El duro ataque de Carmen Borrego a Edmundo Arrocet: "Es lo peor que le ha pasado a mi madre"

Carmen Borrego (56 años) ha estrenado este martes, 3 de octubre, un nuevo proyecto profesional de la mano de Joaquín Prat en su programa Vamos a ver. La pequeña de las Campos será nueva comentarista y colaboradora en el espacio que ocupa ahora las mañanas de Telecinco.

Un estreno que ha traído de nuevo al recuerdo a María Teresa Campos, fallecida el pasado 5 de septiembre, pero que también ha llegado cargado de polémica y de duras pero contundentes declaraciones. En el centro de sus críticas ha estado Edmundo Arrocet (73), exnovio de María Teresa durante seis años y cuya relación se terminó en 2019.

"Es lo peor que le ha pasado a mi madre", ha defendido Carmen, a pesar de que en un principio no quería hablar de él. Ninguna de las Campos mantiene una buena relación con Arrocet después da polémica y controvertida ruptura. "No creo que tenga nada malo que decir de mi madre, porque mi madre nunca lo ha dicho de él", ha subrayado la colaboradora. Ha añadido: "Le hizo mucho daño. Pillo a mi madre en un momento muy débil" .

María Teresa Campos y Edmundo Arrocet en Madrid, en 2018. GTRES

Además, la hija pequeña de la histórica comunicadora ha querido señalar que durante los últimos meses de su vida, no mostró ningún tipo de interés por ella."No se ha preocupado por mi madre. Pero tampoco le voy a echar la culpa a él, porque si lo hubiera hecho, tampoco habría sido bien recibido".

Unas palabras que llegan después de que Arrocet aterrizase en España para conceder una entrevista exclusiva en la que se espera hable de su relación con María Teresa Campos. "Creo que no es el momento. Creo que si no la respetó en vida, la podría respetar ahora", ha sentenciado Carmen. Durante este tiempo, las hijas de la presentadora han preferido mantenerse alejadas de la polémica en cuanto a las declaraciones de la expareja de su madre. Hasta ahora, cuando todo ha saltado por los aires.

"Va diciendo que nosotras no nos hemos ocupado de mi madre. Este señor hace más de tres años que no está en nuestra vida. No sabe nada", declaró la hija pequeña en Así es la vida, programa de la tarde en el que también participa, este lunes.

Carmen Borrego, Edmundo Arrocet y Terelu Campos, en un evento de 2017. GTRES

El final de su relación

Su separación se oficializó el 28 de diciembre de 2019, con un comunicado firmado por la presentadora. Semanas más tardes, Campos afirmaba públicamente que él la había dejado por un mensaje de WhatsApp. Un tema del que se ha seguido hablando hasta días después de su fallecimiento.

Precisamente, Arrocet concedió unas declaraciones en exclusiva a este medio después del fallecimiento de la veterana periodista donde habló de aquella separación: "Son intríngulis muy raros que terminaron con bombardear nuestra relación. Teresita, inteligente, simpática y muy graciosa, revolucionaria a todo nivel, trabajadora incansable, bonita y, repito, muy inteligente. Mis hijos y familia la quieren mucho. Y estará siempre en mí. Y ahora, dejad que los perros ladren".