se ha convertido, si cabe, en la más ilusionante, pero también en la más dolorosa. Al menos en lo que a su vida personal se refiere.

Alejada del foco público, en los últimos nueve años, la que fuera Miss España se ha dedicado a su familia y a sus proyectos personales. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con ella para conocer qué balance hace de los 40 y cómo afronta el fin de una década marcada por la maternidad. Pero Mazagatos se mantiene en un segundo plano, manteniendo la misma línea discreta que sigue desde hace varios años.

La ganadora de Miss España 1991 no suele frecuentar actos sociales, no concede entrevistas, se mantiene alejada de las redes sociales y son pocas las veces que se le ve públicamente. Su última aparición, de hecho, no fue en un photocall ni en alguna gala llena de VIPs. Sofía Mazagatos reapareció en la capilla ardiente de María Teresa Campos el pasado 5 de septiembre, acompañada de su pareja, Tito Pajares, y presumiendo de su figura premamá. Entonces, ataviada de riguroso luto, lucía un ajustado top negro que dejaba al descubierto su avanzado estado de gestación.

[Kiosco rosa: Sofía Mazagatos, embarazada de su segundo hijo a los 48 años junto al empresario Tito Pajares]

Sofía Mazagatos y Tito Pajares en el último adiós a María Teresa Campos. Gtres

Ha sido una de las pocas veces en las que se le ha visto embarazada después de que el pasado 28 de junio la revista ¡HOLA! revelara que este invierno dará a luz a su segunda hija. Entonces la cabecera rosa mostraba unas imágenes de la exmodelo tras ser fotografiada a la salida del centro al que acudía a hacerse una revisión. "Estamos muy contentos con la noticia. Ha sido un largo y duro camino llegar hasta aquí", aseguraba a la revista.

Casi tres meses después, a mediados de septiembre, salió a la luz que Sofía Mazagatos espera a una niña, cuyo nombre se desconoce y que llegará al mundo antes de Navidad. Será su segunda experiencia como madre y junto al empresario Tito Pajares.

Fue en noviembre de 2015 cuando la exmodelo dio a luz a su primera hija, Sofía. La buena nueva, muy esperada por la que fuera coronada como la mujer más bella de España, vaticinaba que serían unos años muy especiales, aunque no por ello, 'perfectos'.

Hasta entonces se desconocía su relación con el empresario e incluso se llegó a hablar sobre la posibilidad de que fuese madre soltera. Pero nada más lejos de la realidad. Sofía Mazagatos y Tito Pajares mantienen una relación estable, pese a los rumores que surgieron en 2020 y que el propio empresario desmintió con un comunicado. Siempre habían querido ampliar la familia y en 2018 esperaban con ilusión a su segundo hijo. Pero entonces vivieron, quizá, la situación más dolorosa de sus vidas. En su octavo mes de gestación, la exmodelo perdió al bebé. Un duro revés que, aunque difícil, no mermó con sus ilusiones de volver a ser madre.

Sofía Mazagatos y Tito Pajares junto a su hija Sofía, en las calles de Madrid. Mayo de 2021. Gtres

Ahora, cinco años más tarde, Sofía Mazagatos vuelve a vivir la ilusión de la maternidad. Una nueva etapa, como futura madre de dos, que afrontará con 49 años y mientras lleva a cabo sus otros proyectos personales. Retirada del mundo de las pasarelas y los platós de televisión, la exmodelo está centrada en su faceta de empresaria. En su perfil de LinkedIn figura que desde 2013 gestiona una empresa dedicada a "asesorar y recomendar en el amplios mundo de la belleza, la estética, el bienestar y la medicina antiaging no invasiva, de la mano de expertos".

